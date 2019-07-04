أردوغان: رفض أمريكا تسليم تركيا إف-35 "سرقة"

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رفض الولايات المتحدة تسليم بلاده طائرات إف-35 المقاتلة سيكون بمثابة "سرقة".
وعقب اجتماع مع ترمب في مطلع الأسبوع الماضي في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إن أنقرة ستتجنب العقوبات الأمريكية مع بدء وصول منظومة الصواريخ الروسية إلى تركيا في الأيام المقبلة.
وإذا رفعت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إف-35 وفرضت عقوبات عليها فسيكون ذلك أكبر شرخ في العلاقة بين الدولتين في التاريخ الحديث.
بيد أنه لا يزال بإمكان ترمب، الذي أظهر تقاربا مع أردوغان، محاولة تغيير المسار بالسعي لتأجيل العقوبات، ومن شأن هذه الخطوة أن تسعد أنقرة لكنها ستغضب بعض حلفاء ترمب في الكونغرس.