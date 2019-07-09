الجزائر: 29 مليار دولار ضريبة فشل السياسة النقدية

أثار إيقاف السياسة النقدية غير التقليدية في الجزائر تساؤلات عدة حول الرهانات التي تنتظر الاقتصاد الجزائري والمطالبة بفتح تحقيق حول استغلال هذه السياسة النقدية من قبل مسؤولين سابقين

حسب تقرير البنك المركزي الذي تحصل موقع الجزيرة نت مباشر على نسخة منه فإن كمية النقود المطبوعة التي لم تضخ في الاقتصاد الوطني قدرت بمبلغ 3441.8 مليار دينار أي ما يعادل 29 مليار دولار مقابل النقود التي ضخت فعليا والمقدرة بمبلغ 3114.4 مليار دينار.

تبني سياسة نقدية غير تقليدية

جاء اقتراح اللجوء إلى السياسة النقدية غير التقليدية أو التيسير الكمي من قبل حكومة رئيس الوزراء المقال أحمد أويحيي، بسبب تراجع السيولة النقدية بعد انهيار أسعار النفط ابتداءا من منتصف 2014 أينما وجدت مشكلة في تغطية النفقات العمومية للدولة في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الأسبق أويحيي حسب تصريح له على التلفزيون الجزائري تكرار سيناريو الاستدانة الخارجية واللجوء إلى صندوق النقد الدولي وفرض ضرائب جديدة.

كما نوه أويحيى آنذاك إلى ضرورة اعتماد هذه الآلية التمويلية أي طباعة النقود كحل لتغطية النفقات العمومية للدولة نافيا بذلك تبعاتها من انخفاض لقيمة الدينار الجزائري والغرق في المديونية الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أن سقف المديونية لا يتجاوز 20 بالمائة من إجمالي الدخل القومي.

قوانين "خيطت" لخدمة الحكومة

يقول الخبير الاقتصادي الدولي سليمان ناصر:

البنك المركزي طبع نقودا بالدينار الجزائري بدون أن يكون لها مقابل من العملة الصعبة القوية كاليورو والدولار أو من السلع والخدمات في السوق.

قانون النقد والقرض لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر/تشرين الأول 2017 جاء بالمادة 45 مكرر التي تسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات الاقتراض من البنك المركزي عبر سندات تصدرها الخزينة وذلك في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي والصندوق الوطني للاستثمار، أي أن البنك المركزي يطبع نقودا ويسلمها للخزينة العمومية التي تعطي له سندات وهي بمثابة اعتراف بالدين.

المادة 45 مكرر لم تضع سقفا لهذه القروض، ولم تحدد من سيسدد القروض المقدمة للخزينة العمومية من قبل البنك المركزي ولا المدة التي سيسدد فيها هذا الدين وهذا ما اعتبرها رخصة قانونية اخترعتها حكومة أويحيى لإيجاد منافذ للاستيلاء على المال العام.

حسب التقرير الأخير للبنك المركزي الجزائري، تبرأ محافظ البنك السابق "محمد لوكال " من تحمله لمسؤولية هذا الإجراء وحمل الحكومة مسؤولية تبعاته نتيجة الضغط الممارس عليه من طرفها.

المسؤولية الكاملة لهذه السياسة يتحملها المحافظ السابق للبنك المركزي الذي يجب أن يكون مستقلا لا يرضخ لضغط الحكومة، فالمفروض أنه في هذه الحالة إما يرفض أو يستقيل.

المادة 45 مكرر مازالت سارية المفعول إلى حد الساعة، فبالرغم من توقيف هذه السياسة النقدية حسب التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة "أحسن رابحي" فإن هذه الرخصة القانونية ستبقى موجودة حتى مع تشكيل حكومة جديدة، لذا من الضروري إلغاؤها من قانون النقد والقرض حتى نتجنب الوقوع مرة أخرى في فخ هذه السياسة النقدية.

البنك المركزي هو الهيئة الوحيدة المكلفة قانونا بتنفيذ السياسة النقدية في أي دولة إلا انه فقد استقلاليته كلية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إضافة إلى مجلس المحاسبة الذي كان مخولا إليه مراقبة المال العام خاصة إيرادات ونفقات الدولة في عهد الرئيس المقال بوتفليقة فكان يصدر تقارير تشير إلى تجاوزات في النفقات وتضخيم في الفواتير إلا أن مهمته كانت صورية.

تهريب ثلث الأموال المطبوعة

حسب مبارك مالك سراي الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق في الأمم المتحدة والبنك الدولي بواشنطن:

كنت من بين الخبراء الذين تمت استشارتهم من قبل الحكومة السابقة بخصوص نجاعة السياسة النقدية غير التقليدية التي طبقت في الجزائر في سنة 2017 إضافة إلى جماعة " تاسك فورس" التي تضم خبراء اقتصاد جزائريين آخرين.

أكدنا على خطورة هذه السياسة التي ستخلق مشاكل اقتصادية جمة وعلى رأسها مشكلة التضخم إلا أن حكومة أويحيى لم تستجب لهذه التحذيرات.

ثلث الأموال المطبوعة في البنك المركزي الجزائري تم استعمالها لشراء الدولار واليورو في السوق الموازية الجزائرية وهربت إلى الخارج باستعمال دينار جزائري مطبوع غير حقيقي من قبل أويحيى وأتباعه.

سحب الأموال من البنوك والتي لا نجد لها أثرا في السوق الوطنية كتمويل للاستثمارات أو تسديد لديون الشركات العامة والخاصة يعتبر دليلا قاطعا على أن هذه الأموال هربت بالعملة الصعبة إلى خارج البلد.

ضرورة فتح تحقيق بخصوص المحرض الحقيقي الذي كان يمارس ضغطا على رئيس الوزراء الأسبق أويحيي أو مع من شاركه في هذه العملية.

الدينار الجزائري خلال الأسابيع الماضية ارتفعت قيمته اقتصاديا لأنه أصبح غير مطلوب، وهذا يدخل ضمن تبعات هذه السياسة النقدية الفاسدة.

الإجراءات الاقتصادية المتوقع أن تتخذها الحكومة الجزائرية لتفادي المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني تكون عن طريق الرقابة القوية على منافذ المال وحمايته من التهريب وفتح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الفلاحية.

تشكيل لجنة وطنية تضم 40 خبيرا جزائريا للتحضير لاجتماع يضم ألف خبير جزائري إضافة إلى خبراء أمريكيين وعرب من الخروج بتوصيات لدعم البلاد اقتصاديا.

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