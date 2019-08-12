بلومبرغ: آل سعود من بين 25 أغنى عائلة تتحكم في 1.4 تريليون دولار

كشفت وكالة بلومبرغ، عن أغنى 25 أسرة في العالم، وكيف يراقب الورثة ثرواتهم وهي تنمو بملايين الدولارات كل ساعة، لتصل في مجموعها إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي.

بعض تلك العائلات، من قارة آسيا وأوروبا، تتصدر قائمة الأغنياء، بشكل متسارع.

وفق تقرير بلومبرغ، فإن القائمة لاتزال غير مكتملة، نظرًا لصعوبة تقييمها، مثل عائلة روتشيلد، التي تنتشر ثروتها في جميع أنحاء العالم، ما يعني أنها غير مدرجة بالقائمة.

ثروات سعودية في قبضة السلطة الحاكمة

التقرير الذي نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف انضمام عائلة آل سعود، الحاكمة في السعودية، لقائمة أكبر الأغنياء هذا العام.

ثروة آل سعود قدّرت بنحو مئة مليار دولار، يعتقد أنها جمعتها من مخصصات الديوان الملكي، خلال 50 عامًا.

كانت بلومبرغ، قد نشرت تقريرًا مطولًا لكاتبة الوكالة "ديفون بندلتون"، قالت فيه إن صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسلطة، يحوله إلى زعيم ملياردير.

كاتبة بلومبرغ رأت أن محمد بن سلمان، الذي وصل إلى ولاية العهد بعد أن تم إبعاد بقية منافسيه المحتملين، بدأ يشدد قبضته على ثروة آل سعود، الأسرة الحاكمة.

بندلتون أشارت إلى أن صعود ابن سلمان للسلطة، قلب عقودًا طويلة من القواعد غير المكتوبة داخل بيت آل سعود.

الكاتبة ذكرت أن تعقب المليارات في السعودية أمر صعب، نظرًا إلى أن الإفصاحات المالية ضئيلة.

بندلتون أضافت أن الحجم الحقيقي لثروة السعودية قد يكون غامضًا، حتى على الحكومة ذاتها التي لا تفرض ضرائب على الدخول أو الثروات.

Definitely check out these beautiful "before" pics of the future city of Neom because the contrast with "after" is going to be wild https://t.co/kRx6uWToVe @viviannereim @DonnAN1 — Devon Pendleton (@DevPend) July 25, 2019

العائلة الأكثر ثراء

بلومبرغ صنّفت عائلة "والتون" بالمرتبة الأولى، من ضمن قائمة الأغنياء، حيث تمتلك الأسرة الشركة الأمريكية "وول مارت".

ثروة الأسرة زادت من 191 مليار دولار في يونيو/حزيران، عندما تصدَرت القائمة، إلى أن وصلت إلى حوالي 230 مليار دولار هذا العام، وهي في ازدياد مستمر.

شركة وول مارت، تدر على العائلة، 4 ملايين دولار كل ساعة، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

سام والتون، رجل الأعمال الشهير ومؤسس وول مارت، يقوم بتجميع الثروة على نطاق غير مسبوق، بمعدل 70 ألف دولار كل دقيقة، فيما لا يتجاوز الكسب لدى معظم الموظفين في العمل، 11 دولارًا في الساعة.

أرقام قياسية في زيادة متسارعة

تقرير بلومبرغ، ذكر أن أغنى 25 عائلة في العالم تتحكم في 1.4 تريليون دولار، بزيادة تصل إلى 250 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي.

يمتلك 0.1% من أغنياء الولايات المتحدة أموالًا أكثر من التي كانوا يملكونها عام 1929.

عائلة "مارس"، في مقدمة الأسر الغنية، التي يبلغ حجم ثروتها 127 مليار دولار من العمل في صناعة الحلويات.

زادت أموال "مارس"، بمقدار 37 مليار دولار، منذ العام الماضي.

عائلة "كوك"، من كبار ممولي السياسة الأمريكية، حققت ثروة يصل حجمها إلى 125 مليار دولار، من الشركة التي أسستها في مجال النفط الخام.

عائلة هندية في قائمة الأثرياء