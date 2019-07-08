اعتقالات بحق فلسطينيين في السعودية للتعاطف مع القدس وغزة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن السعودية تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة لتعاطفهم مع القدس وغزة.
في #المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين.
ومنع سفر آخرين منهم،وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم.
التهمة:
التعاطف مع المقاومة في #فلسطين واهتمامهم بـ #القدس و #غزة وتأييد #حماس
والاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم.
— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 16, 2019
تنبيه :
هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينين المقيمين في المملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو ٦٠ فلسطينيا.
وأيضا ستطال حملة الاعتقال هذه عددا من المصريين المقيمين.
— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 5, 2019
الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر
فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !
وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !
وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس !
— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 5, 2019