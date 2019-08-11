هل دبرت الإمارات انقلاب عدن بعد التفاهمات الأخيرة مع إيران؟

سرعان ما عملت الإمارات على تشكيل قوات موالية لها في الجنوب اليمني منذ تدخلها مع السعودية في مارس/ آذار 2015، لإنهاء انقلاب الحوثيين على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأعلنت الإمارات انسحابها من اليمن مؤخرا، وقالت إنها تنتقل إلى استراتيجية "السلام أولا" في البلد المفكك بالحرب.

وقال مسؤول رفيع في حكومة أبو ظبي في تصريحات للصحفيين، بأنه "لا يعترينا أي قلق بشأن حدوث فراغ في اليمن لأننا دربنا 90 ألف جندي يمني في المجمل.. هذا أحد نجاحاتنا الكبيرة في اليمن".

كانت تلك القوات تدين بالولاء المطلق للإمارات، وبعد شهر واحد كانت "قوات الحزام الأمني" تسيطر على مدينة عدن بالكامل، بعد 4 أيام من المعارك الضارية ضد القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعية.

وتعد قوت الحزام إحدى الفصائل العسكرية التي أنشأتها ومولتها الإمارات منتصف 2016، ويقودها رجل الدين الموالي للإمارات هاني بن بريك والذي يتقلد منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "الانفصالي"، والأخير كيان سياسي أنشأته الإمارات في مايو/ آيار 2017، ينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويرأسه عيدروس الزُبيدي محافظ عدن المقال.

وجاءت سيطرة قوات الحزام على عدن، مع دعوة المجلس الانتقالي، الأربعاء الماضي، أنصاره وقواته إلى النفير العام واقتحام قصر معاشيق، وإسقاط الحكومة، متهما قواتها بالإرهاب.

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "الانفصالي" المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي

الإمارات متورطة

في البدء، كان مراقبون يمنيون يرون أن دعوة الانتقالي إلى إسقاط الحكومة لا تعدوا أن تكون تهديدا سياسيا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول ذلك إلى واقع، فالمدينة شهدت خلال العام الأخير استقرارا كبيرا على جميع الأصعدة.

الأهم من ذلك، بدت الإمارات المتحكم الرئيس بقوات "الحزام الأمني" الموالية لها وكأنها انتهجت خطا مغايرا لما كان عليه في السابق، فأبو ظبي كانت قد وضعت تفاهمات مع الإيرانيين وتستعد لمغادرة اليمن، فيما تصاعدت أصوات إماراتية بضرورة انتهاج سياسة مغايرة في الإقليم.

وفق مصدر حكومي، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن الرئاسة اليمنية والحكومة كانتا تستبعدان أي مخطط للانقلاب عقب ورود تقارير إعلامية تحدثت بأن ذلك سيجري مع تشييع جنود قتلوا بهجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

أضاف "كنا نستبعد حدوث ذلك، ورغم دعوة هاني بن بريك للنفير العام إلا أننا أيضاً كنا نعتقد أن الأمر لا يتجاوز الاستعراض السياسي، خصوصاً مع مقتل الرجل العسكري البارز في قوات الحزام الأمني أبو اليمامة".

قال المصدر إن الإمارات كانت قد أعلنت انسحابها من اليمن، وكانت تظهر أنها لا توافق الانتقالي في اللغة المتحدية والمتشنجة، بينما كانت السعودية تبعث تطمينات للحكومة والرئاسة حيال الوضع.

أشار إلى أن الأحداث كشفت بأن الإمارات دعمت ومولت الانقلاب على الحكومة في عدن، وأن أي آمال معقودة عليها في المستقبل فإنها وهم فقط، قائلاً "لا يستبعد أن تقف الإمارات مع الحوثيين، بالنظر للتفاهمات الأخيرة مع الإيرانيين".

القوات المدعومة إماراتيا خططت لاقتحام قصر المعاشيق بعناصر مدنية قبل التدخل العسكري (رويترز)

مواقف هادئة

حرص المسؤولون الإماراتيون على التعامل بدبلوماسية مع الأحداث في عدن، كما أظهرت التصريحات أبو ظبي بعيدة عن سياق الأحداث، واكتفت بالتعبير عن قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن.

دعت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء البلاد، إلى "حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار".

أكدت أن "الإمارات شريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده السعودية، تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته".

مصدر رفيع في وزارة الداخلية بالحكومة، اشترط عدم ذكر هويته، قال إن التصريحات الإماراتية كانت محاولة منها بالظهور وكأنها كانت بعيدة عن سياق الأحداث، وإن قرار الحرب اُتخذ من قِبل هاني بن بريك.

أضاف المصدر بأن "نائب رئيس المجلس الانتقالي لم يكن قد اتخذ قرار الانقلاب على الحكومة بمعزل عن الإمارات"، لافتا إلى أن "الانتقالي لا يمكن له أن يصدر بيانا اعتياديا دون العودة لحكام أبو ظبي، فما بالك بأن يتخذ قرار الحرب والانقلاب على الحكومة، فالقرار كان إماراتيا".

تابع "كان الدعم والإسناد يأتي من المعسكرات الإماراتية، وخلال المعارك في كريتر كنا قد تقدمنا وسيطرنا على معظم المناطق، لكن الدعم الإماراتي لقوات الحزام بالصواريخ الحرارية والأسلحة الثقيلة والرشاشات رجح الكفة لصالحهم".

التحالف ضالع..