روسيا تحذر من حرب في الخليج.. وعباس يجمد الاتفاقات مع اسرائيل

وفاة السبسي، وفوز جونسون ببريطانيا، واستمرار توتر الخليج، ووقف التنسيق مع اسرائيل،عرقلة ترمب لقرارات للكونجرس بشأن الرياض وأبو ظبي،وفوز الأهلي بالدوري المصري هي أهم أخبار الأسبوع

وفيما يلي قراءة في أهم تلك الأخبار والتقارير التي نشرها موقع (الجزيرة مباشر) علي مدار الأسبوع:

تونس تعيش ساعات حرجة عقب وفاة السبسي:

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما، قبيل شهرين من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما يشكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون.

الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي ( أرشيفية- غيتي)

وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمد الناصر (85 عاما) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

وتأتي وفاة الباجي قبيل أشهر من نهاية عهدته الانتخابية آخر العام الجاري، وأمام محمد الناصر الرئيس المؤقت تحدي تنظيم الانتخابات خلال مدة زمنية يكون أدناها 45 يوما، وأقصاها تسعين يوما. وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر وفاة السبسي تغيير أجندة الانتخابات، وتقديم الرئاسية منها إلى 15 سبتمبر/أيلول مبدئيا، في حين أبقت الانتخابات البرلمانية في موعدها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا:

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون في انتخابات رئاسة حزب المحافظين الاثنين ليتأهل لرئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي، ويواجه تحدي خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إضافة إلى تحدي الأزمة مع إيران.

رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون ( أرشيفية- غيتي)

تعهد جونسون الذي تم تكليفه من الملك اليزابيث بتشكيل الحكومة بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المحدد. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوربيين وأكد ان بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق مع الأوروبيين أو بدونه، مطالبا بإعادة التفاوض مجددا.

وفي رد فعل سريع، رفض الاتحاد الأوربي، بشكل قاطع طلب رئيس الوزراء البريطاني الجمعة إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول بريكست، ووصفه بأنه " مطلب غير مقبول".

التحدي الآخر الأكثر الحاحا علي أجندة جونسون،هو إدارة التوتر المتصاعد مع طهران والذي بلغ أوجه مع احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. وردت لندن بالإعلان الإثنين عن قرب تشكيل قوة للحماية في الخليج مع الأوربيين، وبدأت بالفعل سفن البحرية الملكية البريطانية في مرافقة السفن والناقلات التي ترفع علم بريطانيا خلال مرورها بمضيق هرمز.

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التوتر في الخليج..هل يقود إلى حرب ؟:

فرقاطة عسكرية بريطانية فى مضيق هرمز( غيتي )

ما زالت المطاردة الخشنة بين واشنطن وطهران تتواصل صعودا وهبوطا خلال الأسبوع الفائت الذي بدأ السبت بمطالبة الولايات المتحدة لإيران بالإفراج فورا عن سفينة بريطانية تحتجزها في الخليج مع أفراد طاقمها، ولم يكد الأسبوع ينقضي حتي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس عن استعداده للذهاب إلى طهران للتفاوض معهم عن طيب خاطر.

وما بين هذين الموقفين المتباعدين سياسيا، راوحت الأزمة في الخليج مكانها حيث تعد أقل من الحرب وأكبر قليلا من مجرد توتر محدود، مما دفع روسيا للتحذير من مخاطر نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة في أي وقت.

ولم يشأ الأسبوع أن يمر بدون تصعيد في لعبة " جذب الحبل" مع الولايات المتحدة حيث نقلت شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية الجمعة عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران اختبرت، الأربعاء الماضي، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى، حلق لأكثر من 100 كيلو متر، منطلقاً من الجزء الجنوبي من البلاد إلى منطقة قريبة من العاصمة، طهران.

المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه أوضح أن التجربة لم تشكل تهديدا للملاحة أو لأي عسكريين أمريكيين في المنطقة.

