وزيرة الهجرة المصرية تبرر فيديو "قطع الرقبة".. قناة الجزيرة السبب

بعدما أثارت ضجة كبيرة بتهديدها المنتقدين لأوضاع بلادها من الخارج بـ"قطع الرقبة" سعت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد لتبرير كلامها بأن من صور تهديدها يعمل في قناة الجزيرة.
وفي تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، أكد الصحفي والإعلامي المصري المقيم في كندا محمد نصر إنه لن يدخل في جدل يضيع الوقت مع الوزيرة بالرد عليها،قائلا"أنا صحفي أحترم وأقدر عملي في نقل الحقيقة للمشاهد كما هي، وهذا حق كل مواطن".
وكان نصر قد بث فيديو على تويتر للوزيرة المصرية قالت فيه خلال تجمع للجالية المصرية في كندا "أي حد يقول كلمة على مصر ها يحصله إيه (سيحدث له ماذا؟) يتقطع"، ممررة يديها على الرقبة في إشارة لعلامة الذبح أو النحر، ليقابل الحاضرون من المهاجرين المصريين كلامها بالضحك والتصفيق.
#عاجل /٧#نبيله_مكرم_عبدالشهيد
لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهه شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقه أثناء اجتماعات #المجموعه_المخابراتيه_لمكافحه_نشاط_تركيا وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الإجتماعات العامة
فكشفت نوايا نظام #السيسى المجرم pic.twitter.com/Q22lsmrgyT
— Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019
#عاجل /٦
من هي#نبيله_مكرم_عبدالشهيد
كانت قبل الوزاره
مساعد لقنصل مصر بدبي
رشحها دحلان لعباس كامل
وتم تكليفها مؤخرا بملف
العلاقات المصريه الارمينيه
لمناكفه ونكايه في تركيا
وأقامت مؤخرا عده فاعليات
مشتركه مع الأرمن https://t.co/FLZmNrUNle
وضمت بهذه الصفه ل #مجموعه_مكافحه_تركيا
— Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019
#عاجل /٣#المجموعه_المخابراتيه_الإعلاميه_لمكافحه_نشاط_تركيا
تم إبلاغهم بتوجيهات محدده هي÷
١-إعداد خبر يومي(#اشاعه) تنشرها المواقع(#اليوم_السابع )
ويتم الترويج للخبر عبر اللجان المختصه(#الذباب_الالكتروني )
ويتم الترويج التلفزيوني لذات الخبر في البرامج المسائيه(#التوك_شو )
يتبع)》 pic.twitter.com/Yje2t015ij
— Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019