الأخبار في أسبوع: غيوم الحرب تتجمع بسماء غزة وإسرائيل تشعل التوتر بالخليج

إسرائيل في الخليج، الموقف المتصاعد في غزة، تسيس الحج، حوادث إطلاق النار بأمريكا، أحداث عدن، والانتخابات في تونس، وانفجار معهد الأورام بالقاهرة، وحراك الجزائر أبرز أخبار الأسبوع.

وفيما يلي قراءة في أهم أخبار وتقارير الأسبوع الماضي التي نشرها موقع " الجزيرة مباشر":

التوتر في الخليج يعود بدخول إسرائيل على الخط:

أطلقت الولايات الأمريكية المتحدة تحذيرات الأربعاء من تهديدات إيرانية محتملة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وسط توترات متصاعدة بين الطرفين، كما تم التصريح عن انضمام إسرائيل لتحالف بحري في منطقة الخليج تقوده واشنطن، الأمر الذي جعل إيران تخطو خطوة أولى لاتخاذ التدابير ومواجهة تداعيات كارثية بحال شاركت إسرائيل في تحالف بحري، حيث قام وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بمهاتفة نظرائه في دول الخليج ومن بينها سلطنة عمان والكويت ودولة قطر.

عباس الموسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية يتحدث مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ( غيتي)

والخميس، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي “احتمال تواجد قوات الكيان الصهيوني في الخليج العربي يشكل تهديدا سافرا لإيران.

وكانت بريطانيا وجهت دعوة لممثلين عسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوربية أخري لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز..

وصف موسوي مؤتمر​ ​المنامة​ بأنه إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران، وعلى ​الحكومة البحرينية​ ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة.

أمريكا تطلب من السفن إبلاغها بنقاط توقفها بالخليج.. وإيران تحذر

التسييس يسيطر على موسم الحج

العشر الأوائل من ذي الحجة تكتسب أهمية كبيرة لدي المسلمين، وطبعت الأسبوع المنصرم ملامح دينية واضحة حيث يؤدي ملايين المسلمين الركن الخامس من أركان الإسلام. انتهي الأسبوع الجمعة بتجمهر الحجيج في مشعر مني في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، فيما تجمع حجيج بيت الله الحرام فجر اليوم السبت التاسع من ذي الحجة علي جبل عرفات تمهيدا لأداء الركن الأكبر من الحج.وتتزايد الانتقادات بشأن تسيس المملكة العربية السعودية للحج، ومنع الحجاج القطريين من أداء المناسك للعام الثالث علي التوالي.

حجاج بيت الله الحرام يتجمعون حول عرفات ( أرشيفية)

تأشيرات الحج.. سوق سوداء ومجاملات

تفجيرات أمريكا تجدد المخاوف من "عنصرية البيض"

لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في حادثي إطلاق نار لم يفصل بينهما سوي 13 ساعة فقط في ولايتين أمريكيتين السبت والأحد الماضيين، مما زاد القلق من "الإرهاب" الداخلي في أمريكا.

وقعت الحادثة الأولى صباح السبت بمدينة إل باسو الحدودية التي يقطنها عدد كبير من ذوي الأصول اللاتينية بولاية تكساس حيث قتل مسلح 20 شخصا في متجر. وفي ولاية أوهايو، فتح مسلح النار في ضاحية بمدينة دايتون صباح الأحد ما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة 26 قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ( أرشيفية)

مرشحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، قالوا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحمل المسؤولية عما وصفوه بتأجيج التوتر العرقي في البلاد، فيما أصدرت فنزويلا وأورغواي واليابان تحذيرات لمواطنيها من السفر للولايات المتحدة بعد مقتل 31 شخصا مطلع الأسبوع في دايتون بولاية أوهايو وإل باسو بولاية تكساس.

ثلاث دول تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا: ما السبب؟

أحداث عدن: هل هي حرب بالوكالة بين الرياض وأبو ظبي؟

خلال الأسبوع الماضي، قامت قوات الحزام الأمني المدعومة من أبو ظبي بهجوم على قصر معاشيق في عدن وهو مركز الحكومة اليمنية التي تدعمها الرياض.

معدات ومركبات إماراتية فى مطار عدن الدولي ( أرشيفية)

واستمرت المعارك منذ الأربعاء الماضي مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات أغلبهم من المدنيين، في وقت سابق الجمعة، أحكمت ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية، قبضتها على معظم شوارع مدينة كريتر، حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي.ويتساءل المراقبون عما إذا كانت تلك التحركات في عدن تعكس تباينا شديدا بين السعودية والامارات فيما يخص ملف الحرب علي اليمن، لدرجة ان البعض يصف ما يحدث بأنه حرب بالوكالة فيما بينهما.

اشتباكات وقتلى مدنيون.. آخر التطورات الميدانية والإنسانية في عدن

100 مرشح في الانتخابات الرئاسية في تونس

أغلقت السلطات التونسية الجمعة باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر ان تجري في سبتمبر المقبل. وعند إغلاق باب الترشح مساء أمس بلغ عدد المرشحين 98 مرشحا أبرزهم: الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، عن حركة النهضة، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب "تحيا تونس"، والطبيب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي الذي تقدم باستقالته من منصبه قبيل ترشحه لانتخابات الرئاسة.الزبيدي -وهو مرشح مستقل يحظى بدعم أحزاب ليبرالية وأحد أبرز المنافسين البارزين على المنصب- قال إنه يستقيل من منصبه لضمان الشفافية الكاملة.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ( غيتي )

نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية.. هؤلاء أبرزهم

حراك الجزائر يرفض الحوار ويلوح بالعصيان المدني

للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي، خرج الجزائريون في تظاهرات واسعة في العاصمة وعدد من المدن الكبرى في البلاد مؤكّدين على موقفهم المتمسّك بالتّغيير الجذري، ومجدّدين مطالبهم برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

الفريق أول أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري ( غيتي)

المظاهرات جاءت بعد خطاب جديد لرئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح أكد فيه أن مطالب المحتجين تحققت.يطالب الجزائريون بتطهير البلاد من رجال نظام بوتفليقة، ومحاكمة الفاسدين منهم، ورحيل حكومة نور الدين بدوي، وتشكيل حكومة من التكنوقراط، وإجراء الانتخابات في أجواء أكثر شفافية.

استمرار المظاهرات في الجزائر للأسبوع 25.. وتلويح بالعصيان المدني

مصر بين العنف الكارثي وطموحات التحديث

كشفت الداخلية المصرية، الخميس، هوية منفّذ حادث التفجير أمام "معهد الأورام" وسط القاهرة قبل أيام، مشيرة إلى مقتل 17 شخصا إثر ما وصفته بمواجهات مسلحة مع مجموعات مرتبطة بمنفذ الحادث "الإرهابي"، والأحد الماضي، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.ويحذر الخبراء من ان استمرار سياسات القمع التي ينتهجها النظام ضد المعارضين من كافة الأطياف سوف تدفع الأمور الي انفجار كارثي عنيف.

امرأة مصرية تحمل ابنها المريض بين ذراعيها بعد وقوع الانفجار مباشرة ( غيتي )

اختناق سياسي.. ماهي السيناريوهات المتوقعة في مصر؟

إقليم كشمير يفرض نفسه على علاقات الهند وباكستان

في خطوة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس الماضي أن بلاده ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير بذريعة تحرير الإقليم الذي تتنازع السيادة عليه مع باكستان من "الإرهاب".

وصفت باكستان التي خاضت ثلاثة حروب مع الهند، اثنتان منها بسبب كشمير، الإجراء الهندي بأنه "غير قانوني"، فيما استبعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اللجوء الي القوة العسكرية في مواجهة الهند.

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان ونيودلهي تعتقل المئات في كشمير

غيوم الحرب تتجمع في سماء غزة

تتصاعد وتيرة الأحداث تدريجيا في المناطق الفلسطينية المحتلة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض على ما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.

مقتل جندي طعنا فى مستوطنة غوش عتصيون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المحتلة ( إيتي)

لم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل كما لم يتهم أحدا بقتله، ووصف البيان الجندي بأنه طالب بمدرسة دينية يهودية.

مقتل جندي إسرائيلي طعنا بالضفة الغربية (فيديو)

في منظمة التجارة العالمية: قطر تكسب والامارات تنسحب

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الإمارات سحبت الدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام منظمة التجارة العالمية. وكانت الإمارات قد تقدمت -في يناير/كانون الثاني الماضي- بشكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية، بزعم أن الدوحة فرضت حظرا على منتجاتها، وهو ما نفته قطر، كما أثارت الدعوى وقتها سخرية كثيرين في ظل الحصار المفروض على الدوحة من جانب الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.