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ليبيا بين هجوم حفتر..واختطاف النواب المعارضين:

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستقبل حفتر فى الاليزيه ( ارشيفية- غيتي)

شهدت الأوضاع المتوترة في ليبيا تصعيدا تدريجيا خلال الأسبوع المنصرم الذي بدأ بأنباء اختطاف مجموعة مسلحة تابعة لحفتر للنائبة سهام سرقيوة من منزلها في بنغازي، ثم توقف حقل الشرارة النفطي غربي البلاد عن الإنتاج بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بميناء الزاوية حيث توجد أيضا منشأة تكرير، فيما تشير أصابع الاتهام إلى حفتر ومؤيديه وراء الحادث.

لعدة أيام، استمر الهدوء المشوب بالحذر بين طرابلس ( مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا) من ناحية، وبنغازي ( معقل خليفة حفتر ) من ناحية أخري، حتي بدأت قوات حفتر في شن هجوم علي طرابلس. وبدا ان حكومة الوفاق كانت جاهزة للتعامل مع الهجوم حيث قامت بصد القوات المهاجمة جنوب غرب العاصمة ، وقامت طائراتها بتدمير خطوط إمداد قوات حفتر، ثم قامت بتدمير قاعدة الجفرة الجوية التابعة لحفتر التي تقع علي بعد 600 كيلو متر جنوب غرب طرابلس والتي تستخدمها قوات حفتر كمقر لغرفة العمليات في هجومها على العاصمة طرابلس.

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ترمب يعرقل محاصرة الكونغرس لصفقات السلاح للسعودية والامارات:

أيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تقدم به كبير الديمقراطيين في اللجنة بوب منينديز بعنوان قانون محاسبة السعودية واليمن، فيما استخدم الرئيس دونالد ترمب حق النقض " الفيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ترمب، قال في رسالة إلى مشرعين أمريكيين نشرها البيت الأبيض" هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا" وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترمب الفيتو منذ بداية رئاسته.

هل تنذر عودة القوات الأمريكية للسعودية بمعركة مع إيران؟

السلطة الفلسطينية تلغي كل الاتفاقيات مع اسرائيل:

قررت القيادة الفلسطينية، الإثنين، وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيل، ردا على هدم الاحتلال لمائة منزل بحي وادي حمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ( غيتي)

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ.جاء ذلك كلمة عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله.

ماذا يعني إعلان عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؟

انقلاب عسكري جديد بالسودان.. ومفاوضات مباشرة بالخرطوم:

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، إحباط خامس محاولة انقلابية منذ أن عزلت قيادته عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي.وانفرد موقع ( الجزيرة مباشر ) بنشر أنباء الاعتقالات التي سبقت إعلان المجلس العسكري السوداني عن إحباط تلك المحاولة الانقلابية الجديدة، وهو الأمر الذي أكده المجلس بعد ذلك بساعات وأطلق عليها محاولة انقلابية فاشلة.

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جاء ذلك بينما صرّح قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بأن جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد الأحد، مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث الوثيقة الدستورية. وقال القيادي بابكر فيصل، في اتصال هاتفي مع تلفزيون السودان الرسمي، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين، ستلتئم السبت، لبحث بنود الوثيقة.

من ناحيته، قال محمد ضياء الدين، في "تدوينة" نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها ".

الجزائريون يرفضون لجنة الحوار الحكومية:

من مظاهرات الحراك الجزائري ( أرشيفية- غيتي )

نزل الجزائريون إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى للتظاهر تحت شعار: لا حوار مع العصابات، وذلك للجمعة الـ23 منذ بداية الحراك الشعبي.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من إعلان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس عن تشكيلة لجنة الحوار، التي يقودها رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس.

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تتويج الأهلي بطلا للدوري المصري لكرة القدم:

توّج فريق الأهلي، الأربعاء، بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه.

تغلب الأهلي على ضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وجاء تتويج الأهلي باللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة حيث اتسع فارق النقاط بينه وبين الزمالك الوصيف إلى خمس نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

شاهد: الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه