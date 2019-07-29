مصر وإسرائيل تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز في سيناء

ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن حكومتي مصر وإسرائيل تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء.

التفاصيل حسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية

هدف المحطة الجديدة هو زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية من كلا البلدين.

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة الخميس الماضي لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

بعد إنشاء المحطة الجديدة لن تكون هناك حاجة إلى انطلاق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من محطتي إدكو ودمياط المصريتين على البحر المتوسط ومرورها المكلف عبر قناة السويس للوصول إلى شرق آسيا.

الصادرات من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى أسواق الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، والدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

من غير المرجح أن يتسبب إنشاء محطة إسالة الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية في اعتراض الجهات المعنية بحماية البيئة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

فكرة إنشاء المحطة الجديدة تشبه المبادرة التي سبق أن تقدمت بها في السابق شركة خط أنابيب إيلات – عسقلان الإسرائيلية لبناء محطة لإسالة الغاز الطبيعي في إيلات، إلا أن تلك المبادرة تأجلت بسبب معارضة قوية من قبل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية.

قالت الصحيفة إن احتمالية تأجيل مثل هذه المشروعات في مصر لأسباب تتعلق بالبيئة "محدودة للغاية"، على عكس اسرائيل.

تل أبيب تعتزم البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وذلك بموجب الاتفاق الموقع العام الماضي بقيمة 15 مليار دولار بين شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي مع شركة دولفينوس القابضة المصرية.

إسرائيل ستصدر لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات

ما هو دور أمريكا في الصفقة؟

تشير الصحيفة الإسرائيلية إلى نقطتين أساسيتين استنادا إلى ما سبق خصوصا في ظل حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة كضيف شرف مميز ساهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل، والنقطتان هما:

(الأولى): من المحتمل أن تكون هناك رغبة لدى الولايات المتحدة في أن تلعب دورا في الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، على الأقل على المستوى السياسي.

أثبت حضور وزير الطاقة الأمريكي "بيري" منتدى الطاقة بالقاهرة أن الولايات المتحدة ترغب في أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

نقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن واشنطن واصلت الضغط على مدار عامين على الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على واردات الغاز من روسيا.

كوهين: أفضل سيناريو أمام الولايات المتحدة هو إقناع أوربا بالحصول على الغاز الطبيعي المسال من الحقول الأمريكية ومن حقول شرق المتوسط.

كوهين: صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

(الثانية) هي أن طموحات مصر في مجال الطاقة تضعها في منافسة مباشرة مع تركيا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة اضطرابات جراء التقارب التركي الروسي.

مصر التي كانت تصدر الغاز إلى إسرائيل تعاني الآن نقص الإمدادات وتستورد من إسرائيل

نقل الغاز الإسرائيلي لمصر

بالتزامن مع الحديث عن دور امريكي في اتفاقات الطاقة الإسرائيلية المصرية، استثمرت مؤسسة ما وراء البحار للاستثمارات الخاصة “OPIC” الأمريكية 430 مليون دولار لدعم استيراد مصر للغاز الإسرائيلي عبر دعم إعادة تأهيل خط الأنابيب العريش-عسقلان، وعقد اتفاقية تأمين نقل الغاز مع شركة "نوبل إنرجي".

المؤسسة ضخت 180 مليون دولار، في مشروع ترميم وتشغيل وصيانة خط أنابيب يمتد من العريش في مصر، إلى عسقلان في إسرائيل، وتأمين نقل الغاز الطبيعي عبر الخط من حقلي تمار وليفياثان للغاز على ساحل إسرائيل للمشترين في مصر.

تكلفة المشروع تتخطي 550 مليون دولار ويشارك فيه جهات خاصة أخرى.

وافقت المؤسسة على لعب دور تأميني لعقد شركة نوبل إينيرجي بقيمة 250 مليون دولار، ضمن اتفاقيات بيع الغاز لمدة 10 سنوات لكل من حقلي تمارا وليفياثان، وذلك ضد المخاطر المالية والسياسية.

قالت المؤسسة إن مصر كانت مُصدرًا صافيا للغاز، لكنها بدأت تعاني من نقص في الإمدادات منذ العام 2011 وتوقعت أن يوفر المشروع من 8 إلى 10% من الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في مصر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر/أيلول 2017

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