عضو بالكونغرس: ترمب محبط لعدم وجود خيارات لعقاب تركيا

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، لبحث رد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس 400).

التفاصيل:

نقلت وكالة بلومبرغ، عن السيناتور جون كورنين، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمع بهم ترمب : "الرئيس محبط لعدم وجود خيارات" بعد أن بدأت تركيا تتسلم أجزاء من المنظومة الروسية.

كان ترمب قال الأسبوع الماضي إنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا "في الوقت الراهن".

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات على تركيا: "لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن".

وكالة الأناضول ذكرت أن اللقاء كان مدرجًا على الأجندة اليومية لترمب واستمر أكثر من ساعة، وتناول تقييمًا للعقوبات المحتملة ضد تركيا.

من أبرز من حضروا اللقاء من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، ليندسي جراهام ، وتوم كوتون، وميتش ماكونيل، وراند بول، وماركو روبيو، وجيمس ريش.

لم يصدر البيت الأبيض أي بيان حول اللقاء أو ما ورد به من موضوعات.

ويخول القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه "مكافحة أعداء الولايات المتحدة" والمعروف اختصارا باسم قانون "كاتسا".

محمد هاقان عطا الله المسؤول التنفيذي في بنك خلق التركي

الإفراج عن أتيلا

من جانب آخر من المنتظر أن يصل إلى تركيا اليوم نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا، الذي جرى توقيفه في الولايات المتحدة لمدة 28 شهرا.

كانت الولايات المتحدة احتجزت أتيلا في نيويورك في آذار/مارس من عام 2017 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

تضمنت الاتهامات التي واجهها التآمر للتحايل على العقوبات المفروضة من جانب واشنطن على طهران في مخطط غسل أموال بقيمة ملايين الدولارات.

خلفية

العلاقات بين أنقرة وواشنطن متوترة منذ إبرام تركيا صفقة صواريخ إس-400 وعلى خلفية قضايا سابقة، لاسيما دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.

في 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.

الولايات المتحدة قررت استبعاد تركيا من برنامج تطوير مقاتلات "إف 35″، والتي كانت قد طلبت شراء أكثر من مئة مقاتلة منها.

وزير الخارجية التركي قال في حال منع تركيا من الحصول على "إف-35" فإننا سنقوم أولاً بإيجاد مصادر أخرى بديلة لحين إنتاج مقاتلاتنا المحلية.. نحن دولة حرة ذات سيادة.

روسيا تسلم مزيدا من معدات أنظمة إس 400 الصاروخية لتركيا