تحليل للحمض النووي: الفلسطينيون القدماء جاءوا من جنوب أوربا

أظهر تحليل حديث للحمض النووي أن الفلسطينيين القدماء أتوا من جنوب أوربا قبل أكثر من 3000 عام بعد أن ظل العلماء‭ ‬على مدى عقود في حيرة بشأن نشأتهم.

علماء آثار يوضحون:

الاستنتاج جرى التوصل إليه من الفحص الجيني لهياكل عظمية تم العثور عليها في إسرائيل (فلسطين المحتلة) بحسب علماء آثار من بعثة ليون ليفي التي أجرت عمليات البحث في عسقلان.

من بين الهياكل التي فحصت رفات أطفال كانوا مدفونين تحت منازل للفلسطينيين القدماء حسب نتائج دراسة نشرتها دورية "ساينس أدفانسيز".

أضاف مدير البعثة دانيال ماستر: "الفلسطينيون القدماء هاجروا إلى منطقة عسقلان الساحلية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد".

ماستر: "توصلنا إلى النتائج من خلال تحليل الحمض النووي لرفات الأشخاص أنفسهم".

تفاصيل الدراسة: