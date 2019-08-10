شاهد: فلسطينية تبيع الخراف منذ 40 عاماً في أسواق غزة

عقدت سهيلة النجار 60 عاماً من بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، العزم على التوجه للسوق لبيع ما قامت بتربيته من خراف طوال العام.

وذلك مع بلوغ موسم الأضاحي والإقبال على شراء الخراف ذروته هذه الأيام مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تعمل النجار على تربية الخراف، وبيعها في الأسواق، إلا أن هذا الموسم يشهد إقبالا ضعيفا على شراء الأضاحي، حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف في قطاع غزة قُرابة الـ 5 دنانير أردنية، في حين بلغ سعر كيلو لحم العجل قُرابة الـ 3.5 دينار أردني.

في أسواق "الحلال"، تنقل النجار خرافها عبر"توك توك"، وتقف وسط التجار في السوق وتنادي على خرافها، التي تعبت في تربيتها وتسمينها، وتنتظر بفارغ الصبر قُدوم أحد المشترين.

تعودت النجار على العمل في الأسواق، ولا تجد أي حرج في البيع والشراء، خاصة أن أغلب العاملين في هذه المهنة من الرجال.

سهيلة النجار في سوق قطاع غزة

منذ 40 عاماً تبيع الخراف في الأسواق

قالت النجار منذ صغري وأنا أُربي الأغنام وخاصة الخراف، فقبل عيد الأضحى بشهر أبدأ ببيع الخراف في الأسواق.

ذهبت للسوق من أجل البيع فصعقت لعدم وجود إقبال على الأضاحي هذا العام، خاصة أن أسعار الخراف مقبولة ولكن لا يوجد مُشترون في الأسواق.

أضافت أسعار الأعلاف مرتفعة، أحاول توفير الطعام للخراف من بقايا المحاصيل الزراعية، وعيدان الذرة وغيرها.

تابعت، مهنة تربية الأغنام والخراف مهنة صعب التخلي عنها، صحيح أن الأوضاع الاقتصادية صعبة والإقبال ضعيف ولكن ماذا أفعل؟ أنا أُعول أسرتي، وأريد أن أزوج ابني، خاصة أن زوجي مريض بالسرطان، ولدي 4 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قالت هذه مهنة متوارثة فقد كنت أُربي البقر منذ طفولتي وأبيع اللبن والحليب وأصنع الجبن.

أوضحت أن هذا المشروع هو نتاج المشاركة في دورات المشاريع الصغيرة، والتي تُمكن النساء الفقيرات من العمل والبحث عن فرص اقتصادية لهن.

أضافت أنها تستفيد دائما من ألبان الأغنام، وتقوم بتصنيع الجبن والكشك وبيعها في الأسواق.

النجار: عملي به مشقة وتعب، حيث أقوم باستئجار "توك توك" ونقل الخراف إلى أسواق القطاع، والتنقل بين الأسواق لبيع تلك الخراف.

قالت إن بعض التجار يأتون إلى البيت من أجل شراء الخراف بسعر زهيد. وتابعت: أنا لا أفضل البيع لهم لأنهم يريدونها بسعر منخفض.

وجهت النجار رسالة إلى جميع النساء بمشاركة الأزواج في العمل من أجل تربية الأبناء، لأن العمل ليس عيباً.

سهيلة النجار

الأضاحي تُغطي احتياجات القطاع

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ كميات الأضاحي المتوفرة بالأسواق تغطي ما يحتاجه المواطنين لهذا العام، وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

أكد الناطق باسم الزراعة أدهم البسيوني في بيان صحفي، أنّه "لا يوجد أسعار ثابتة للأضاحي، حيث يتم تحديدها وفق عمليات الطلب والعرض"، مشيراً إلى وجود إقبال "ضعيف نسبياً" على شراء الأضاحي.

يتوفر في الأسواق حوالي 12 ألف رأس عجل، بالإضافة إلى 30 ألف رأس من الأغنام ومعظم الكميات المتوافرة في الأسواق تم استيرادها من الخارج لقطاع غزة.

وزارة الزراعة تقوم بعمل جولات متابعة مستمرة ودقيقة لفحص كل الأضاحي والمسالخ والحيوانات الخاصة بموسم الأضاحي من حيث المواصفات الصحية والبيطرية في قطاع غزة.

التُجار قلقون من ضعف الإقبال

تشهد مزارع تربية العجول والأغنام في قطاع غزة ركودا كبيرا، نتيجة عدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وبسبب الخصومات التي طالت رواتب الموظفين.

أحد التجار قال: "ما زالت حركة البيع ضعيفة جداً لا يوجد إقبال، في كل موسم أبيع حتى اليوم 50 إلى 60 عجل، حتى الآن لم أبع إلا 10 فقط.

التاجر: أنا خائف جداً هذا الموسم فالقدرة الشرائية ضعيفة، وأخشى من الخسارة، فقد اشتريت كميات كبيرة من العجول وأريد تسويقها.

يذكر أنّ قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أثر على كافة مناحي الحياة المختلفة.

ويعيش ما يزيد عن مليوني فلسطيني بقطاع غزة في أوضاع اقتصادية ومعيشية حرجة جدا؛ بفعل استمرار الحصار.

حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في يوليو/تموز 2019 فإن نحو 53%، من سكان غزة يعانون من الفقر، و34% يعانون من الفقر المدقع.