ماذا بعد شهادة مولر أمام الكونغرس؟

بعد أشهر من الترقب، استمع الكونغرس أخيرا إلى شهادة المحقق الخاص السابق روبرت مولر. ولكن ماذا بعد هذه الشهادة؟

ماذا قال مولر:

مولر قال في التقرير إنه لا يستطيع تبرئة ساحة الرئيس دونالد ترمب من تهمة عرقلة العدالة.

مولر قال في شهادته بعض الأشياء التي أراده الديمقراطيون أن يقولها، بما في ذلك رفضه القاطع لمزاعم ترمب بأن التقرير يبرئ ساحته بشكل كامل.

لكن مولر رفض الإجابة على العديد من أسئلة الديمقراطيين وتحدث في بعض الأحيان بشكل متردد.

يتعين، إذن، الانتظار لرؤية كيف ستؤثر شهادة مولر على وجهات نظر الجمهور لرئاسة ترمب والدفع نحو مساءلته وعزله.

ردود الأفعال:

ترمب من جانبه أعلن النصر، وقال ان مولر قام "بعمل فظيع".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن ظهور مولر كان بمثابة "عبور عتبة"، حيث رفع الوعي العام بما توصل إليه مولر.

الديمقراطيون قالوا بعد الجلسة إنهم حددوا بوضوح الحقائق المتعلقة بتقرير مولر، الذي لم يتوصل إلى وجود مؤامرة بين حملة ترمب وروسيا، لكنه تحدث بشكل مفصل عن تدخل روسي واسع في انتخابات عام 2016.

يقول الديمقراطيون أيضا إنهم سيواصلون السعي لمحاسبة ترمب.

وفيما يلي نظرة على الطرق التي سيسير فيها الديمقراطيون خلال الأشهر القادمة:

استمرار التحقيق:

بذل الديمقراطيون جهودا كبيرة للحصول على شهادة بعض الشخصيات المحورية في تقرير مولر، ومن بينهم المحامي السابق للبيت الأبيض دونالد ماكغان.

الأشخاص القلائل الذين تحدثوا أمام الكونغرس، مثل هوب هيكس، المساعدة السابقة في البيت الأبيض، لم يقدموا للكونغرس معلومات جديدة تتجاوز ما تضمنه تقرير مولر.

لكن لدى الديمقراطيين تحقيقات جارية حول الرئيس، لا تتطلب تعاونا من البيت الأبيض أو وزارة العدل.

تحقق لجنتا الاستخبارات والخدمات المالية في مجلس النواب في أموال ترمب، وهو مجال يبدو أن مولر قد تجنبه.

تحقق لجنة الاستخبارات كذلك في مفاوضات ترمب خلال الحملة الانتخابية عام 2016 لبناء برج تابع لترمب في العاصمة الروسية موسكو.

دعاوى قضائية:

للحصول على شهادة المستشار السابق في البيت الأبيض دون ماكغان وغيره، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر أول أمس الأربعاء إن لجنته سترفع دعاوى قضائية هذا الأسبوع.

سيسعى الديمقراطيون للحصول على مواد سرية من تقرير مولر الذي حجبته وزارة العدل عن الكونغرس حتى الآن، لتشكيل هيئة محلفين كبرى.

سيحاول الديمقراطيون أيضا إجبار ماكغان على تقديم الوثائق والإدلاء بشهادته.

ضمن هذه الدعاوى يتوقع أن يواجه مجلس النواب ادعاء البيت الأبيض بـ"الحصانة المطلقة"، والذي استخدمه لمنع ماكغان وغيره ممن عملوا في البيت الأبيض من الإدلاء بشهاداتهم.

رغم أن الاتجاه للقضاء يمكن أن يكون عملية مطولة يعتقد الديمقراطيون أنها ستكون أفضل فرصة للحصول على المعلومات بعد أن أعلن ترمب أنه سيحارب "جميع مذكرات الاستدعاء" لموظفي الإدارة.

ترمب من جانبه أعلن النصر، وقال ان مولر قام "بعمل فظيع"

إجراءات مساءلة ترمب وعزله:

دعا ما يقرب من 90 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب إلى البدء في تحقيقات مساءلة ترمب وعزله، ومن المؤكد أن المزيد منهم سوف يطالبون بهذا بعد شهادة مولر.

الداعمون للبدء في هذه الإجراءات يقولون إن هذا سيعزز الدعاوى القضائية التي تقدم بها الديمقراطيون وسيظهر للشعب الأمريكي أنهم يتحركون بحزم لمواجهة سلوك ترمب. لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ليست من هؤلاء، كما أن أغلب الأعضاء الديمقراطيين يقفون إلى جانبها حتى الآن.

قالت بيلوسي يوم الأربعاء إنها تريد الحصول على "أفضل مساعدة ممكنة" عبر الانتظار لرؤية ما سيحدث في الدعاوى القضائية.

عطلة أغسطس/آب:

من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب الجمعة عطلة تستمر خمسة أسابيع، وبالتالي فإن بعض جهود الديمقراطيين ستظل معلقة حتى شهر سبتمبر/أيلول.

خلال ذلك الوقت سيعود هؤلاء الأعضاء إلى دوائرهم الانتخابية للاستماع إلى ناخبيهم والحكم على مدى رغبة الناخبين للتصرف بشكل عاجل.

سيكون لهذه النقاشات تأثيرها على الخطوات التالية عندما يعود الكونغرس للاجتماع في الخريف.

لكن ربما لا تكون هذه الاستراحة للجميع، حيث قال النائب ديفيد سيسيلين يوم الأربعاء إن بعض الأعضاء قد يعودون في أغسطس إذا كان هناك شهود متاحين للإدلاء بشهادتهم. وقال إن اللجنة القضائية تدرك "إلحاح اللحظة ومستعدة للقيام بكل ما هو ضروري لتأمين حضور الشهود والوثائق".

تأمين الانتخابات: