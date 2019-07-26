ما السيناريوهات الممكنة بعد رفض أوربا مطالب جونسون؟

بعد رفض كبير المفاوضين في الاتحاد الأوربي حول "بريكست" طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد يحذف منه البند المثير للجدل حول "شبكة الأمان".

في ما يلي عرض للسيناريوهات الممكنة:

الاتحاد يقدم تنازلات لجونسون

يقبل القادة الأوربيون باتفاق بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي) جديد مع شطب البند حول "شبكة الأمان" التي تهدف إلى تفادي عودة حدود مادية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

لكن من غير المرجح أن يتحقق هذا السيناريو الذي يتيح تجنب العواقب الاقتصادية الناجمة عن بريكست غير منظم، إذ أكد القادة الأوربيون أنهم لا يعتزمون إعادة فتح المفاوضات حو اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بعد مباحثات صعبة.

وصف كبير المفاوضين في الاتحاد الأوربي حول بريكست ميشال بارنييه، الخميس، اقتراح بوريس جونسون إلغاء شبكة الأمان بأنه "غير مقبول".

في حال قدم القادة الأوربيون تنازلات كبرى لبريطانيا، فسوف يوجدون سابقة قد تشجع دولا أخرى مشككة بأوربا، وهو ما يسعون لتجنبه.

بريكست دون اتفاق

لا يتوصل الطرفان إلى اتفاق وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دون اتفاق، وهو سيناريو يقول بوريس جونسون إنه مستعد له، مؤكدا أنه ينوي الخروج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول بأي ثمن بعد تأجيل الموعد مرتين.

الخميس أعلن جونسون أن "بريطانيا مستعدة لمواجهة هذا الوضع بشكل أفضل مما يظن الكثيرون" معربا عن رغبته في تسريع وتيرة التحضيرات.

طلب جونسون من مايكل غوف، ذراعه اليمنى في الحكومة، أن يجعل من التحضيرات لبريكست "دون اتفاق أولويته المطلقة".

أعلن بارنييه أن "غياب اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوربي لكن علينا أن نكون مستعدين جميعا لكل السيناريوهات".

يعارض البرلمان البريطاني بغالبيته بريكست "دون اتفاق". ولفرض ذلك، قد يقرر جونسون تعليق البرلمان ويمنع بالتالي النواب من التصويت. لكن مثل هذه الخطوة قد تسبب أزمة سياسية.

تطرح في هذا السيناريو مسألة تسديد لندن 39 مليار جنيه (45,5 مليار يورو) للاتحاد الأوربي لتسديد التزاماتها حيال شركائها لدى خروجها.

في حال الخروج "دون اتفاق" سيكون هذا المبلغ "متوفرا للمساعدة على معالجة عواقب محتملة" مرتبطة بخروج غير منظم كما قال جونسون. وسيعرض نفسه في هذه الحالة لردود فعل.

مطلع يونيو/حزيران حذرت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن "عدم احترام التعهدات الدولية يوازي التخلف عن سداد الديون السيادية مع العواقب التي نعرف".

استفتاء ثان أو انتخابات مبكرة