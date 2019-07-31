"سعودة" الوظائف تتسبب في ترحيل آلاف العاملين بالسعودية

طالت عملية توطين الوظائف التي تطبقها المملكة السعودية على مدار السنوات الأخيرة، آلاف الوظائف في عشرات القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

توطين

تعول السعودية على مشروع "التوطين" في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.

مؤخرًا، قررت وزارة العمل السعودية، توطين "سعودة" عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، بنهاية العام الجاري.

في 21 مارس/آذار 2019، أطلقت السعودية مبادرة توطين مهن الصيدلة بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.

في 19 من الشهر ذاته، وقع كل من وزارة العمل، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تعاون تهدف إلى توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.

باحثون عن عمل في معرض للتوظيف في الرياض

في 7 يناير/كانون الثاني 2019، نفذت المملكة مشروع توطين لـ 5 أنشطة، وهي محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات.

تفرض السعودية على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

تسلسل زمني

في عام 2018، كثفت السلطات المحلية من سياسة توطين الأعمال، وأصدرت قرارات جديدة بهذا الخصوص على النحو التالي حسب ترتيب زمني تنازلي:

في 6 ديسمبر/كانون أول، أعلنت السلطات اقتصار العمل في 41 نشاطًا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

في 11 سبتمبر/أيلول، بدأت توطين 12 نشاطًا ومهنة في منافذ البيع، حيز التنفيذ، بأربعة أنشطة تشمل محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70%، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.

في 6 أغسطس/آب، أعلنت وزارة العمل الاتفاق مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعًا جديدًا في البلاد، تشمل مهنًا في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف.

في 9 يوليو/تموز، قررت الوزارة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطًا، كان مقرر تطبيقها في سبتمبر/أيلول، من 100% إلى 70% في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

استثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وهي مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وفني صيانة الأجهزة.

في 18 مارس/ آذار، كشف المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، عن توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع منافذ تأجير السيارات للسعوديين.

أسواق مغلقة بالكامل في السعودية مع بدء تطبيق "سعودة" 12 مهنة تجارية العام الماضي

تشمل المهن والأنشطة أماكن عدة بينها "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية".

في أكتوبر/تشرين أول 2017، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة، بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، إضافة إلى الوظائف التقنية.

جاء قرار المؤسسة بعد توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

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