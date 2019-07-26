مصر: هدم مساكن البدو بجنوب سيناء بحجة التقنين

قامت الحكومة المصرية بإزالة وهدم بيوت مملوكة للبدو في قرية الترابين بمدينة نويبع جنوبي سيناء بحجة عدم تقنين أوضاع الملكية.

وكانت الحكومة قد طالبت سكان سيناء في وقت سابق بتقنين أوضاع ملكيتهم، والذي يتطلب إثبات جنسيتهم المصرية كإجراء ضروري لإتمام عملية تقنين الملكية.

وأبدى موسى الدلح، أحد أبرز رجال الحكومة المصرية المشاركين في الحرب ضد تنظيم ولاية سيناء، غضبه من هدم الحكومة لبيوت البدو، والتي تعود لقبيلة الترابين، التي ينتمى إليها، قائلا عبر حسابه على فيسبوك "نشكر السيد المحافظ اللواء خالد فودة على مكافأتنا السخية بهدم مبانٍ تخصنا وبيوت لنا في مدينة نويبع قرية الترابين بحجة عدم التقنين المتوقف على استخراج شهادة الجنسية ومن دون الانتظار للمهلة التي حددها القرار الجمهوري بتقنين أراضي وضع اليد والتي تنتهي في ديسمبر 2012" وأضاف "نحن صغار جدا وأغراب في بلادنا ولا قيمة لنا في عيون أولئك الصغار ولا وطن".

باحث في شؤون سيناء:

ما تفعله الحكومة "عمل همجي وباطل من الناحية القانونية" إذ إنه ليس من حق الحكومة مطالبة بدو سيناء بتقنين أوضاعهم ولا مطالبتهم بإثبات الجنسية كإجراء لتقنين الملكية.

هناك أدلة عدة تدحض ادعاءات الحكومة، منها اتفاقية 1906 الخاصة بترسيم الحدود، والتي كشفت في المادة الثامنة منها على حق ملكية أبناء القبائل في أراضي سيناء، وقد نصت على "يبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانوا عليه قبلا من حيث ملكية المياه، والحقول والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم".