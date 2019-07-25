"الصيف الأحمر".. الذكرى المئوية لإراقة دماء السود في الشوارع الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة في صيف عام 1919 مذابح عنصرية مروعة بحق السود ما أدى إلى إطلاق وصف "الصيف الأحمر" على تلك الأيام.

لكن الكثير من الأمريكيين لا يعرفون شيئا عن هذه الأحداث.

القصة:

في صيف عام 1919 تعرض مئات الرجال من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية من الرجال والنساء والأطفال للحرق أحياء، أو تعرضوا لإطلاق النار والشنق والضرب حتى الموت على أيدي الغوغاء البيض.

أحرقت كذلك آلاف المنازل والشركات المملوكة للسود وطرد أهلها.

هذه الحوادث وقعت في العديد من المدن في مختلف الولايات الأمريكية مثل أنابوليس بولاية ميريلاند، وسيراكيوز بولاية نيويورك، وشيكاغو بولاية إلينوي، والعاصمة واشنطن.

أُطلق على هذه الفترة اسم "الصيف الأحمر" بسبب المذابح والدماء التي شهدتها والتي جعلت من هذه الفترة واحدة من أسوأ أعمال العنف التي اندلعت في تاريخ الولايات المتحدة.

إلى جانب الأرواح التي زهقت والثروات العائلية التي دمرت، كان لهذه الفترة تداعيات بعيدة المدى، حيث ساهمت في تعمق حالة عدم ثقة السود بالسلطة البيضاء طوال أجيال.

حفزت هذه الأحداث السود أيضا للدفاع عن أنفسهم وأحيائهم بأنفسهم وبالأسلحة.

أحيت هذه الأحداث دور منظمات الحقوق المدنية مثل "الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين" وقادت إلى عصر جديد من النشاط الحقوقي، كما ساهمت في إبراز تقارير صحفية شجاعة قام بها الصحفيون السود.

كان لهذه الفترة تأثيرها أيضا على جيل القادة الذين خاضوا المعركة من أجل المساواة العرقية بعد عقود، حيث يقول سيج ماثيو، أستاذ التاريخ بجامعة مينيسوتا: "الأشخاص الذين أصبحوا أيقونات لحركة الحقوق المدنية تربوا على يد الأشخاص الذين نجوا من الصيف الأحمر".

رغم كل ذلك، لا توجد مناسبة وطنية لإحياء ذكرى الصيف الأحمر، فكتب التاريخ المدرسية تتجاهلها، ومعظم المتاحف لا تعترف بذلك.

يقول مؤرخون إن السبب في تجاهل هذه الفترة هو أن الصيف الأحمر يتناقض مع فكرة أن أمريكا كانت تجعل العالم آمنا للديمقراطية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى.

الكاتب ديفيد كروغلر، مؤلف كتاب "1919 عام العنف العنصري: كيف قاوم الأمريكيون الأفارقة"، يفسر هذا بقوله إن هذه الفترة "لا تنسجم مع القصص الأنيقة التي نرويها لأنفسنا".

ماذا حدث بالضبط؟

كانت أحداث الصيف الأحمر نتيجة لتصادم القوى الاجتماعية، فالرجال السود الذين كانوا عائدين من الحرب العالمية الأولى، كانوا يتوقعون الحصول على نفس الحقوق التي قاتلوا وأصيبوا من أجلها في أوربا.

كان الأمريكيون من أصول أفريقية يتحركون شمالا فرارا من قوانين جيم كرو الوحشية في الجنوب والتي كانت تقضي بعزل السكان السود عن البيض وتقيد حرية السود في الانتخاب وتولي الوظائف.

في هذه الفترة نظر البيض إلى السود باعتبارهم منافسين لهم في الحصول على الوظائف والمنازل والسلطة السياسية.

يعتقد الباحثون أنه في غضون 10 أشهر، قُتل المئات من الأمريكيين من أصل أفريقي فيما لا يقل عن 25 حادث عنف وأعمال الشغب في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة على أيدي عصابات بيضاء.

يعتبر البعض أن عصر الصيف الأحمر بدأ قبل عام 1919 وانتهى بعده بسنوات.

يقول هؤلاء إن تلك الحقبة بدأت بمقتل أكثر من عشرين من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في مدينة سانت لويس بولاية إلينوي في عام 1917 ويمتد حتى مذبحة روزوود عام 1923، عندما جرى تدمير بلدة سوداء في ولاية فلوريدا.

يقول مؤرخون إن ما لا يقل عن 1122 أمريكيًا قُتلوا في أعمال عنف عنصرية خلال تلك السنوات الست.

في مدينة إيلين بولاية أركنسو تعرض المهاجرون السود الفقراء لاعتداءات بعدما تجرأوا على الانضمام إلى اتحاد عمالي، حيث قتل 200 شخص على الأقل من الأمريكيين الأفارقة.

لكن في عام 1919 وحده، اندلعت أعمال العنف في ولايات عديدة مثل: نيويورك وتينيسي وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وديلاوير ونبراسكا وكونيتيكت وأريزونا وتكساس وفرجينيا وجورجيا.

في العاصمة الأمريكية واشنطن انتشرت مجموعات من الغوغاء البيض، الكثير منهم كانوا من أفراد الجيش، في عطلة نهاية الأسبوع من 19 إلى 22 يوليو/تموز عام 1919، وقاموا بالاعتداء على كل شخص أسود وجدوه، وذلك بعد انتشار شائعات كاذبة عن تعرض امرأة بيضاء للاعتداء على أيدي رجال سود.

كيف ينظر المؤرخون لهذه الفترة؟

وصف المؤرخ جون هوب فرانكلين هذه الفترة بأنها "أشد فترة من الصراع العرقي الذي شهدته الأمة على الإطلاق".

وليام تاتل، الأستاذ المتقاعد في الدراسات الأمريكية بجامعة كنساس ومؤلف كتاب "الشغب العرقي: شيكاغو في الصيف الأحمر عام 1919": "كان التطهير العرقي هو هدف مثيري الشغب البيض. لقد أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من السود وترويع الباقين حتى يكونوا مستعدين للمغادرة والعيش في مكان آخر".

لويد إم. أبيرنثي، كتب في ​​مجلة ميريلاند التاريخية في عام 1963، يقول: "أمام بنك ريغز اعتدى مثيرو الشغب بالضرب على رجل أسود بالهراوات والأحجار الملفوفة في مناديل. ظل الرجل راقدا ينزف في الشارع طوال أكثر من عشرين دقيقة قبل نقله إلى المستشفى. شعور الغوغاء بفشل الشرطة جعلهم أكثر احتقارا للسلطة، حيث تعرض اثنان من السود للاعتداء والضرب أمام البيت الأبيض مباشرة".

المؤرخ كارتر جي وودسون، الذي أسس" شهر تاريخ السود" في عام 1926، يروي أحد هذه المشاهد التي رآها عن قرب حيث كتب يقول: "قبضوا على رجل أسود واحتجزوه كما لو كان بقرة ستذبح، وقاموا بوضعه في وضع مريح كي يتمكنوا من إعدامه، ثم أطلقوا عليه الرصاص. سمعته يئن وهو يقاوم، بينما أسرعت أنا قدر ما استطعت دون أن أركض، وأنا أتوقع في كل لحظة أن يجري إعدامي أنا أيضا".

مقاومة السود: