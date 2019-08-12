آثار مكة المكرمة.. بين الإهمال والتدمير

مكة المكرمة قبلة المسلمين ومقصدهم في حجهم وعمرتهم، وهي المدينة التي شهدت القسط الأكبر من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عاش فيها 53 سنة من أصل 63 سنة هي مجمل سنوات حياته.

من الطبيعي أن تكون مكة عامرة بمقدار ضخم من المعالم والآثار التي تعود إلى العهد النبوي، والمعالم التي تعود إلى عصور مختلفة من التاريخ الإسلامي الذي كانت مكة المكرمة حاضرة في كل مراحله.

لكن السلطات السعودية تعاملت مع آثار مكة المكرمة بطريقة يصفها مراقبون بالعشوائية على أقل تقدير، ويقول آخرون إن معالم مكة المكرمة وآثارها مستهدفة عن قصد: بالإهمال أحيانًا، وبالطمس أحيانًا أخرى.

تطوير أم تغيير؟

ابتداء، تتفق جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السعودية وأعتى منتقديها، على الظرف الاستثنائي لمكة المكرمة، المدينة المقدسة التي يؤمها الملايين من المسلمين في كل عام للحج والعمرة، والتي تتميز بطبيعة جغرافية قاسية، إذ تكتنفها الجبال الصلدة والوديان، وتتركز المنطقة التاريخية منها في محيط الكعبة المشرفة.

تواجه المدينة حاجة حقيقية إلى التطوير على أكثر من صعيد، فمساحة المسجد الحرام بشكلها التاريخي لم تعد تتسع للأعداد المتزايدة من أفواج الزوار، وهو ما جعل الحاجة إلى توسعة المسجد الحرام منطقية.

هناك الكثير من الاعتراضات وُجّهت لطريقة التطوير التي أفقدت مكة المكرمة مقدارًا من خصائصها المعمارية والطبيعية، فضلاً عن طمسها للكثير من الآثار.

طبيعة مكة الجغرافية

وفقًا لباحث جغرافي سعودي رفض الكشف عن اسمه، للجزيرة مباشر، فإن مكة المكرمة تعرضت خلال السنوات العشرين الماضية لـ"جريمة بيئية لا تغتفر" على حد وصفه، حيث أزيلت مقادير ضخمة من الكتل الجبلية المحيطة بالمسجد الحرام دون وجود حاجة إلى إزالتها بالكلية.

مشروع برج الساعة أقيم على أنقاض جبل، كانت قلعة أجياد تشرف منه على المسجد الحرام، وقد أزيل الجبل بالكامل، واستمرت أعمال الحفر والتفجير تحته حتى انخفض منسوب المكان إلى بضعة طوابق تحت مستوى ساحة الحرم المكي.

مشروع "جبل عمر" تعرض لانتقادات كبيرة لمخالفته معايير عمارة البيئة، وما رافقه من إزالة للجبال في قلب مكة.

باحث آخر فضل عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن إزالة الجبال المحيطة بالحرم يؤثر سلبًا على ماء زمزم، الذي ينبع من الجبال المحيطة بالمسجد الحرام أو يمر بها.

آثار نبوية

وفقاً لباحثين -يفضلون ألا تظهر أسماؤهم نظرًا للظروف الأمنية- فقد تحول منزل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى مجمع لدورات المياه في الشمال الشرقي من المسجد الحرام، ولا تزال الشائعات منذ سنوات تتردد عن عزم السلطات هدم "مكتبة مكة المكرمة" المكان الذي يقال إنه شهد ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مبنى آيل للسقوط وفق تعبير منسوب إلى أمير مكة المكرمة خالد الفيصل.

أما غار حراء، الذي شهد نزول أولى الآيات القرآنية، فإنه يتعرض وفقًا لباحثين وشهود عيان، إلى إهمال حكومي، إذ يسلك آلاف الحجيج والزوار على مدار العام طريقًا وعرًا يمشون فيه تسعين دقيقة على الأقل، ويقوم بعض المتطوعين برصف أجزاء من الطريق على نفقتهم الخاصة تسهيلًا على الصاعدين إلى جبل النور.

تحيط بالطريق إلى الأعلى أكوام من النفايات، ما يحمل على التساؤل حول سبب هذا الإهمال الذي يتعرض له الغار.

"عبد المجيد" أحد الشباب السعوديين المهتمين بتراث مكة المكرمة، قال للجزيرة مباشر إنه "لا يوجد أي مبرر ديني أو سياسي أو مجتمعي يحول دون جعل غار حراء وجهة يقصدها الناس لمعاينة المنطقة التي ابتدأ منها نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

عبد المجيد: يمكن ببساطة وضع سلالم عادية أو كهربائية، أو عربات معلقة "تلفريك" تنقل الزوار إلى أعلى الغار في يسر وسهولة، ويمكن أيضًا إطلاق مشروع لتنظيف محيط غار حراء من النفايات التي تراكمت حوله على مر السنين.

يعاني غار ثور المرتبط بقصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من الإهمال المماثل لما يعانيه غار حراء.



كارثة وشيكة لم تتحقق

يعد بئر طوى واحدًا من الآثار النبوية القليلة التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، إذ تذكر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من ماء البئر لما وصل مكة المكرمة في حجة الوداع.

وفقًا لما سربته مصادر خاصة من أمانة العاصمة المقدسة؛ فإن بئر طوى كاد يذهب ضحية لأحد مشاريع التطوير لولا جهود بذلها أمين مكة السابق أسامة البار، أدت إلى تعديل على خارطة الطريق وجعلت البئر في مأمن من الزوال.

الآثار العثمانية

خلف العهد العثماني عددًا من الآثار في مكة المكرمة، أزيل معظمها على مراحل، وتعد قلعة أجياد الأثرية، التي كانت تطل على المسجد الحرام، مثالاً على أعمال الإزالة التي تعرض لها معلم أثري كبير حل محله "برج الساعة" الذي يطل على المسجد الحرام بارتفاع يتجاوز ٤٠٠ متر.

تعرض مبنى "القشلة" للإزالة هو الآخر، ولا يزال موضعه حتى الآن أرضًا فضاء تستغل مساحات منه لحجز السيارات المخالفة التي تسحبها إدارة المرور.

مبنى القشلة أقيم في مطلع القرن العشرين في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ليكون مقرًا للقوات العسكرية العثمانية، وقد أزيل المبنى على الرغم من انعدام مبررات الإزالة، وعلى الرغم من إمكانية الإفادة من المبنى للاستخدامات الحكومية والتجارية.

الآثار السعودية

امتدت يد الإهمال السعودي إلى الآثار السعودية أيضًا! فقصر السقاف، الذي كان مسكنًا للملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، يعاني من تهدم بعض أجزائه، واحتراق البعض الآخر، وتراكم النفايات في أطراف أخرى منه، وقد تكررت دعوات عدد من الكتاب السعوديين إلى المحافظة على القصر وتحويله إلى متحف، خاصة مع قربه الشديد من المسجد الحرام، ووقوعه في منطقة "المعابدة" القديمة، ولكن تلك الدعوات لم تسفر عن أية استجابة.

تدمير لا نقل