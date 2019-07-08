اعتقالات بحق فلسطينيين في السعودية للتعاطف مع القدس وغزة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن السعودية تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة لتعاطفهم مع القدس وغزة.

التفاصيل:

نقلت الصحيفة عن الأكاديمي والناشط السعودي المنشق سعيد بن ناصر الغامدي قوله، "بحسب تغريدة على حسابه في تويتر"، إنّ الحملة طالت 60 فلسطينياً من المقيمين في المملكة والمتعاطفين مع القضايا الفلسطينية.

في #المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين.

ومنع سفر آخرين منهم،وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم.

التهمة:

التعاطف مع المقاومة في #فلسطين واهتمامهم بـ #القدس و #غزة وتأييد #حماس

والاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 16, 2019

تنبيه :

هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.

وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 5, 2019

وفقاً للغامدي فإن المملكة وجهت للمعتقلين تهماً تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية جماعة إرهابية.

كشف الأكاديمي السعودي أن الحملة طالت مصريين وقد تطال آخرين متعاطفين مع القضية الفلسطينية.

أشار الغامدي إلى اعتقال 20 امرأة فلسطينية ومصرية تم اعتقالهن العام الماضي، وإطلاق سراحهن، ادعت خلالها السلطات السعودية أنهن تلقين تعليمات من جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية.

الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر

فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !

وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !

وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 5, 2019

قالت الصحيفة إن هذه الادعاءات تدعم تقارير منظمات تتحدث عن 150 فلسطينياً محتجزين في السجون السعودية.

منظمات حقوقية مقرها بريطانيا وأخرى تراقب حقوق الإنسان في السعودية أكدت ارتكاب انتهاكات بحق هؤلاء السجناء خلال عملية الاعتقال وبعده.

المنظمات أكدت ترحيل 100 فلسطيني على الأقل من المملكة على مدار عامين بتهمة دعم حركة حماس الفلسطينية، أو المشاركة في نشاطات خيرية تقدم المساعدات لفلسطينيين في غزة.

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