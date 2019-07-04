"كلنا أولادك".. حملة فلسطينية تضامنا مع قيادي بـ "حماس"

تشهد مواقع التوصل الاجتماعي في فلسطين، حملة تضامن مع القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف، رفضا لمحاولات إسرائيلية "لتشويه صورته".

#كلنا_أولادك:

أطلق نشطاء، حملة تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (#كلنا_أولادك)، ردا على بث القناة الـ 12 الإسرائيلية مقابلة مع "صهيب"، نجل القيادي حسن يوسف، هاجم خلالها حركة حماس، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولات إسرائيلية لتشويه صورة القيادي والنيل منه.

غرد الآلاف من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، ومن مختلف التوجهات السياسية، متضامنين مع الشيخ يوسف، معتبرين ما يجري، محاولة إسرائيلية لتشويه صورته.

يقبع "يوسف" (65 عاما) حاليا في السجون الإسرائيلية، ويعتبر من أبرز قادة حماس بالضفة الغربية، وهو نائب سابق بالمجلس التشريعي.

يحظى يوسف بشعبية واسعة، نظرا لدوره البارز في المقاومة والنضال الفلسطيني، إذ أمضى نحو 21 عاما في السجون الإسرائيلية، على فترات متفرقة. ومعروف عن يوسف دعواته لتوحيد الصف الفلسطيني.

منذ عدة سنوات، تعتقل إسرائيل، يوسف، إداريا بدون محاكمة، لمدة 6 شهور، قبل أن تعيد اعتقاله مجددا؛ وكانت آخر مرة اعتقل فيها في أبريل/نيسان الماضي.

وهذا هو الابن الثاني، للقيادي يوسف، الذي يهاجم المقاومة الفلسطينية، إذ كشف "مصعب يوسف"، في عام 2010 في مقابلة مع محطة إسرائيلية عن تخابره مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأعلن "تنصره" وتركه للدين الإسلامي، وهو ما دفع والده لإعلان براءته منه.

كتب قسّام البرغوثي، نجل القيادي البارز في حركة "فتح"، مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية:" أعلم أنك كنت أخاً ورفيقاً لوالدي، حين كانت (حركتا) فتح وحماس يداً واحدة على المحتل، وفي كل مراحل السجون".

أضاف:" أشهد أنك وحدوي وقامة وطنية تحترم.. اقبلنا أبناء لك يا شيخ حسن.. هكذا ربتنا فتح وهكذا رباني والدي".

قسام البرغوثي نجل الأسير القيادي في فتح مروان البرغوثي على صفحته#كلنا_ولادك pic.twitter.com/vAPSTjklYQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2019

كتب علي قراقع:" نحنُ أبناء لجميع الأحرار، ولجميع من قدّموا حياتهم لأجلنا ولفلسطين".

غرد عز الدين عودة:" الشيخ حسن يوسف صبره صبر الأنبياء".

كتبت الصحفية والناشطة بشرى الطويل: "دمتَ عزيزاً شامخاً لا يضرك نبح الكلاب والظالمين، شيخنا الفاضل حسن يوسف ثبتك الله وربط على قلبك ونفع بك الأمة وليس فقط فلسطين!".

كتب الناشط جاد القدومي: "ردا على استهداف الشيخ المناضل حسن يوسف، نحن أبناء فلسطين من جميع التنظيمات والتوجهات سوف ندعم الشيخ المعتقل وكل المناضلين المستهدفين جسديا ومعنويا بوقفة دعم وإسناد له".

كتب الناشط محمود الشيخ: "حسن يوسف الجدار الأخير الذي لا يتم اختراقه.. والشيفرة التي لم تعرف اسرائيل كيف تفكها، #كلنا_ولادك".

لم تقتصر حالة التضامن مع القيادي في حركة حماس، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نظم العشرات وقفة أمام منزل "يوسف" في رام الله، الثلاثاء الماضي، ورفع المشاركون لافتات تضامنية، كتب عليها "كلنا أولادك".

في كلمة خلال الوقفة، قال "أحمد مبارك"، العضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ إن "كل محاولات الكيد والتضليل والأكاذيب التي تروج على لسان نجل الشيخ (حسن) يوسف، لن تضر الأخير، ولا ما يمثله (المقاومة)".

فتح تدعم يوسف:

أعلنت حركة "فتح" (في مدينة رام الله)، الخصم السياسي لحركة "حماس"، والتي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان صحفي دعمها لـ "يوسف" ومساندته.

قالت "فتح":" شيخ العزائم حسن يوسف المناضل الصلب، وإن حاولوا أن ينالوا منك بأبنائك فكلنا أبناؤك ".

أضاف البيان:" فتح الأم، علمتنا أن نكون أوفياء لمن كانوا أوفياء لوطنهم وأهلهم، أعانك الله ونحن معك، فكن جبلا قوياً كما عهدناك"

هنية يتصل بزوجة "يوسف":

أمس الأربعاء، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، زوجة الشيح" حسن يوسف" ونجله أويس، مؤكدًا لهم وقوف الحركة وقيادتها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى جانبهم وإلى جانب الشيخ.

قال هنية في بيان: "كل المحاولات للنيل من هذه القامة وهذا البيت المجاهد المرابط ستبوء بالفشل".

التضامن أفشل هدف إسرائيل: