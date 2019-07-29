آيفون 11: تعرف على مفاجآت آبل في سبتمبر القادم

من المتوقع أن تطرح شركة "آبل" الأمريكية هواتف آيفون 11 الجديدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ما تسرب عن الهواتف ومنتجات آبل الجديدة.

3 هواتف أيفون جديدة

يرسم تقرير لموقع "سنت دوت كوم" صورة لجميع التغييرات التي يمكن توقعها في أجهزة آيفون، نقلاً عن أشخاص رأوا الهواتف الجديدة بالفعل.

يدعم التقرير معظم ما سمعناه بالفعل عن أجهزة "آيفون"، لكنه يضيف بعض التفاصيل.

ستشبه أجهزة آيفون الثلاثة الجديدة إلى حد كبير طرازات 2018، ويُشاع أيضا أن يكون لها نفس حجم شاشة أجهزة آيفون السابقة (5.8، 6.1، و6.5 بوصة).

سيكون لديهم نفس الدقة وتقنية الشاشة نفسها (OLED على هواتف XS وXS Max وشاشة LCD في هواتف XR).

ستحافظ الهواتف الجديدة على تقنية Face ID للتعرف على الوجه، مع كاميرا أمامية بتقنية العمق الحقيقي "True Depth".

الفرق الوحيد الذي أشار إليه الموقع هو أن آبل قد تتخلص من تقنية اللمس ثلاثية الأبعاد، وأن الكاميرا الأمامية التي تعمل على أجهزة آيفون 2019 ستتوفر على تسجيل الفيديو بطيء الحركة.

لم يرد في التقرير ما إذا كان سيكون لديهم ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع داخل الشاشة أم لا كما أشارت شائعات السابقة.

على الجزء الخلفي، ستكون هناك كاميرا جديدة مربعة الشكل على جميع الإصدارات الثلاثة من جهاز أيفون 2019.

بالإضافة إلى الزاوية العريضة التقليدية والمقربة من السنوات السابقة، سيكون لدى هواتف XS وXS Max مستشعر زاوية عريض للغاية جديد.

من المحتمل أن يتوفر لدى XR فقط كاميرا واسعة وعريضة للغاية، وسوف يستمر في استخدام برنامج تأثيرات الصورة الشخصية.

التقرير يشير إلى أن الهواتف الجديدة ستحصل أيضًا على ميزة جديدة تسمى "الإطار الذكي". تستخدم هذه الميزة العدسة الجديدة لالتقاط محتوى إضافي حول صورتك وستكون متاحة للصور ومقاطع الفيديو.

يتم تخزين هذه المعلومات لفترة محدودة حتى تتمكن من العودة وتوسيع هوامش الإطار إذا تركت شخصًا ما أو شيئًا ما خارج اللقطة.

يدعم التقرير أيضًا الشائعات حول تطوير بطارية أكبر ومعالج A13 جديد وأكثر قوة وشحن ثنائي الاتجاه، على غرار هواتف Galaxy S10.

تشير شائعات أخرى لم يرد ذكرها في تقرير أن الهاتف الجديد آيفون 11 سيكون متاحًا باللونين الأخضر والأرجواني، وهما لونان جديدان يحلان محل خيارات المرجاني والأزرق في العام الماضي.

ستتوفر الهواتف أيضًا على زر كتم الصوت دائري جديد على الجانب، على غرار أجهزة "آيباد"، كما ستحافظ على منفذ الشحن التقليدي لآيفون (وليس USB-C).

تستعد شركة آبل لإطلاق جهاز كمبيوتر محمول عالي الدقة بحجم 16 بوصة

آبل تشتري شركة "إنتيل موديم"

أعلنت شركة آبل أنها وقعت اتفاقية لشراء معظم أعمال شركة إنتل مودم الهواتف الذكية، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار.

يمكن أن تقوم آبل قريبًا بتصنيع شرائح 5G لأجهزة الآيفون المستقبلية، خاصة أنه 2020 الشائعات تقول إن هواتف آيفون لـ 2020 ستكون أول هواتف أيفون بتقنية 5G مع شرائح من إنتاج شركة Qualcomm.

آبل ستصدر جهاز MacBook Pro الجديد

لم تمنع التحديثات التي قامت بها آبل في شكليه أجهزة "ماك بوك" من القيام بتحديثات أخرى على الطراز الجديد "ماك بوك برو".

وفقًا لموقع "إيكونوميك ديلي نيوز" الصيني، تستعد شركة آبل لإطلاق جهاز كمبيوتر محمول عالي الدقة بحجم 16 بوصة مزود بشاشة LCD بحجم 3072 × 1920 (أعلى من 2880 × 1800 بكسل في جهاز MacBook Pro الحالي مقاس 15 بوصة) في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تتضمن التحديثات المحتملة الأخرى معالجًا أفضل ولوحة مفاتيح جديدة.

يذكر التقرير أيضًا أن هناك تحديثًا لشاشة "ماك بوك برو" وشاشة Retina بحجم 13 بوصة لجهاز "ماك بوك إير".

سترتفع تكلفة جهاز "ماك بوك برو" الجديد إلى 3000 دولار، وفقًا للتقرير.

ساعة آبل في 2020

رصد تقرير لموقع "إيكونوميك ديلي نيوز" الصيني، أن ساعة آبل ستنتقل من شاشة OLED التقليدية إلى شاشة microLED في الطراز الجديد من ساعاتها.

تتميز شاشة microLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وإطالة عمر البطارية بالإضافة إلى أنها أكثر إشراقا من سابقاتها.

النسخة الرابعة من ساعات أبل الذكية

نظارات آبل