تعز.. حصار مزدوج يحرم اليمنيين فرحة العيد

للعام الخامس على التوالي، يستقبل اليمنيون في تعز عيد الأضحى في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل قوات جماعة الحوثي.

وتشهد أسواق تعز ارتفاعًا حادًا في أسعار المواشي، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة مئة في المئة مع ازدحام المواطنين اليمنيين على شراء الأضحية.

الغلاء والأضاحي

يمثل إغلاق ميناء المخا، وتوقف الاستيراد عبره، أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المواشي.

وتعمل القوات الإماراتية في الساحل الغربي، على إغلاق الميناء واستخدامه كقاعدة عسكرية وسكن خاص لمئات الجنود الإماراتيين.

كانت الإمارات قد أعلنت انسحابها من الساحل الغربي، لكنها بقيت متمسكة بالميناء.

يلجأ تجار المواشي في تعز إلى الاستيراد عبر ميناء عدن وحضرموت، لكن بُعد هذه الموانئ عن تعز وصعوبة الطرق الموصلة إلى تعز عقدت من تجارتهم، ويرتفع إيجار النقل بين المحافظات إلى نسبة عالية.

بسبب توقف استيراد المواشي الخارجية، لم يبقَ في السوق غير المواشي المحلية، وارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه كونها لا تكفي الاستهلاك الداخلي.

أسواق الملابس

أسواق الثياب والملابس في المدينة هي الأخرى ارتفعت أسعارها بنسبة مئة في المئة، بحيث أن البدلة التي كانت العام الماضي بسعر خمسة آلاف ريال يمني، ارتفعت إلى اثني عشر ألف ريال أي ما يقارب عشرين دولار.

المواطنون يلجؤون للشراء من محلات التخفيضات أو من البسطات في الشوارع التي تعتبر أسعارها أرخص من المحلات الكبيرة.

مع اشتداد الاضطرابات في عدن، ارتفعت أسعار الملابس في تعز بشكل أكبر، حيث تعتبر عدن هي المدينة الوحيدة التي تأتي منها البضائع إلى تعز.

الاشتباكات الدائرة في عدن والتهجير الممنهج ضد أبناء الشمال، أدى إلى نزوح الآلاف إلى تعز، كما قام المسلحون في مداخل عدن إلى قطع الطريق الذي تدخل عبره البضائع إلى المدينة.

الغلاء يجبر اليمنيين في تعز على شراء الملابس من البسطات في الشواع

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