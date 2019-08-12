ثغرات في جدار حظر تصدير السلاح الألماني إلى السعودية

عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أصدرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قرارا بحظر منح تراخيص تصدير أسلحة للسعودية.

ثم في 28 من مارس/آذار 2019، قررت الحكومة الألمانية تمديد الحظر لمدة ستة شهور، وذلك بحجة إعادة تقييم المشاركة العسكرية السعودية في حرب اليمن التي تشدد برلين على ضرورة وضع حد لها بأسرع وقت ممكن وفقا لتصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس آنذاك.

ثغرات في الحظر

في حين احتلت السعودية المركز الأول عالميا ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا للأسلحة خلال الفترة من 2014 إلى 2018 وفق التقرير السنوي لتجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبيري) في مارس 2019، فإن صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية لم تتجاوز اثنين بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية.

قرار حظر تصدير الأسلحة الألمانية لم يسر على الشركات الفرعية التابعة لشركات السلاح الألمانية خارج ألمانيا، حيث أعلنت مجموعة الدفاع الألمانية "راينميتال" أنها ستستمر في احترام تعاقداتها مع الرياض عبر الشركات الدفاعية الأجنبية الفرعية التابعة لها.

من خلال شركة راينميتال إيه جي الموجودة في زيورخ والتابعة لشركة راينميتال العالمية، جرى تأسيس شركة فرعية تابعة للمجموعة الألمانية بالسعودية منذ عام 2016 تحت اسم شركة راينميتال العالمية للدفاع والأمن.

تتمتع راينميتال الألمانية بعلاقات وطيدة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وهي عبارة عن تكتل للصناعات الدفاعية أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان عن إنشائه في مايو/أيار 2017، وذلك بهدف توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول 2030، وكذلك بهدف تأمين الإمدادات والذخائر، ونقل تكنولوجيا التصنيع العسكري إلى السعودية.

متظاهرون يحتجون أمام مقر البرلمان الألماني ضد تصدير الأسلحة للسعودية قبل أيام (رويترز)

علاقة وطيدة

من أبرز معالم العلاقة الوطيدة بين راينميتال الألمانية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، تولي رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة راينميتال إيه جي العالمية الألمانية، أندرياس شوير، منصب المدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدفاعية، أما الرجل الثاني في شركة راينميتال العالمية للدفاع والأمن بالسعودية منذ تأسيسها البريطاني ميك تيموني، فقد شغل في عام 2018 منصبا استشاريا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مجال شراء الأسلحة والذخائر، وذلك بعد أن تولى سابقا المسؤولية عن المحادثات الثنائية بين راينميتال والشركة السعودية.

كذلك انتقل المدير السابق للشؤون القانونية والتدقيق بشركة راينميتال العالمية، الخبير القانوني الألماني مايكل دنكيل إلى الشركة السعودية للصناعات والعسكرية مطلع عام 2019 ليعمل خبيرا قانونيا بها.

عمل أندرياس شوير على فتح أبواب العمل التجاري في السعودية أمام شركة (راينميتال دنييل للذخيرة)، وهي شركة تمثل مشروعا مشتركا لإنتاج الذخائر بين شركة دنييل الجنوب إفريقية وشركة راينميتال الألمانية.

منذ ذلك الوقت، قامت شركة راينميتال بتشغيل مصنع للذخائر داخل السعودية، وهو ما يساهم في تعويض نقص الذخيرة الذي تعاني منه الرياض على خلفية حربها في اليمن.

قد وصل مستوى تفاعل الرياض مع شركة (راينميتال دنييل للذخيرة) إلى تقديم عرض للاستحواذ عليها بمبلغ يقدر بمليار دولار في العام 2018، وهو ما لم يتوج بالنجاح حتى الآن.



ثغرة ثانية

أما الثغرة الثانية في جدار حظر تصدير الأسلحة الألمانية، فجاءت من بريطانيا وفرنسا، حيث تشترك معهما ألمانيا في تصنيع مكونات طائرات، وصواريخ، ومدرعات، وزوارق بحرية.

وصف الرئيس الفرنسي ماكرون قرار الحظر الألماني بأنه ديماغوغي، في حين ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في 19 من فبراير/شباط 2019 أن لندن دعت برلين إلى استثناء المشاريع الأوربية الدفاعية المشتركة من قرار حظر الأسلحة.

سبب الانزعاج الفرنسي البريطاني يعود إلى أن قرار الحظر الألماني يعرقل طلبية سعودية تبلغ قيمتها 10 مليار جنيه استرليني تخص شراء 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، حيث تشترك ألمانيا في صنع بعض مكوناتها.

كما خشيت لندن وباريس من عرقلة الحظر الألماني لصفقة بيع صواريخ (جو/جو) طراز ميتيور للرياض، وهو الصاروخ الذي تصنعه شركة إم.بي.دي.إيه، التي تشترك في ملكيتها إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية، فضلا عن شركة ليوناردو الإيطالية، وذلك لأن نظام دفع الصاروخ ورأسه الحربي يصنع في ألمانيا.

في النهاية استجابت برلين للضغوط الأوربية، فقررت الحكومة الألمانية نهاية مارس/آذار 2019 تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية فيما يخص الصفقات المتعلقة بالمشروعات المشتركة مع دول أوربية أخرى.

أرقام فلكية