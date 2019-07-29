ما الهدف من استخدام إسرائيل تقنية التعرف على الوجه في معابر الضفة؟!

انتقد فلسطينيون وحقوقيون إسرائيليون استخدام إسرائيل لتقنية التعرف على الوجوه في المعابر ونقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل حسب وكالة أسوشيتد برس

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتركيب أجهزة الماسح الضوئي التي تستخدم في تقنية التعرف على الوجوه ضمن عملية تحديث تكلفت ملايين الدولارات لمعبر قلنديا الذي يسمح بمرور الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة.

ضخ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85 مليون دولار لتحديث المعبر وعدد من نقاط التفتيش الرئيسية الأخرى بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة.

بعد عملية التحديث أصبح المرور من خلال معبر قلنديا يستغرق نحو 10 دقائق بعد أن كان يستغرق ساعات في السابق.

يبحث الكثير من الفلسطينيين عن عمل في إسرائيل

تشديد قبضة الاحتلال

رغم أن تحديث المعبر بالتكنولوجيا المتقدمة قد سهل دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل فإن فلسطينيين وحقوقيين إسرائيليين يقولون إن هذا مؤشر على تشديد الاحتلال الإسرائيلي لقبضته على الضفة الغربية بعد 52 عاما من الاحتلال، كما انتقدوا استخدام الجيش الإسرائيلي لتكنولوجيا التعرف على الوجوه.

جمال الأسطى (60 عاما) وهو حداد من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يعمل في منطقة صناعية بالقدس الشرقية، قال إن النظام الجديد أفضل بكثير، لكنه مؤشر جديد على أنه لا توجد نهاية في الأفق للاحتلال الإسرائيلي.

الأسطى: "قلنديا اليوم تبدو كمعبر دولي. تشعر أنك تدخل بلدا جديدا. هذا ليس شيئا مؤقتا، يبدو أنه نهائي".

برنامج التعرف على الوجه يؤكد هوية صاحب التصريح ويفتح الباب لدخوله.

كيف تسير العملية؟

بعد الخضوع لفحص أمني، يتضمن المرور عبر جهاز كاشف للمعادن وماسح ضوئي للأمتعة، يضع العمال الفلسطينيون بطاقات الهوية الممغنطة على الماسح الضوئي ويواجهون الكاميرا.

ينبعث ضوء أحمر من شاشة عرض بينما يؤكد برنامج التعرف على الوجه هوية صاحب التصريح ويفتح الباب لدخوله.

في مقابل هذا يتعين على الفلسطينيين الذين يبحثون عن عمل في إسرائيل أن يحصلوا على بطاقات هوية حيوية (بيومترية)، وهي الطريقة الوحيدة لعبور قلنديا، وفقا للإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تدير المعبر.

ذكر تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "ذي ميكر" الإسرائيلية المعنية بالأعمال والشركات أن تكنولوجيا التعرف على الوجوه التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في المعابر بالضفة الغربية وكاميرات المراقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توفرها شركة "إني فيجن"، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في تقنيات التعرف على الوجوه.

منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية قالت إنه من غير المقبول أن يحرم العمال الفلسطينيون من حق الاعتراض على استخدام تقنية التعرف على الوجوه.

قلنديا واحد من المعابر الرئيسية التي يمر من خلالها آلاف الفلسطينيين الذين يدخلون القدس المحتلة كل يوم لأسباب متنوعة

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