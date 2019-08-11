مفاوضات سودانية في القاهرة.. ما الذي تخطط له المخابرات المصرية؟

طرحت السلطات المصرية ممثلة في المخابرات العامة مبادرة لتسوية الخلاف بين الجبهة الثورية وبين قوى الحرية والتغيير السودانية.

في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للتوقيع رسمياً، على الوثيقة الدستورية المخصصة لحكم الفترة الانتقالية، في السابع عشر من أغسطس/ آب.

اعتراض وتحفُّظ

الجبهة الثورية المكونة من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، أظهرت اعتراضاً شديداً على الوثيقة الدستورية التي وقتها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس/ آب.

الجبهة الثورية قالت إن الوثيقة الدستورية لم تتضمن ما توصلت إليه مع قوى الحرية والتغيير في المحادثات التي جرت بينهما في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

المحلل السياسي الطيب نورين أشار إلى أن الجبهة الثورية طالبت بتضمين اسمها في الوثيقة الدستورية من خلال نص واضح، بدلاً من الإشارة إلى كل الحركات المسلحة بصفة عامة، على نحو ما ورد في النص الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى.

نورين أكد لـ(الجزيرة مباشر) أن الجبهة الثورية شددت على ضرورة أن تسود أحكام الاتفاق الذي سيُبرم معها في حالة حدوث أي تعارض مع الوثيقة الدستورية، أو أي قانون آخر.

وأضاف: ربما هذا ما دفع السلطات المصرية لتقديم مبادرة لجمع الجبهة الثورية مع قوى الحرية والتغيير لتجاوز الخلافات قبل السابع عشر من أغسطس/ آب، الموعد المحدد للتوقيع رسمياً على الوثيقة الدستورية.

بالمقابل، أظهرت قيادات بارزة في قوى الحرية والتغيير عدم حماسها للمحادثات التي تجري مع الجبهة الثورية في العاصمة المصرية القاهرة، بحجة أن الدعوة جاءت من المخابرات المصرية بدلاً من الجهات السياسية.

مصادر مطلعة قالت لـ(الجزيرة مباشر) إن اجتماع قوى الحرية والتغيير الذي جرى في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي بالخرطوم في ساعة متأخرة من الجمعة، خلُص إلى أنه من الأفضل أن تكون المحاثات مع الجبهة الثورية داخل الخرطوم، بخاصة عقب قرار المجلس العسكري الانتقالي الذي قضى بإسقاط حكم الإعدام عن قادتها.

المصادر أشارت إلى أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير اقترحوا المشاركة في محادثات القاهرة تفادياً للتوتر الذي يمكن أن يحدث مع الحكومة المصرية، حال رفض الدعوة، وبناء على ذلك خلُص الاجتماع إلى إرسال وفد محدود العدد والتفويض للمحادثات التي اقترحتها المخابرات المصرية مع الجبهة الثورية.

وضم وفد الجبهة الثورية الذي وصل إلى القاهرة رئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار ونائبه ياسر عرمان، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم.

بينما ضم وفد الحرية والتغيير إلى القاهرة علي الريح السنهوري، إبراهيم الأمين، عمر الدقير، مدني عباس مدني، كمال إسماعيل وبابكر فيصل.

شكوك وتخوفات