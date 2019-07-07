السودان.. هل ينهي الاتفاق الأزمة بين العسكري وقوى التغيير؟

ترحيب حذِر قابلت به قطاعات واسعة من السودانيين، الاتفاق الذي جرى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، إذ برزت كثير من المخاوف حول صمود الاتفاق.

عثرات في الطريق:

منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، توترت العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إذ حمّلت الأخيرة المجلس مسؤولية مقتل أكثر من 120 من المعتصمين، ما قاد لغياب الثقة بين الطرفين.

المحلل السياسي ماهر أبو جوخ يرى أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، يحتاج لتبيان في بعض النقاط، وخاصة حول المجلس التشريعي، حيث صمتت الوساطة عن تحديد النسب.

كان المجلس العسكري قد أقر منح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300 مقعدا، على أن تُخصص النسبة المتبقية للقوى الأخرى التي لم تشارك النظام السابق، لكن قادة المجلس رفضوا ذلك الاتفاق عقب فض الاعتصام.

أبو جوخ لفت في حديثه لـ(الجزيرة مباشر) إلى أن هناك ضبابية حول طريقة تكوين المجلس السيادي، وحول علاقته بهياكل السلطة التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية.

أستاذ العلوم السياسية مرتضى إبراهيم، أكد أن غياب الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، يهدد الاتفاق وربما يجعل الفترة الانتقالية ساحة للصراعات والخلافات بين الطرفين.

إبراهيم أشار إلى أن قوى الاحتجاج كانت تصف المجلس العسكري – حتى قبل الاتفاق بساعات – بأنه مجلس انقلابي، وكثيراً ما طالبت بتقديم قادته إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.

أكد أن تخلي قادة الحراك الاحتجاجي عن هذا المطلب ربما يضعهم في مواجهة مع الجماهير التي ترفض المساومة حول القصاص من قتلة المتظاهرين.

كانت قوى الحرية والتغيير طالبت بتكوين لجنة تحقيق دولية حول حادثة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، لكنها قبلت بمقترح الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة بتشكيل لجنة تحقيق سودانية مستقلة برعاية إقليمية ودولية.

مقاومة سياسية:

ما إن تم الإعلان عن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، حتى أعلنت بعض التشكيلات السياسية أنها ستقاوم الاتفاق، بحجة أنه ثنائي وأنه لم يشمل كل القوى السياسية.

أكدت تنسيقية القوى الوطنية يرمز لها المعارضون "بأحزاب الفكة" والتي تضم 179 حزبا وحركة مسلحة وتحالفا شبابيا، كانت مرتبطة بنظام البشير أنها لن تعترف بأي حكومة تتشكل على أساس الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

التنسيقية قالت في بيان صحفي، إن أي حكومة ستنتج عن هذا الاتفاق " الثنائى الإقصائي" لن نعترف بها وسنعمل على إسقاطها لأنها حكومة وصاية فرضتها الضغوط الإقليمية والدولية.

قال أستاذ العلوم السياسية مرتضى إبراهيم إن ما لم تتنازل قوى الحرية والتغيير عن جزء من نصيبها في المجلس التشريعي لصالح الأحزاب التي كانت مرتبطة بالنظام السابق، فإنها ستجد معارضة مبكرة تتشكل مع إعلان الحكومة.

مرتضى أكد أن فلول النظام السابق، بجانب الأحزاب التي كانت متحالفة معه بمقدورها أن تؤلِّب قطاعات مؤثِّرة من السودانيين ضد الحكومة الجديدة، حال تجاوزها الاتفاق.

مرتضى لفت إلى أن قطاعات واسعة من الجماهير تعتبر أن الاتفاق خيانة لدماء الشهداء، وتنادي بعدم التفاوض أصلا مع المجلس المتهم بقتل المعتصمين.

مرتضى دلل على ذلك، بأن أعداد الجماهير التي خرجت إلى الشارع للاحتفاء بالاتفاق كانت قليلة جدا مقارنة مع الذين خرجوا في مليونية الشهداء في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي ضد المجلس العسكري.

قوى صديقة ترفض الاتفاق:

حالة الرفض التي قوبل بها الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لم تكن مقصورة على الأحزاب التي كانت مرتبطة بالنظام السابق، إذ أعلنت عدة حركات مسلحة رفضها لما تم التوصل إليه بين الطرفين.

المحلل السياسي ماهر أبو جوخ يرى أن هناك أصوات محسوبة على التيار الثوري ناقمة على الاتفاق، مستدلا بالبيان الصادر من الجبهة الوطنية التي أعلنت رفضها الاتفاق، بحجة أنه لم يحقق طموحات الثوار.

ماهر قال إن الخطاب التصعيدي الذي كانت تنتجه بعض التيارات داخل قوى الحرية والتغيير رفع سقف الطموحات لدى الثوار، وهذا جعل كثيرين منهم ينظرون إلى الاتفاق على أساس أنه خيانة لدماء الشهداء، خاصة أن بعض قادة المجلس متهمون بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة بالقوة المميتة.

وأشار إلى أن التعبئة السياسية من بعض التيارات داخل قوى الحرية والتغيير، كانت منصبة على رفض وجود العسكر داخل المجلس السيادي، أو أقله أن يكون وجودهم محدودا، وهذا ما أوجد– بحسب ماهر- حالة من الإحباط لدى كثير من السودانيين، عقب منح العسكر رئاسة المجلس السيادي لفترة أطول من المدنيين.

أبو جوخ أضاف: "إذا استمرت حالة التباعد بين الجماهير وقوى الحرية والتغيير ربما نجد الشارع مقسوما بين من يرحبون بالاتفاق ومن يرفضونه، ولذلك لابد من حوار سريع ومباشر لردم الفجوة مع الجماهير.

بعض الحركات المسلحة تبدو أقرب للمجلس العسكري:

كانت الجبهة الثورية المكونة من عدة حركات مسلحة، سحبت ممثليها في وفد التفاوض التابع لقوى الحرية والتغيير، في أولى الجلسات المباشرة مع المجلس العسكري، وطالبت بمنحها 35% من المقاعد.

مني أركو مناوي رئيس الجبهة الثورية أكد أن قوى الحرية والتغيير ضربت عرض الحائط بملاحظاتهم على التفاوض، وأضاف في بيان صحفي، أن المشكلة السودانية أعمق من نقل السلطة من الوضع العسكري إلى الوضع المدني، وأن الحل يكمن في مخاطبة جذور الأزمة، لتفادي الحلول المرفوضة.

أستاذ العلوم السياسية مرتضى إبراهيم، لفت إلى أن موقف الجبهة الثورية ربما يهدد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خاصة أن الجبهة طالبت رسمياً بـ(35%) من المقاعد على كل مستويات الحكم في الفترة الانتقالية.

إبراهيم أشار إلى أن بعض الحركات المسلحة تبدو أقرب حاليا إلى المجلس العسكري، على الرغم من عضويتها في قوى الحرية والتغيير، واعتبر أن هذا مهددا حقيقيا للاتفاق.

كان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي، التقى في تشاد الأسبوع الماضي، رئيس الجبهة الثورية أركو مناوي، وممثلين لبعض الحركات المسلحة الأخرى.

حميدتي التقى مني أركوي في تشاد الأسبوع الماضي