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أردوغان: رفض أمريكا تسليم تركيا إف-35 "سرقة"

طائرة إف-35 التي تعاقدت عليها تركيا
طائرة إف-35 التي تعاقدت عليها تركيا
4/7/2019

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رفض الولايات المتحدة تسليم بلاده طائرات إف-35 المقاتلة سيكون بمثابة "سرقة".

 التفاصيل:
  • يأتي ذلك في خضم نزاع بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.
  •  أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تزال تعتزم فرض عقوبات على تركيا ورفعها من برنامج إف-35 إذا حصلت شريكتها في حلف شمال الأطلسي على المنظومة الروسية.
  •  نقلت صحيفة "حريت" عن أردوغان قوله للصحفيين خلال زيارة للصين "إذا كان لديك زبون والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يسمى سرقة".
  • أضاف: تركيا دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأمريكية وتسلمت 4 منها والطيارون الأتراك يذهبون للولايات المتحدة للتدريب.

وعقب اجتماع مع ترمب في مطلع الأسبوع الماضي في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إن أنقرة ستتجنب العقوبات الأمريكية مع بدء وصول منظومة الصواريخ الروسية إلى تركيا في الأيام المقبلة.

وإذا رفعت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إف-35 وفرضت عقوبات عليها فسيكون ذلك أكبر شرخ في العلاقة بين الدولتين في التاريخ الحديث.

بيد أنه لا يزال بإمكان ترمب، الذي أظهر تقاربا مع أردوغان، محاولة تغيير المسار بالسعي لتأجيل العقوبات، ومن شأن هذه الخطوة أن تسعد أنقرة لكنها ستغضب بعض حلفاء ترمب في الكونغرس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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