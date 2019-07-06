وفاة عميدة اليهود في مصر تقلص أفراد الطائفة إلى 5 مسنات فقط

توفيت "مارسيل سيمون" عميدة يهود مصر، وأرملة شحاتة هارون السياسي اليساري اليهودي، ووالدة ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة، لتفقد الجالية اليهودية بذلك فردا جديدا.

قصة الطائفة اليهودية في مصر:

كشفت صفحة الطائفة اليهودية بمصر، وصفحة "إسرائيل بالعربي" عن وفاة "سيمون" فجر اليوم وتقبل العزاء فيها بالمعبد اليهودي بالقاهرة غدا الأحد 7 يوليو.

بوفاة مارسيل سيمون عميدة يهود مصر، والدة ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة تفقد الجالية اليهودية فردا جديدا ويتقلص عددها الي 5 سيدات فقط من العجائز في دور المسنين.

قبل وفاة عميدة الطائفة اليهودية، قالت ماجدة هارون رئيسة الطائفة في تصريحات نشرتها صحف مصر نوفمبر 2014 إن عدد اليهودي في مصر 11 كلهن سيدات، وتوفيت شقيقتها نادية هارون نائب رئيس الطائفة اليهودية في نفس العام 2014 تلتها أخريات.

لاحقا قالت هارون- 68 عاما، في فبراير 2016 لإذاعة بي بي سي إن العدد تقلص إلى 7 سيدات فقط.

في يناير 2017 أعلنت الطائفة اليهودية في مصر وفاة "لوسي" إحدى عضوات الطائفة، ليصبح بذلك عدد النساء اليهوديات في مصر 6 فقط، حسبما كتبت رئيس الطائفة على صفحتها على فيس بوك.

مع وفاة "سيمون" الأم وعميدة الطائفة اليوم تقلص العدد أكثر ليصبح 5 سيدات فقط.

في مقابلة تلفزيونيه سابقة مع قناة الحرة الأمريكية قالت ماجدة هارون، إنها متزوجة من رجل كاثوليكي وإن ابنتيها مسلمتان، وكانت متزوجة من رجل مسلم ثم تزوجت زواجها الثاني كاثوليكي.

وقالت" نحتفل بالمناسبات اليهودية مع والدتي (توفيت اليوم) ثم نحضر الصلوات في الكنيسة يوم 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد، ونحتفل برمضان كذلك.

أعداد اليهود في مصر:

وفقا لأرقام رسمية مصرية كان عدد يهود مصر عام 2009 قرابة 500 يهودي بعد معاهدة السلام مع إسرائيل وغالبيتهم كانوا من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية أو الخبراء الزراعيين أو رجال الأعمال اليهود، أو المصريين اليهود الذين هاجروا من مصر قبل ثلاثين عاما ثم عادوا للعمل.

كان تعداد الطائفة اليهودية بمصر في بداية القرن العشرين وفقا للتقديرات شبه الرسمية 100 ألف يهودي، ثم 80 ألف عام 1947، هاجر أغلبهم عقب الحروب العربية الإسرائيلية.

تدير رئيسة الطائفة "ماجدة هارون" ممتلكات يهودية، تتمثل بـ 12 معبدا و4 مقابر و5 مدارس بلا طلاب في كافة أنحاء مصر، وأشهر المرافق المعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة، وآثار تراثية.

غلق المعابد لعدم وجود مصلين:

تحولت المعابد اليهودية في مصر إلى أماكن سياحية، بسبب عدم وجود يهود، وتقول ماجدة إن هناك نحو 12 معبدا يهوديا في القاهرة والإسكندرية لا تتم صيانتها، وأغلبها أغلق لعدم وجود أشخاص تقصدها للصلاة.

أشهر المعابد هو المعبد اليهودي الرئيسي بشارع عدلي بوسط القاهرة، وبه العديد من الآثار التراثية، ومع هذا لا يمكنهم إقامة الصلاة الرسمية فيه في كثير من الأحيان لعدم توافر العدد اللازم للصلاة (عشرة أفراد رجال).

خلال الفترات التي يزور فيها يهود الخارج مصر لحضور مناسبات أو موالد منها "مولد أبو حصيرة" في شمال مصر الذي منعت الاحتفال به محكمة مصرية بشكل نهائي، تشهد المعابد بعض الانتعاش.

أفراد من الطائفة اليهودية في مصر

"قطرة اللبن" للحفاظ على التراث: