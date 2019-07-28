من دابسي إلى وينجو: جدل التبعية للجيش المصري مستمر

بعد جدل حول تبعية شركة النقل التشاركي "دابسي" للجيش المصري، ومن ثم النفي الرسمي، اختفت "دابسي" لتظهر شركة جديدة في السوق باسم "وينجو".

ما القصة؟

الشركة الجديدة "وينجو" المنافسة لشركات لأوبر وكريم، دشنت عملها يوم 23 من يوليو/ تموز الجاري، في ذكرى ثورة 23 يوليو، ما أثار جدلا جديدا حول تبيعتها للجيش أيضا، واختيارها هذا التاريخ للتدشين رغم تأكيد مسئوليها أنه يديرها رجال أعمال.

بعد نفي المتحدث العسكري للقوات المسلحة تبعية شركة "دابسي" للجيش؛ اختفت إعلانات الشركة تماما، وحلت محلها في الأماكن نفسها إعلانات لشركة مختلفة للنقل التشاركي هي "وينجو".

حاولت "الجزيرة مباشر" التواصل مع هواتف شركة "دابسي" المعلنة من قبل فلم ترد، وقال سائقون اتفقوا مع دابسي إنه جرى تحويلهم للعمل مع "وينجو".

مسؤول سابق بشركة دابسي قال إن الشركة ستطلق عملها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة من دون أن يحدد، هل غيرت اسمها لـ "وينجو" أم لا.

موظفون بخدمة عملاء شركة وينجو، أكدوا أنهم منفصلون عن دابسي وليس للشركتين علاقة ببعضهما.

لكن شركة "وينجو" ترفض استقبال عملاء في مقرها بعكس شركتي أوبر وكريم، ويقتصر التعامل مع وينجو من خلال التطبيق أو الكول سنتر.

ظهرت صفحة جديدة على مواقع التواصل باسم "وينجو"، وفي المقابل أغلقت دابسي صفحتها على موقع فيسبوك، ما عزز تكهنات تحولها لـ "وينجو".

كانت دابسي تمتلك صفحة تضم أكثر من 6 ملايينمتابع قبل إغلاقها، (كان أسم الصفحة الأصلي "نزار قباني" ثم تغير اسمها 12 مرة اخرها دابسي قبل غلقها نهائيا)، بينما صفحة "وينجو" الجديدة تضم 25 ألف متابع فقط.

الشركة الجديدة قدمت عروض كبيرة للسائقين والزبائن، بما يجعلها منافسا قويا للشركات العاملة في النقل الذكي في مصر، حيث ستحصل الشركة على 15% فقط من سائقيها، وتخفيض 50% للركاب من دون حد أقصى للرحلات.

مع عدم احترام قيمة بذل الجهد والذكاء والخبرة التي تقود للترقي الطبيعي تشيع بالمجتمع الأكاذيب حول الألقاب فمقدم متقاعد يسمى نفسه سيادة اللواء وحامل شهادة من جامعة أجنبية مجهولة يسمى نفسه الدكتور وبعد الانفتاح صار السباك المهندس وأخذ ضباط الشرطة لقب باشا ووكلاء النيابة لقب بيه وبك. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 16, 2019

من يمتلك الشركة؟

مسؤول أمني قال لـ "الجزيرة مباشر" إنها تضم ضباطا سابقين في الجيش يقومون ببزنس خاص بهم.

مسؤولون في الشركة الجديدة يؤكدون أنها مملوكة لرجال أعمال بنسبة 100% دون تبعيتها لأي جهة حكومية أو أمنية.

حول سبب اختيار يوم ذكري الثورة المصرية لانطلاق عمل الشركة، أرجع محمد عبد العزيز، مسؤول في الشركة، لموقع "القاهرة 24" إلى أن اليوم يمثل مناسبة في غاية الأهمية لافتتاح شركة مصرية، ويديرها مصريون على حد وصفه.