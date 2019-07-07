رهاب الخارج.. ونظرية المؤامرة في السياسة الخارجية لإيران

يبدو واضحا في السياسة الخارجية لإيران حالة الحيطة والحذر كصفات ملازمة للجمهورية الإسلامية، وهو ما استنتجته دراسة أجراها مركز الجزيرة للدراسات.

نظرية المؤامرة ورهاب الخارج

تستلهم الدراسة جزءا من التاريخ الأسطوري والحديث لإيران في محاولة لفهم حالة الحيطة والحذر كصفات ملازمة للشخصية الإيرانية، وهو ما بدا واضحًا في السياسة الخارجية لإيران خاصة والعلاقة مع القوى الكبرى.

تقرأ الدراسة كيف أثّر الموروث الإيراني على بيئة صناعة القرار السياسي والاستراتيجي للجمهورية الإسلامية.

الموروث الثقافي والتاريخي

مرت إيران بأحداث تاريخية صعبة واحتلالات نظرا لموقعها الاستراتيجي ما جعلها منذ مطلع التاريخ إلى اليوم محطَّ اهتمام القوى الكبرى.

لم يتطرق الباحث نور الدين الدغير في هذه الدراسة إلى التأثير الديني في شقه الإسلامي الشيعي على السلوك السياسي الإيراني لقناعته بأنه يحتاج إلى بحث خاص.

من بين المصطلحات التي ترافقت مع السياسة الإيرانية مفهوم عدم الثقة بالآخر وخاصة بالقوى الكبرى في العالم.

يرى الباحث أن سياسة حياكة السجاد تُعبر في كثير من الأوقات عن طول نَفس الإيرانيين، وهو ما ظهر جليا في المفاوضات، فهي كذلك تخفي في طياتها الكثير من الحيطة والحذر في التفاوض أو التعامل مع الآخر.

لا شك بأن المخزون الإسلامي وخاصة الشيعي له تأثير كبير في صياغة الخيال السياسي في إيران وهو أمر قد يحتاج لبحث مفصل خاصة في إعادة ربط الديني بالتاريخي الثقافي في إيران.

رئيس الجمعية الفرنسية للدراسات الإيرانية، كريستيان بروم بورجه، يرى أن إحساس الإيرانيين تجاه الأجانب يظل مبهمًا ما بين رغبة في الصداقة مع الآخر والرهاب منه.

أرجع حامد فلادوند، المحقق التاريخي، الأمر في ذلك إلى الهجمات التي تعرضت لها إيران منذ التاريخ القديم إلى اليوم.

الإسطوغرافيا الإيرانية:

النظرة إلى التاريخ الإيراني سواء بشقيه، الأسطوري أو الحديث، تجرنا إلى البحث في "الأسطوغرافيا" الخاصة به، والبحث بشكل خاص عن السلوكيات التي حكمت الإيراني في تعامله مع الآخر، وكيف تعامل الآخر مع إيران.

في التاريخ الإيراني المعاصر، يعتبر القرن التاسع عشر بداية لحقبة جديدة لتعامل إيران مع قوى خارجية أثَّرت بشكل كبير على سياستها الداخلية وأصبحت سياسة تلك الدول تشكل هاجسا للإيراني.

يتيح المزج بين التاريخ الأسطوري والتاريخ الحديث تركيب صورة متكاملة يتداخل فيها الماضي والحاضر ويحدد لنا بشكل واضح السلوك الإيراني في العلاقة مع الآخر على أساس الحيطة والحذر في أي تعامل معه.

القاعدة في ذلك لا تخرج عن مبدئين: الأول: رهاب الخارج، والثاني: نظرية المؤامرة، وهذه المحددات تنعكس على السلوك المجتمعي في إيران وبدرجات أكبر على مستوى السلوك السياسي للنخبة الحاكمة.

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