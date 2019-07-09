كيف يمكن للأخبار الزائفة أن تؤدي إلى اندلاع حرب حقيقية؟!

من الذي قام بالهجمات على ناقلات النفط في الخليج قبل أسبوعين؟ هل كانت إيران كما أكدت لنا إدارة ترمب؟ أم أنها السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو إسرائيل – أم أنه مزيج؟

في تقرير بمجلة بوليتيكو الأمريكية، لدانيال بنجمين منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية سابقا، وستيفن سايمو أستاذ التاريخ في كلية أميرست،

أوردا اعتراف لاثنين من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين:

لعدة أيام بعد الهجمات، لم نكن متأكدين. كلانا يؤمن بكل إخلاص أن هناك احتمالا كبيراً لأن تكون هذه الأعمال جزءًا من عملية " مزيفة"، محاولة من جهات خارجية لإثارة حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

فحتى الفيديو الذي يظهر الإيرانيين وهم يزيلون لغما غير منفجر قرب ناقلة النفط ارتأينا أنه قد يكون أمرا ملفقا، تماما مثل مقطع الفيديو المتداول لنانسي بيلوسي والذي يظهرها في حالة سكر.

ربما شعرتم أنتم أيضا بنفس الشيء. بالرغم من أننا نشتغل لمدة 30 عامًا في المؤسسات الحكومية وما يقرب من عقدين في مراكز الأبحاث والتفكير، فقد كان الحدث مفاجئًا لنا، ولم نكن متأكدين أن نصدق رواية حكومتنا أم لا.

لم نكن وحدنا من شعر أن حادثة الهجوم على ناقلة النفط كان عملا مختلقا، فالعديد الزملاء من السفراء السابقين ووكلاء الوزارات يشاطروننا نفس الشعور.

لقد بدا من المعقول أن السعوديين أو غيرهم كانوا وراء التفجيرات، وبغض النظر عن كل شيء، فقد كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شجع عملياً على نشوب صراع، وفكرة أن الإيرانيين سيخاطرون بهجوم أمريكي في تزايد.

كما أنه لم يكن واضحا لماذا تدخل إيران في مواجهة عسكرية، أو أن تهاجم ناقلة نفط يابانية أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران.

بعد محادثات مع زملاء آخرين محل ثقة ما زالوا يعملون في الحكومة، قالوا إنه بدون شك، الإيرانيون وراء ذلك، مما أوصلنا إلى الموقف الرسمي.

إن الرواية التي تقول إن إيران كانت تحاول من خلال هذه الهجمات حث الدول الأخرى على الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف عقوباتها، وهي ليست بعيدة عن نوع الأعمال المثيرة التي انسحبت بها كوريا الشمالية في الماضي.

وباء الأخبار الزائفة:

الحادثة فتحت أعيننا على حقيقة مقلقة للغاية، وهي أن وباء الأخبار الزائفة في عصرنا الحالي لا يهز السياسة الأمريكية فحسب، بل قد يتسبب في نشوب حرب. أو أنها تحول دون استجابة وطنية للتهديد الحقيقي.

إلى حدود حتى الآن، ركزت المناقشات العامة بشأن الأخبار المزيفة على السياسة الداخلية وخاصة الانتخابات، خاصة بعد التدخل الروسي نيابة عن الرئيس دونالد ترمب في عام 2016

تم تحديد حجمها في تقييم مشترك وغير المسبوق لوكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في فبراير 2017، بالإضافة إلى تقرير روبرت مولر.

لكن تداعيات الأخبار الزائفة على السياستين الخارجية والأمنية قد تكون بعيدة المدى، بل وأكثر خطورة. حيث يمكن أن تؤدي المعلومات المضللة في مجال السياسية إلى استمرار إضعاف مؤسساتنا.

من المؤكد أن الأخبار الزائفة كانت منذ فترة طويلة أحد السمات التي تطبع العلاقات الدولية. لكن الأمر اختلف اليوم، فمع التقدم التكنلوجي يمكن فبركة مقاطع وصور مقنعة، إذا ما أضفنا إليه وجود رئيس ومعاونوه يفتقدون إلى الأمانة، يصبح من الصعب الوثوق في التقييمات التي تصدر عنهم بخصوص أزمات السياسة الخارجية، ما يعتبر أمرا كارثيا للدول الديمقراطية.

الرئيس الأمريكي جورج بوش مع مشاة البحرية الأمريكية في العراق ( أرشيفية)

تقييمات مغلوطة:

في عام 2003، جاء دور جورج دبليو بوش، حيث استخدمت إدارته تقييمات استخبارية مغلوطة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، كما قامت بخلق روابط مزيفة بين نظام صدام حسين والقاعدة لتبرير الحرب مع العراق التي كانت في الأساس غير مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر.

في هذه الحالة، ذهبت الإدارة إلى أبعد من ذلك عبر إنشاء عملية استخباراتية موازية داخل البنتاغون للوصول إلى معلومات اعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية أنها غير موثوق بها.

