البث الحي
تقارير|مصر

كارنيغي: أطراف الانتقال السلمي للسلطة في مصر غير موجودة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
31/7/2019

أظهر تحليل لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، (الثلاثاء) أن القوات المسلحة المصرية، بدأت تتلمس الحاجة إلى الاستعداد للقيام بانسحاب منظم من الدور السياسي في مصر.

وأشار الباحث، يزيد صايغ، في تحليله، إلى أنّ القوات المسلحة عجزت عن تعبئة موارد محلية كافية، لزيادة الاستهلاك العام والصادرات في مصر.

أبرز ما ورد في تحليل يزيد صايغ
  • القوات المسلحة لا تستطيع أن تعالج طويلاً القصور في الدوائر المدنية للدولة في توفير الإدارة الاقتصادية والخدمات العامة الأخرى.
  • قد يستنتج كبار الضباط، بأنه يمكن خدمة المصالح الاحترافية للقوات المسلحة على نحو أفضل، من خلال وقف الدور الراهن الذي تقوم به.
  • المخرج ربما يبحث عنه الضباط خاصة الذين ليست لديهم مصالح مُتجذرة في النشاطات الاقتصادية والتجارية للجيش.
  • إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، استأصلت أو همّشت كل المتحاورين المُحتملين. 
  • السيسي سحق ولاحق الإسلاميين، والليبراليين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والشبان النشطاء اليساريين. 
كارنيغي: لايزال الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف الحاكم حتى اللحظة منخرطين للغاية في بوتقة المصالح الخاصة&nbsp;
الجيش في حلبة السياسة والحكم
  • ثمة حاجة إلى مشاركة أوسع في آليات صنع القرار الوطني، سواء في إدارة شؤون الاقتصاد والمالية العامة ودعم الأسواق، أم في قطاع التنمية الاجتماعية.
  • يتطلّب ذلك انتقالا سياسيا، ولكن هذا لن يحدث في المستقبل القريب، وبطريقة سلمية، سوى إذا ما باشرته القوات المسلحة بنفسها.
  • تدخل الجيش في قطاعات اقتصادية متنوعة، ورغم تباهي القوات المسلحة بتفوّقها في مجالي الإدارة والمهارات الهندسية، إلا أنها كانت عاجزة عن تعبئة موارد محلية كافية لزيادة الاستهلاك العام وزيادة الصادرات.
  • لايزال الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف الحاكم حتى اللحظة منخرطين للغاية في بوتقة المصالح الخاصة. 
  • ينغمس هؤلاء وينشغلون في جهود تدعيم حصتهم من كعكة السلطة والأموال العامة.
  • كل ذلك يمنعهم من استشراف المخاطر أو التفكير في تغيير سلوكياتهم.
هل تشهد مصر ولادة جديدة؟
  • الدستور المعدّل الذي أُقّر في نيسان/أبريل 2019، ربما كان مصمّماً لتمكين القوات المسلحة من انتشال نفسها من لُجج الصراعات السياسية المعقّدة ومن حلبة التنافسات المؤسسية الخاصة بحكم مصر.
  • رغم ذلك، قد يكون من المغالاة بالتفاؤل، ترقب ولادة جديدة في مصر، كتلك التي قامت بها القوات المسلحة التشيلية في الدستور المعدل الذي صاغته عام 1980، وبعدها بثلاث سنوات القوات التركية.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

ما آليات التجارب على لقاحات كورونا؟ وكيف نتأكد من سلامتها؟

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)