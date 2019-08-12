الذكرى الخمسين لبداية أطول عملية عسكرية في تاريخ الجيش البريطاني

قبل 50 عاماً، انتشر الجيش البريطاني لأول مرة في أيرلندا الشمالية بعد ثلاثة أيام من انطلاق أعمال شغب في مدينة لندنديري، التي تعتبر معقل المنتمين للمذهب الكاثوليكي في البلاد.

كانت العملية معدة أساساً لتكون تدخلاً وجيزاً إلى حين استعادة الهدوء، لكنها دامت 38 عاماً، وباتت أطول عملية عسكرية بتاريخ الجيش البريطاني.

معركة بوغسايد

في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1968، كانت لندنديري، المدينة الوحيدة ذات الغالبية الكاثوليكية في أيرلندا الشمالية، مسرحاً لأعمال شغب بعد قمع الشرطة لمظاهرة مؤيدة للحقوق المدنية.

انفجر الغضب من جديد في 12 من أغسطس/ آب 1969 بسبب مسيرة للبروتستانت نظمت قرب حي بوغسايد الذي يعد معقلاً للكاثوليك.

على مدى ثلاثة أيام وليلتين، وقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة، يدعمها ناشطون بروتستانت، والكاثوليك الذين كان غالبيتهم من الشباب المحتمين خلف المتاريس.

امتدت الاضطرابات إلى 7 مدن إضافية، بينها عاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست حيث سجل سقوط أولى الضحايا في 15 أغسطس/ آب.

طلبت حكومة أيرلندا الشمالية في 14 من أغسطس/ آب المساعدة من رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون. وفي اليوم نفسه، وصل 300 عسكري بريطاني إلى لندنديري.

خلال سنوات، وصل عدد العسكريين البريطانيين في المنطقة إلى 30 ألف عسكري.

الجيش الجمهوري الأيرلندي يحمل السلاح

في المرحلة الأولى، رحب الكاثوليك في لندنديري "بحرارة بالجنود البريطانيين" واحتفلوا "بالرقص والغناء" بانسحاب الشرطة المتهمة بتأييد البروتستانت. لكن سرعان ما انقلب الرأي العام واتهم الجيش البريطاني كذلك بالانحياز إلى البروتستانت.

شهد عام 1970 صعود الجيش الجمهوري الأيرلندي "الموقت"، الموالي للكاثوليك، من بقايا الجيش الجمهوري الأيرلندي القديم، الذي أدى تمرده المسلح عام 1921 إلى تقسيم الجزيرة بين جمهورية مستقلة ومنطقة تابعة للمملكة المتحدة في الشمال.

أطلقت المنظمة هجمات ضد القوات البريطانية، وقتل أول عسكري بريطاني في فبراير/ شباط 1971. وفي المعسكر الداعي للاتحاد مع بريطانيا، تولت مجموعات مسلحة بروتستانتية الرد.

الأحد الدموي

في 30 يناير/ كانون الثاني 1972، أطلق مظليون بريطانيون النار على مظاهرة سلمية للكاثوليك في لندنديري ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً.

بعد ثلاثة أيام على ما أطلق عليه "الأحد الدموي"، أحرقت حشود غاضبة السفارة البريطانية في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا.

في 24 من مارس/ آذار، أوقفت بريطانيا عمل الحكومة المحلية في أيرلندا الشمالية وفرضت حكمها المباشر على المنطقة.

في عام 1974، وسع الجيش الجمهوري الأيرلندي نطاق هجماته إلى بريطانيا. وقتل نحو 30 شخصاً في هجمات على حانات في غيلفورد وبرمنغهام ووولويتش.

في 27 من أغسطس/ آب 1979، ضربت المنظمة للمرة الأولى العائلة الملكية، بعدما قتل اللورد مونتباتن، قريب الملكة إليزابيث وآخر حاكم بريطاني على الهند بتفجير قنبلة في مركبه في شمال غرب أيرلندا. وفي اليوم نفسه قتل 18 عسكرياً بريطانياً في أيرلندا الشمالية.

الجمعة العظيمة