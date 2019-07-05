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مركز الجزيرة: دراسة عن البث الإذاعي وتأثره بالسياسة في المغرب

تستطلع تفضيلات الجمهور المغربي ودوافع استماعه للمحطات الإذاعية، 
تستطلع تفضيلات الجمهور المغربي ودوافع استماعه للمحطات الإذاعية، 
5/7/2019

نشر مركز الجزيرة بالتعاون مع جامعة كامبريدج مشروعاً بحثياً مشتركاً يدرس الإعلام في مراحل الانتقال السياسي ويتناول الحالة المغربية نموذجاً.

تفاصيل عن الدراسة
  • تستطلع تفضيلات الجمهور المغربي ودوافع استماعه للمحطات الإذاعية.
  • تبحث في تأثير تفضيلات الجمهور الاجتماعية والسياسية والاتصالية في سياق التحول السياسي الذي عرفه المغرب خلال العام 2011.
  • تبحث الإشباعات المتحققة من الاستماع إلى المحطات الإذاعية.
  • تفترض الدراسة إطاراً نظرياً لفهم أشمل وأوفى للخدمات الإذاعية والاستماع إليها في المغرب.
آليات الاستطلاع
  • الاستطلاعات تجرى كل ثلاثة أشهر مع نحو 12 ألف مستجوب يتم اختيارهم بشكل عشوائي
  • تبحث الاستطلاعات دوافع استخدام الإذاعات ومقدار البرامج القانونية والصحية والفكرية فيها ونسبة المستمعين لأجل اتقاء الملل أو الاسترخاء أو الترفيه وغير ذلك من أهداف أخرى.
  • تبحث في أنواع البرامج الأكثر رواجاً في البث الإذاعي بالمغرب.
من نتائج الدراسة
  • الجمهور المغربي يميل ميلاً طوعياً لدرجة كبيرة إلى الاستماع للبث الإذاعي.
  • البرامج الترفيهية والموسيقية تسيطر على البث الإذاعي وصياغة حوار سياسي نقدي لا يزال أمراً مستعصياً. 
  • الفضاء الإلكتروني هو التحدي الأكبر لوسائل الإعلام المغربية.

لمتابعة الدراسة كاملة:

الاستماع الإذاعي والتغيير السياسي في المغرب

المصدر : الجزيرة مباشر
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