في أغسطس 1998، كنا نعمل على مجال مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي عندما تم تفجير سفارتان أميركيتان في إفريقيا من قبل تنظيم القاعدة.

تصرفت إدارة بيل كلينتون على أساس معلومات استخباراتية موثوقة، وقامت بناء على ذلك باستهداف معسكرات تدريب إرهابية في أفغانستان بالإضافة إلى مصنع الشفاء الكيميائي في الخرطوم، حيث كان يعتقد أن تنظيم القاعدة يطور به أسلحة كيميائية.

كانت الهجمات مثيرة للجدل، بسبب المعلومات المتناقضة حول طبيعة المصنع المستهدف، وشك الرأي العام حول حقيقة التهديد الإرهابي، بالإضافة إلى فضيحة مونيكا لوينسكي حيث اتهم بيل كلينتون بمحاولة صرف الانتباه عن الموضوع في الداخل عبر القيام بالهجوم على الخارج. لكن في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بدى أن الضربات كانت عملا حكيما.

في ديسمبر من نفس السنة هاجمت الصحافة الأمريكية بيل كلينتون مجددا لاتهامه بصرف انتباه الناخبين عن مشاكله السياسية مرة أخرى عن طريق شن حملة جوية مكثفة لمدة أربعة أيام ضد مواقع "أسلحة الدمار الشامل العراقية".

سهولة تزييف الفيديو:

اليوم أصبحت مسألة ما إذا كانا نثق في الحكومة ومتى نثق بها أمرا صعبا. من المؤكد أن الولايات المتحدة قد استغلت دائمًا ذرائع مفتعلة للحرب، ونحن لسنا وحدنا من يقوم بذلك. لكن في الوقت الحالي، نحن نتعامل مع التكنولوجيا الناشئة بالإضافة إلى رئيس لا تعني له الحقيقة شيئا، مما يؤثر على القرارات المتعلقة بالقوة العسكرية.

يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة الدمار الناجم عن الفيديو المزيف الذي يصور المسؤولين الإيرانيين يتعاونون مع الإرهابيين لاستهداف الولايات المتحدة، أو التقارير الإخبارية المختلقة التي تتحدث عن خطط عسكرية إيرانية أو كورية شمالية لشن ضربات استباقية على أي عدد من الأهداف. إن عالم المزورين المحتملين كبير ومتنام والروس ليسوا وحدهم من يقوم بذلك. وعلى سبيل المثال، نشرت مجلة النيويوركر تقريرا عن قيام رجال أعمال من كاليفورنيا بالتعاقد مع شركة إسرائيلية لنشر أكاذيب عبر شبكة الأنترنت بشأن مرشحين لشغل وظائف محلية. ومن المحتمل جدا أن تقوم مؤسسات دفاعية واستخبارية والشركات الخاصة في العديد من البلدان بعمل نفس الشيء.

إن التقدم التكنلوجي في تقنية "مزامنة حركة الشفاه" ومعالجة "المعالم الفسيولوجية" لمطابقة أنماط الكلام والمحتوى، ستجعل مقاطع الفيديو المفبركة مقنعة للغاية، خاصة عند مشاهدتها على هواتف ذكية بجودة منخفضة نسبياً. كما يمكن للصور الجوية المعدلة للتجمعات العسكرية على حدود متنازع عليها أن تزيد من خطر اندلاع الحروب.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون (خلف) ترمب كان يدفع بقوة إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران

خطر التقدم التكنولوجي والسياسة القذرة

هل تذكرون ما حدث في شهر يناير/ كانون الثاني 2018 عندما أُطلق إنذار خاطئ من ضربة صاروخية باليستية وشيكة ضد جزر هاواي؟ احتاجت السلطات إلى 38 دقيقة لإلغاء الإنذار الخاطئ، تعطلت خلالها الحياة في جزيرة أواهو تمامًا بسبب خروج السكان المذعورين.

لنفترض ماذا يمكن أن يقع لو أن شبكة الدفاع المدني قد تم اختراقها لإعادة إنتاج هذه الفوضى، وذاك من خلال إطلاق رسالة التنبيه الآلية مع صورة تم فبركتها لمسؤول حكومي كبير يحذر من وقوع هجوم؟ حتى لو تمكنا من تكذيب هذه التحذيرات في غضون أيام قليلة، فإن تأثيرها سيكون فوريًا ويصعب إزالته. ومما يزيد الوضع تعقيدا هو سباق التسلح الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي ما يقود "المزيفين" إلى مواجهة أساليب كشف الأخبار المزيفة.

لقد أدرك الكثيرون طبيعة الخطر الذي يحيط بالنظام الدستوري بسبب المزيج الذي يشكله الجمع بين التقدم التكنولوجي والسياسة القذرة. كما أن النظام الاستراتيجي في خطر شديد كذلك.

إن قيام ترمب بتخريب متعمد ومبرمج لثقة العامة في مؤسسات الأمن القومي وخاصة للمجتمع الاستخباراتي قوض الثقة في إمكانية الوصول إلى الحقيقة، كما أن له اثار مهمة على أمننا.

دانيال بنجمين وستيف سايمون