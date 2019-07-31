الإيرانيون يشكون من تأثير العقوبات الأمريكية على إمدادات الأدوية

تسبب تراجع الاقتصاد الإيراني بعد تشديد العقوبات الأمريكية على طهران في ارتفاع هائل في أسعار الأدوية المستوردة نتيجة انخفاض قيمة الريال الإيراني بنحو 70٪ مقابل الدولار.

التفاصيل:

انخفضت قيمة الريال الإيراني من 32 ألف ريال مقابل الدولار الواحد وقت الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية عام 2015، إلى نحو 120 ألف ريال للدولار حاليا.

العقوبات أضرت بالمواطنين الإيرانيين العاديين بعدما رفعت أسعار كل شيء، من السلع الأساسية إلى السلع الاستهلاكية إلى المساكن.

أثرت العقوبات بشكل كبير على أسعار الأدوية المستوردة.

حتى الأدوية المصنعة في إيران أصبح من الصعب الحصول عليها للإيرانيين العاديين.

أصبحت تكلفة الأدوية بعيدة عن متناول الكثيرين في بلد يبلغ متوسط الراتب الشهري فيه حوالي 450 دولارا.

الكثيرون يقولون إن السبب في نقص الأدوية وارتفاع أسعارها هو حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد إيران.

تقول تقارير رسمية إن إيران تنتج نحو 95٪ من الأدوية الأساسية التي تحتاجها، وإنها تصدر بعض الإنتاج إلى الدول المجاورة.

لكن فيما يتعلق بالعلاجات والأدوية الأكثر تطورا والمعدات الطبية باهظة التكلفة والنادرة، فإن إيران تعتمد بشدة على الواردات.

رغم أن الدولة توفر الرعاية الصحية للجميع فإن العديد من العلاجات اللازمة للحالات المعقدة ليست متاحة.

يفضل الكثيرون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة إذا أمكنهم ذلك من أجل تجنب قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية.

القيود المفروضة على التجارة جعلت العديد من البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم تتردد في التعامل مع إيران

العقوبات تطال الأدوية:

النظام الصحي الإيراني لا يستطيع تحمل الأوضاع الحالية.

رغم إصرار الولايات المتحدة على أن الأدوية والسلع الإنسانية مستثناة من العقوبات، فإن القيود المفروضة على التجارة جعلت العديد من البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم تتردد في التعامل مع إيران، خوفا من تعرضها لتدابير عقابية من واشنطن، بعدما أصبحت إيران معزولة عن النظام المصرفي الدولي.

وزير الصحة الإيراني سعيد ناماكي قال إن التخفيضات في الميزانية بسبب انخفاض صادرات النفط الخام أثر بشكل كبير على وزارته، معتبرا أن العقوبات الأمريكية استهدفت جميع فئات الإيرانيين.

ناماكي قال: "المزاعم الأمريكية بأن الأدوية والمعدات الطبية لا تخضع للعقوبات هي كذبة كبيرة وواضحة".

الدكتور أراسب أحمديان، رئيس مستشفى مهاك للأطفال، الذي يعتمد على التبرعات الخيرية ويدعم نحو 32 ألف طفل دون سن 16 عاما في جميع أنحاء إيران، قال: "أكثر ما يقلقنا هو أن القنوات إلى العالم الخارجي قد أغلقت".

أحمديان أوضح أن العقوبات المصرفية منعت إجراء المعاملات، ومنعت قبول التبرعات من الخارج، بسبب فشل تحويلات الأموال، حتى تلك التحويلات التي وافقت عليها وزارة الخزانة الأمريكية.

أحمديان : "نحن نفقد الأمل. يجب أن نتمكن من شراء الأدوية، وأن يكون التمويل متاحا".

كثيرون يضطرون للسفر من المناطق الريفية إلى المدن الكبرى بحثا عن الأدوية

أدوية السرطان على وشك النفاد: