بلومبرغ: آل سعود من بين 25 أغنى عائلة تتحكم في 1.4 تريليون دولار

كشفت وكالة بلومبرغ، عن أغنى 25 أسرة في العالم، وكيف يراقب الورثة ثرواتهم وهي تنمو بملايين الدولارات كل ساعة، لتصل في مجموعها إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي.

بعض تلك العائلات، من قارة آسيا وأوروبا، تتصدر قائمة الأغنياء، بشكل متسارع.

وفق تقرير بلومبرغ، فإن القائمة لاتزال غير مكتملة، نظرًا لصعوبة تقييمها، مثل عائلة روتشيلد، التي تنتشر ثروتها في جميع أنحاء العالم، ما يعني أنها غير مدرجة بالقائمة.

ثروات سعودية في قبضة السلطة الحاكمة

