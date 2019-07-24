وزيرة الهجرة المصرية تبرر فيديو "قطع الرقبة".. قناة الجزيرة السبب

بعدما أثارت ضجة كبيرة بتهديدها المنتقدين لأوضاع بلادها من الخارج بـ"قطع الرقبة" سعت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد لتبرير كلامها بأن من صور تهديدها يعمل في قناة الجزيرة.

وفي تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، أكد الصحفي والإعلامي المصري المقيم في كندا محمد نصر إنه لن يدخل في جدل يضيع الوقت مع الوزيرة بالرد عليها،قائلا"أنا صحفي أحترم وأقدر عملي في نقل الحقيقة للمشاهد كما هي، وهذا حق كل مواطن".

وكان نصر قد بث فيديو على تويتر للوزيرة المصرية قالت فيه خلال تجمع للجالية المصرية في كندا "أي حد يقول كلمة على مصر ها يحصله إيه (سيحدث له ماذا؟) يتقطع"، ممررة يديها على الرقبة في إشارة لعلامة الذبح أو النحر، ليقابل الحاضرون من المهاجرين المصريين كلامها بالضحك والتصفيق.

وزيرة الهجرة المصرية تبرر

عقب بث الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة، قالت الوزير في تصريحات لفضائية مصرية إنها تبلغ من نشر الخبر، "أبلغك أن مصر هتفضل على طول منصورة".

وزيرة الهجرة: الإخوان قامت بتحريف حديثي مع الجالية المصرية من أجل الشوشرة على زيارتي في كندا ولقائي مع أبناء الجالية.

بيان لوزارة الهجرة: الدولة تتعرض لحرب شرسة من أعداء الوطن الذين يحاولون النيل من مقدرات البلاد ولن نعطي لهم الفرصة.



تصريحات الصحفي والإعلامي المصري المقيم بكندا محمد نصر، لموقع الجزيرة مباشر:

ليس لي رد على ما قالته الوزيرة من تهديد صريح لي، وذكرها لاسمي في لقائها مع أحد الإعلاميين المصريين.

ربما نسيت الوزيرة أنها خارج مصر فسقطت في فخ كلامها وعبرت بكل صراحة عن طريقة تعامل حكومتها مع المعارضين في مصر.

لو كان حديث الوزيرة هذا جرى في مصر لمر مرور الكرام، لكن الأزمة أنها تحدثت بهذه الطريقة في كندا بلد الحريات التي تجرم تكميم الأفواه وتقطيع الرقاب لمجرد رأي سياسي!

#عاجل /٧#نبيله_مكرم_عبدالشهيد

لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهه شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقه أثناء اجتماعات #المجموعه_المخابراتيه_لمكافحه_نشاط_تركيا وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الإجتماعات العامة

فكشفت نوايا نظام #السيسى المجرم pic.twitter.com/Q22lsmrgyT — Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019

تصريحات أيمن نور:

تصريحات الوزيرة المصرية عن تقطيع أي معارض لسلطة بلادها، تزامنت مع كشف المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، أن نبيلة مكرم عبيد عضو في "مجموعه مكافحه تركيا" التي تستهدف المعارضين في الخارج.

نور قال عبر تويتر: لقله خبرتها بالعمل العام وسطحيه وتفاهة شخصيتها لم تدرك الفارق بين ما استمعت إليه من مؤامرات في الغرف المغلقة أثناء اجتماعات "المجموعة المخابراتية لمكافحه نشاط تركيا" وبين ما يمكن أن تفصح عنه في الاجتماعات العامة فكشفت نوايا نظام السيسي المجرم.

نور: نبيله مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة كانت قبل الوزارة مساعد لقنصل مصر بدبي ورشحها محمد دحلان لعباس كامل وتم تكليفها مؤخرًا بملف العلاقات المصرية الأرمينية لمناكفة ونكاية في تركيا وأقامت مؤخرا عده فاعليات مشتركه مع الأرمن.

#عاجل /٦

من هي#نبيله_مكرم_عبدالشهيد

كانت قبل الوزاره

مساعد لقنصل مصر بدبي

رشحها دحلان لعباس كامل

وتم تكليفها مؤخرا بملف

العلاقات المصريه الارمينيه

لمناكفه ونكايه في تركيا

وأقامت مؤخرا عده فاعليات

مشتركه مع الأرمن https://t.co/FLZmNrUNle

وضمت بهذه الصفه ل #مجموعه_مكافحه_تركيا — Ayman Nour (@AymanNour) July 23, 2019