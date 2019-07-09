تقرير: أزمة اللاجئين على الحدود الأمريكية.. لماذا تفجرت؟

رصد تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي أسباب تفجر أزمة اللاجئين على الحدود الأمريكية، والعوامل التي دفعت بهؤلاء المهاجرين إلى مغادرة بلادهم والتوجه إلى الولايات المتحدة.

التفاصيل:

يهرب اللاجئون من الرعب والفقر في بلادهم إلى الولايات المتحدة.

لا يوجد سبب واحد لهروب هؤلاء اللاجئين لكن الجفاف وعدم الاستقرار السياسي، مقابل الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والتقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة، كلها أسباب لعبت دوراً في ذلك.

يتحدث الخبراء والمحامون المختصون في الهجرة عما يسمونه عوامل الدفع والجذب، وهي العوامل التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم الأصلية وما يجذبهم إلى أماكن مثل الولايات المتحدة.

عوامل الدفع:

العنف

انخفضت معدلات جرائم القتل بشكل طفيف في السنوات الأخيرة في غواتيمالا وهندوراس، ورغم ذلك سجلت السلفادور وهندوراس أعلى معدلات تلك الجرائم في العالم، في عام 2016، بينما حلت غواتيمالا في المرتبة الرابعة عشرة، وفقاً لأحدث بيانات الأمم المتحدة المتاحة.

الفقر

يقول راندي كابس، مدير الأبحاث في معهد سياسات الهجرة، إن عدد السكان في غواتيمالا وهندوراس شهد ارتفاعا كبيرا، في حين ظلت الوظائف شحيحة.

أكثر من نصف سكان غواتيمالا تحت خط الفقر، وفقا لتقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

الجفاف والمجاعة

دمر الجفاف الشديد المحاصيل العام الماضي في مناطق من دول أمريكا الوسطى، حيث تعيش العائلات بشكل شبه كامل على الطعام الذي تزرعه.

غواتيمالا تعد واحدة من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، وفقا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

الاضطرابات السياسية

يقول خبراء إن الفساد الحكومي والاحتجاجات في دول أمريكا الوسطى من بين العوامل التي شجعت الناس على الخروج من البلاد.

أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس هذا العام أنه سيطرد محققين مدعومين من الأمم المتحدة مختصين في مكافحة الفساد، بعد الكشف عن جرائم فساد بملايين الدولارات يتورط فيها نائب سابق للرئيس ومسؤولون حكوميون آخرون.

في هندوراس، يضغط المشرعون أيضا لمنع تحقيق دولي آخر في جرائم فساد تستهدف سياسيين ومسؤولين.

القهوة

ضرب مرض صدأ القهوة -الذي ينجم عن الفطريات التي تنمو على أوراق القهوة- أمريكا الوسطى بشدة منذ أوائل العقد الحالي، ولا سيما في غواتيمالا.

تسبب صدأ القهوة وانخفاض أسعار البن في انخفاض شديد في فرص العمل، ما دفع العديد من مزارعي البن والعمال إلى اتخاذ قرار الهجرة.

عوامل الجذب

الاقتصاد

شهد الاقتصاد الأمريكي ازدهاراً على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعد دائماً نقطة جذب للمهاجرين وطالبي اللجوء.

رحلة أسرع وأكثر أماناً

اجتذبت قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى المتوجهة إلى الولايات المتحدة اهتماما عالميا في أواخر العام الماضي، لكنها غيرت أيضا بشكل أساسي الطريقة التي يسافر بها المهاجرون إلى الحدود.

تكنولوجيا الاتصالات جعلت من السهل على المهاجرين تنظيم بعضهم البعض وتحذير بعضهم من المخاطر.

هناك منافسة الآن بين شبكات المهربين، وقد وجدت هذه الشبكات طرقا أسرع وأكثر أمانا لنقل الأشخاص عبر المكسيك باستخدام طرق الحافلات السريعة.

نظام اللجوء

قرارات المحاكم الأمريكية تمنع احتجاز العائلات المهاجرة وأطفال المهاجرين في مقرات احتجاز فيدرالية لمدة تزيد عن 20 يوما.

أدى هذا الأمر إلى إطلاق سراح العديد من العائلات بسرعة في الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

يقول خبراء إن معرفة المهاجرين أنه من الممكن إطلاق سراحهم يقنعهم بالهجرة.

لم تعد هناك أماكن في مراكز احتجاز البالغين التابعة لدائرة الهجرة والجمارك ومراكز إيواء الأطفال المهاجرين، ما اضطر دوريات الحدود إلى إبقاء العديد من الأسر والأطفال في أماكن احتجاز مكتظة ومؤقتة لفترة تتجاوز 72 ساعة.

عادة ما تدير ملاجئ الأطفال منظمات غير ربحية وتشرف عليها وزارة الخدمات الصحية والإنسانية.

يقول راندي كابس، مدير الأبحاث في معهد سياسات الهجرة، إن الحكومة الأمريكية تستخدم أحيانا أساور القدم لمراقبة طالبي اللجوء بمجرد إطلاق سراحهم في الولايات المتحدة ريثما يتحدد تاريخ عرضهم على المحكمة.

في الوقت نفسه، فإن التراكم الطويل لقضايا محكمة الهجرة واللجوء يمنح العديد من المهاجرين فرصة الإقامة لسنوات في الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار بشأنهم.

إجراءات ترمب