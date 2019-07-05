لماذا عدلت الحكومة المصرية موعد "الصب في مصلحة المواطن"؟

عدلت الحكومة المصرية موعد ما يسميه المصريون ساخرين "خميس الصب في المصلحة" إلى صباح اليوم "الجمعة" بقرار رفع اسعار الوقود للمرة الخامسة منذ 2014، وذلك بنسبة تتراوح بين 18-22%.

قرار رفع الاسعار كان محددا صباح أمس الخميس حسبما قال مسؤول بوزارة البترول لـ "الجزيرة مباشر" وصدرت تعليمات للمحافظات بالاستعداد، ولقوات الامن بالتواجد داخل المحطات، بيد أن القرار تسرب وانتشر على السوشيال ميديا فحدث تكالب وزحام رهيب استمر حتى فجر اليوم فجري تأجيل القرار 24 ساعة.

التفاصيل

دأب المسؤولون المصريون قبل وبعد أية زيادة في الأسعار على القول بأن زيادة الأسعار "تصب في مصلحة المواطن" وهو ما تحول إلى موجة من السخرية عند المصريين، وصارت جملة "الصب في مصلحة المواطن" تقال على سبيل الفكاهة.

استبقت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بإطلاق حملة إعلانية تؤكد للمصريين أن رفع أسعار الوقود مفيد لهم، وصدرت صحف اليوم تقول في عناوينها "ولكم في تحريك أسعار الوقود فوائد"، رغم توقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بالتبعية.

خطوة زيادة لأسعار كانت متوقعة وينتظرها المصريون عاجلًا أم آجلًا، نظرًا للالتزام الحكومي أمام صندوق النقد الدولي، الذي أعلن سابقًا أن مصر ملتزمة بتحريك أسعار المواد البترولية قبل بداية العام المالي الجديد.

جري تكثيف الدعاية الحكومية المباشرة وغير المباشرة، المروجة لنظم الدعم الاجتماعي القائمة والمستقبلية، ودور رفع الدعم عن الوقود في تقويتها وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور بموجبها، قبل رفع الأسعار رسميا.

بدأت الصحف في نشر أسعار الوقود في العالم والحديث عن أن 9 دول تبيع الوقود لشعوبها بثلاثة أضعاف سعره في مصر، وسخر المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن رواتب المصريين المتدنية مقارنة بالأوربيين الذين تقارنهم بهم الصحف.

مصادر رسمية بوزارة المالية أوضحت أن الحكومة كانت حائرة بين تحرير سعر البنزين نهائيًا وإلغاء الدعم، أم تكتفي برفع جزئي للأسعار، وتم الاستقرار علي رفع مؤقت ولكن الأمر الأكيد هو أن آلية التسعير التلقائي سيتم استخدامها قريبًا في كل الأحوال.

https://twitter.com/AhmadBhaa/status/1146521932713594880?ref_src=twsrc%5Etfw

تأثيرات ونتائج

زيادة أسعار الوقود تنعكس على أكثر بنود الإنفاق تأثيًرا على مستويات المعيشة، وهي السلع الغذائية والنقل والمواصلات، إذ يرتبط ارتفاع سعر السولار بالذات برفع تكلفة استخدام الجرارات مثلًا وغيرها من الآلات الزراعية، بالإضافة لتكلفة نقل المنتجات الزراعية، كما يؤثر على وسائل المواصلات والنقل البري، فيما يرتبط رفع سعر البنزين كذلك بشكل مباشر بالنقل البري.

توقعت شركة شعاع للأوراق المالية، في مذكرة لعملائها، ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى مستوى يقارب 16% مع تطبيق إجراءات الإصلاح المالي، والتي تتضمن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مع بدء السنة المالية الجديدة 2020/2019 مطلع يوليو/ تموز الجاري، مقابل 13.2% سجلها مؤشر التضخم في مايو/ أيار الماضي.

كلنا مستنين زياده الأسعار امتي ؟ومهتمين اوي مش ليه وعلشان ايه الأسعار تزيد!!اتغيرنا اوي وأصبحنا منبطحين 😱 — doaamahmoud (@doaamahmoud6) July 5, 2019

تفاصيل الزيادة

تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين (الأقل جودة) إلى 6.75 جنيه من5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

يبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

خلفيات