ماذا يحدث إذا خسر ترمب انتخابات الرئاسة المقبلة؟

ثمة اختلافات صارخة بين المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية حول عدد من القضايا، ولكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإن هناك تغييرات كبيرة من المؤكد أن أيا منهم سوف يقوم بها:

التفاصيل:

بعض المرشحين، مثل جو بايدن، يتحدثون عن البناء على سياسة باراك أوباما الخارجية، بينما يركز آخرون، مثل بيرني ساندرز، على حماية العمال وخفض الإنفاق في مجال الدفاع.

هناك عدد من القضايا التي تتعلق بـ"قلب التوجه" أكثر من وضع سياسات جديدة، وفقا لتعبير نيد برايس، الخبير في منظمة "التحرك من أجل الأمن القومي" (ناشونال سكيورتي أكشن) وهي مجموعة أسسها مسؤولون سابقون في إدارة أوباما تقدم المشورة للمرشحين الديمقراطيين حول السياسة الخارجية.

يقول برايس إن من أهم هذه القضايا إعادة العلاقات بين البيت الأبيض ومجتمع الاستخبارات.

قضايا تحتاج للتصحيح:

يتوقع أن يقود انتخاب أي رئيس ديمقراطي إلى تصحيح العديد من المسارات في العلاقة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، مثل علاقة ترمب الودودة بشكل غير معتاد مع السعودية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتصريحاته الدافئة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مقابل علاقات الخصومة التي دخل فيها ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بإيران:

يكرر أبرز المرشحين الديمقراطيين نفس الملاحظات تقريبا.

كان الجزء الوحيد الذي تضمن اختلافا في الآراء بين المرشحين الديمقراطيين يدور حول ما إذا كان ينبغي إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى التوصل إليه في عهد أوباما أم التفاوض على ملحق لهذا الاتفاق أولا.

يتوقع أن يقوم أي رئيس ديمقراطي منتخب بدلا من ترمب أن يتوجه في رحلة مبكرة إلى أوربا أو كندا أو المكسيك، بهدف إرسال إشارة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها.

بالطبع ستتواصل المناقشات التي استمرت لعقود حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مثل توقيت استخدام القوة العسكرية، والتوقيع على الصفقات التجارية، وغير ذلك.

من ينتظر خروج ترمب من البيت الأبيض؟

هناك العديد من الدول، من الخصوم والحلفاء، ينتظرون خروج ترمب من البيت الأبيض.

الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون الصمود حتى العام 2050 في مواجهة حملة "الضغط الأقصى" التي أعلنها ترمب على إيران.

يرى خبراء أن الإيرانيين ليس لديهم خطة واضحة لما يمكن أن يفعلوه في حال فوز ترمب بفترة ولاية ثانية.

يبدو أن الزعماء الأوربيين يحتاطون لرهاناتهم، ويتحدثون أكثر عن الذاتية والأمن الجماعي، بينما يأملون في رحيل ترمب.

من يراهن على بقاء ترمب؟

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن دبلوماسي يعمل في الشرق الأوسط قوله إن السعوديين سيخسرون الكثير في حال خسر ترمب انتخابات الرئاسة المقبلة، ولهذا فإنهم من أبرز من يراهن على بقائه.

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