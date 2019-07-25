بعد وفاة السبسي .. من هم أكبر قادة العالم سنا؟

بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الخميس، عن 92 عاماً، تراجع عدد القادة التسعينيين في العالم إلى ثلاثة، وسط وجود نحو عشرة مسؤولين آخرين يتخطون الثمانين.

ثلاثة تسعينيين في السلطة

يعد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد (94 عاماً) أكبر مسؤول منتخب في العالم. ولد في 10 يوليو/تموز 1925 وترأس حكومة بلاده بين 1981 و2003، وعاد إلى السلطة في مايو/أيار 2018.

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

من جانبها، سجّلت ملكة انجلترا اليزابيث الثانية رقماً قياسياً بعدما مر 67 عاماً على اعتلائها العرش. وورثت الملكة (93 عاماً) والدها جورج السادس في 8 فبراير/شباط 1952 إثر وفاته.

أصبح الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاماً) أميرا للكويت في يناير/كانون الثاني 2006. وهو أخ غير شقيق للأمير الراحل جابر الأحمد الصباح، ولكنه أصبح زعيم البلاد قبل عدة سنوات من استلامه المنصب بسبب أزمات صحية عانى منها سلفه.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

طاعنون بالسن في أفريقيا

أعيد انتخاب رئيس الكاميرون بول بيا (86 عاماً) لولاية سابعة من سبع سنوات في 2018. ويوصف بـ"أبي الهول"، ويحكم البلاد منذ 1982.

في غينيا، لا تزال ثمة شكوك حول احتمال قيادة الرئيس ألفا كوندي (81 عاماً) لتعديلات دستورية تسمح له بالحصول على ولاية رئاسية ثالثة في 2020.

في دولة ليسوتو، يتولى توم تابان (80 عاماً) رئاسة الوزراء منذ 2017.

في مالاوي، أعيد انتخاب بيتر موتاريكا الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين في 18 يوليو/ تموز، رئيساً في مايو/ أيار الماضي بعد انتخابات مثيرة للجدل، وهو في السلطة منذ 2014.

ملوك تخطوا الثمانين

خلف الملك سلمان (83 عاماً) سلفه عبد الله في 23 يناير/كانون الثاني 2015 على رأس المملكة العربية السعودية. ويتسلم نجله محمد (33 عاماً) مسؤوليات واسعة مثل منصبي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء منذ 2017.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

اعتلى ملك النرويج هارلد الخامس (82 عاماً) العرش عام 1991.

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