تحقيق: الصين تراقب السائحين عبر تطبيق تجسس سري في هواتفهم

كشف تحقيق صحفي أن السلطات الصينية تزرع تطبيق تجسس سريا في الهواتف الذكية للسياح والزائرين يقوم بمراقبة هؤلاء الأشخاص ونقل بيانات هواتفهم للسلطات الصينية.

التفاصيل:

قام فريق من الصحفيين من صحيفتي "نيويورك تايمز" الأمريكية والغارديان البريطانية ووسائل إعلام أخرى بفحص تطبيق للشرطة يستخدم في منطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة والتي يخضع سكانها لإجراءات صارمة وعمليات احتجاز في معسكرات من قبل الحكومة الصينية.

تقوم سلطات الحدود الصينية بشكل روتيني بتثبيت هذا التطبيق على الهواتف الذكية المملوكة للمسافرين الذين يدخلون شينجيانغ برا من آسيا الوسطى، حيث يطلب من الزائرين تسليم أجهزتهم للسماح لهم بالدخول إلى شينجيانغ.

يجمع هذا التطبيق البيانات الشخصية من الهواتف، بما في ذلك الرسائل النصية وجهات الاتصال.

يتحقق التطبيق أيضا مما إذا كانت الأجهزة تحمل صورا ومقاطع فيديو ومستندات وملفات صوتية ويقوم بمقارنتها مع أكثر من 73 ألف عنصر مدرج في قائمة مخزنة ضمن رمز التطبيق.

تشمل هذه المواد منشورات تنظيم الدولة وتسجيلات الأناشيد الجهادية وصور عمليات إعدام، لكنها تشمل أيضا مواد ليس لها أي صلة بالإرهاب، مثل بعض الصفحات من معجم عربي، وتسجيلات لتلاوات قرآنية لقراء مشهورين، وصورة للدلاي لاما، وأغنية يابانية، فيما يعد مؤشرا على منهج الصين المتشدد في التعامل مع التطرف.

قال أشخاص عبروا الحدود البرية لشينجيانغ من قيرغيزستان في العام الماضي إنهم خضعوا لعملية تفتيش مطولة، طالبهم خلالها مسؤولو الحدود الصينيون بتسليم أجهزتهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بعد فتحها.

على الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد قام الضباط بتثبيت تطبيق يسمى فنغتساي (Fengcai).

أما الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أبل فكان يجري توصيلها عبر كابل "يو إس بي" بجهاز محمول باليد، ولم يتضح على وجه التحديد ما الذي يفعله هذا الجهاز.

قال باحثون ومختصون في التكنولوجيا إن تطبيق فنغتساي، بعد تثبيته على الهاتف، يجمع كل الرسائل النصية المخزنة وسجلات المكالمات وجهات الاتصال وبيانات أخرى بالإضافة إلى معلومات حول الجهاز نفسه.

يتحقق التطبيق أيضا من الملفات الموجودة على الهاتف ويقارنها بقائمة تضم أكثر من 73 ألف عنصر لديه.

بعد انتهاء تطبيق فنغتساي من فحص الهاتف فإنه يصدر تقريرا يحتوي على جميع جهات الاتصال والرسائل النصية وسجلات المكالمات، وبيانات أخرى إضافة إلى التطبيقات الأخرى المثبتة على الجهاز، قبل أن يرسل هذه المعلومات إلى خادم.

قال اثنان من الأشخاص الذين عبروا حدود شينجيانغ مؤخرًا إن المسؤولين الصينيين التقطوا صورا لجواز سفر كل مسافر بجوار الجهاز الخاص به، مع التأكد من ظهور التطبيق على الشاشة، قبل أن يسلموا الهواتف لأصحابها.

تعليق منظمة هيومن رايتس ووتش:

قالت مايا وانغ، الباحثة الصينية في هيومن رايتس ووتش "الحكومة الصينية، من خلال القانون والممارسة، غالباً ما تربط بين الأنشطة الدينية السلمية والإرهاب… بمجرد أن تفقد حقك في الخصوصية، ستخاف من ممارسة دينك أو التحدث عما يدور في ذهنك أو حتى التفكير في أفكارك".

خلفية: