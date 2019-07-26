إلى أين يتجه حزب العدالة والتنمية بعد خسارته بلدية إسطنبول؟

بعد خسارة العدالة والتنمية لانتخابات البلدية في إسطنبول، بات الحزب أمام تحد غير مسبوق يتعلق بوحدته وقاعدته الجماهيرية.

هذا التحدي قد يؤدي إلى تبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة النظام الرئاسي إلى دائرة النقاش مجدداً.

ناقش تقرير أعده مركز الجزيرة للدراسات، الدلالات السياسية للانتخابات الأخيرة في إسطنبول، وتداعياتها على حزب العدالة والتنمية كجزء من مسار التراجع النسبي له منذ 2015.

مفترق طرق

بات حزب العدالة والتنمية أمام تحد غير مسبوق، يتعلق بتاريخه وقاعدته الجماهيرية.

تجلى ذلك بشكل واضح بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة المعارض، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في انتخابات الإعادة.

تقدم المرشح المعارض على أبرز منافسيه مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف "الجمهور"، بن علي يلدريم، بفارق أكثر من 800 ألف صوت، أي ما يوازي نسبة 9% من عموم المقترعين.

الفارق الكبير في الأصوات بالمقارنة مع نتيجة الجولة الأولى، وهي حوالي 13 ألف صوت و0.017% من عموم المقترعين، نتج عن زيادة إمام أوغلو أصواته بحوالي 570 ألف صوت وتراجع أصوات يلدريم بحوالي 220 ألف صوت.

لماذا نجحت المعارضة؟

ربما كان قرار إعادة الانتخابات غير مقنع وبدا قراراً سياسياً.

ورقة المظلومية التي اعتمدها أوغلو في حملته قد يكون لها دور في زيادة المتعاطفين معه.

التغيير الذي نهجه حزب العدالة والتنمية لم يكن مقبولاً لدى الناخبين في إسطنبول، إذ تودد للناخب الكردي وأنصار حزب السعادة الإسلامي، وأبرز يلدريم وتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشهد.

بالمقابل فإن المعارضة توحدت وحشدت لانتخابات الإعادة بعد فوزها بالمرحلة الأولى، فيما تشتت جبهة العدالة والتنمية وبرز ذلك بشكل واضح لدى رئيس الحزب الأسبق أحمد داود أوغلو.

أكرم إمام أوغلو رئيس ولاية إسطنبول

منحى التراجع

في انتخابات يونيو/حزيران 2015 البرلمانية، خسر الحزب لأول مرة أغلبية البرلمان بعد تراجعه لنسبة 40.8%، ما اعتُبر في حينه رسالة احتجاج وعدم رضى من ناخبي الحزب وخصوصًا على موضوع الانتقال للنظام الرئاسي.

أدت المحاولة الانقلابية الفاشلة، صيف 2016، إلى متغيرات مهمة على صعيد العدالة والتنمية. من تلك المتغيرات فرض حالة الطوارئ وتأثيرها على الحريات العامة، وتحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية وجنوح خطابه نحو اليمين والقومية.

يضاف إلى تلك العوامل: العمليات العسكرية في سوريا والعراق وتصدر الخطاب الأمني، وعملية مكافحة جماعة غولن التي أثَّرت على شعبية الحزب لدى بعض الشرائح، والعودة لطرح مشروع النظام الرئاسي.

في الانتخابات البرلمانية، 2018، تراجع العدالة والتنمية مرة أخرى إلى نسبة 42.6% بما أفقده الأغلبية البرلمانية بمفرده وإن ضمنها بالتحالف مع حزب الحركة القومية.

استمر تراجع الحزب الحاكم في المدن الكبرى تحديدًا في الانتخابات البلدية، 2019، حيث خسر عددًا من المدن الكبرى المهمة، وفي مقدمتها: أنقرة وإسطنبول وأضنة ومرسين وأنطاليا.

بيد أن استمرار التراجع النسبي، رغم بقاء العدالة والتنمية متقدمًا على باقي الأحزاب وبفارق كبير، يحيل إلى وجود أسباب حقيقية له بين كوادر الحزب وأنصاره.

البيان المطوَّل الذي نشره داود أوغلو عقب الانتخابات البلدية أحد تمظهرات هذه الاعتراضات الداخلية، وقد شرح فيه أوجه النقص التي تتطلب الاستدراك والتصويب من وجهة نظره. وهي انتقادات يرى داود أوغلو أنها لا تمثل رأيه وحده وإنما تعبِّر عن تيار داخل العدالة والتنمية، يريد تغييرات في الحزب والحكومة والدولة بناء عليها.

أحزاب جديدة

وثَّق بيان داود أوغلو اختلافه وانتقاداته، لكنه ما زال يتحدث من داخل الحزب ويدعو للإصلاح من داخله، ما يقلِّل من فرص تشكيله لحزب سياسيً بمفرده، ويرجِّح إمكانية عودته للحزب إن مُنح دورًا قياديًّا حقيقيًّا فيه أو ربما الانضمام لمجموعة باباجان المدعومة من الرئيس السابق غول.

هذه التطورات، إضافة لانتقادات علنية من شخصيات حزبية منهم نواب برلمان ودعواتهم للمراجعات والمحاسبة، تُظهر العدالة والتنمية اليوم مقسمًا في مواجهة معارضة موحدة، وهي صورة معكوسة لما كان عليه الحال منذ تأسيس الحزب واستلامه الحكم عام 2002.

القيادات المعارضة هي شخصيات مؤسِّسة للعدالة والتنمية وتشترك معه في الخلفيات والأفكار فضلًا عن سيرها الذاتية الغنية وإنجازاتها المعروفة ومساهماتها في مسيرة العدالة والتنمية وتركيا في السنوات الـ15 الأخيرة، ما يجعل تأسيسها لأحزاب سياسية تحديًا كبيرًا أمام العدالة والتنمية.

احتمالات التغيير

في المحصلة، أعلت الانتخابات الأخيرة من الأصوات الناقدة والمطالبة بالتغيير في مقابل جبهة المعارضة التي تبدو موحدة ومسنودة بتقدمها الأخير في الانتخابات البلدية والذي كان سببه الأهم تنسيقها وتكاتفها، فضلًا عن احتمالات الانتخابات المبكرة.

من العوامل المحتملة التي قد تؤدي إلى تبكير الانتخابات البرلمانية والرئاسية إضافة للأحزاب الجديدة وتأثيرها في المشهد السياسي: تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر، وتأزم العلاقات مع الولايات المتحدة على خلفية صفقة إس400 أو غيرها، وانفضاض تحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية، وهي سياقات قد تتسبب بها أو تسرِّعها الخلافات في جبهة العدالة والتنمية.

في الخلاصة، وضعت انتخابات الإعادة في إسطنبول، بما هي امتداد لمسار تراجع نسبي ونتيجة له، العدالةَ والتنمية أمام مفترق طرق لا يتعلق هذه المرة بالتنافس مع المعارضة على نتائج الانتخابات وإنما يرتبط بشكل مباشر بتماسكه الذي كان وما زال أحد أهم عوامل نجاحه واستمراره في حكم تركيا.

لمتابعة التقرير كاملاً.