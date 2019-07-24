بأمر كوشنر: وكالات أمريكية تحلل تغطية الإعلام العربي لصفقة القرن

قال موقع "مكلاتشي" الأمريكي إن وكالات حكومية أمريكية تقوم بعملية لتحليل تغطية وسائل الإعلام العربية لخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وذلك بتوجيه من جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي يشرف على عملية السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ "صفقة القرن".

ما القصة؟

كوشنر وجّه وكالات حكومية أمريكية إلى توظيف أدوات تحليل البيانات والخبرات البشرية لتحليل تغطية وسائل الإعلام العربية لـ "صفقة القرن".

الوكالات قامت بدراسة وتقييم ما يقرب من 50 مؤسسة إعلامية إقليمية، لمعرفة تأثيرها ومواقفها تجاه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

ثلاثة من كبار المسؤولين في الإدارة، قالوا إن الغرض من مشروع كوشنر هو التوصل إلى فهم أفضل "لما يقود الشارع" في العالم العربي، حتى يتمكن كوشنر من استهدافهم بدقة أكبر.

كوشنر أمر بالبدء في هذا المشروع في أغسطس/آب 2018، بعد فترة وجيزة من صياغة العناصر السياسية الأساسية في صفقة القرن.

التقارير التي تقدمها هذه الوكالات تنقسم إلى فئتين:

الفئة الأولى مهمتها هي تقييم الاستهلاك العام للأخبار في كل دولة من دول المنطقة، بما في ذلك التوزيع حسب العمر واستخدام الإنترنت والنسبة المئوية للأشخاص الذين يحصلون على المعلومات عبر الأجهزة المحمولة أو الصحف أو التلفزيون. الفئة الثانية من التقارير مهمتها هي فحص وسائل إعلام محددة، وتقييم حيادية كل مؤسسة في كيفية تصويرها للسياسة الأمريكية، وتقييم تأثيرها وتوضيح طبيعة ملكيتها، بناء على تحليلات من وكالتين حكوميتين تفحصان المواد الإعلامية المتاحة للجمهور.

هذه التقارير تتسم بقدر كبير من التفصيل، فعلى سبيل المثال، اكتشف فريق كوشنر أن انتشار الهواتف المحمولة بين الفلسطينيين مرتفع لدرجة أن أغلبية الفلسطينيين يحصلون الآن على أخبارهم على الأجهزة المحمولة أثناء انتظارهم في الطوابير لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية.

هذه الجهود تركز بشكل رئيسي على فهم توصيف وسائل الإعلام في الشرق الأوسط للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة الأمريكية.

توضيحًا لهذه العملية قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: الفكرة الكاملة هنا هي أننا قضينا الكثير من الوقت في صياغة خطة سياسية، وصياغة خطة اقتصادية، ولهذا أردنا قضاء نفس القدر من الوقت في فهم البيئة الإعلامية الإقليمية.

المسؤول أضاف: ما أردنا أن نفهمه هو ما الذي يقود الشارع. لذلك أردنا أن نفهم ما هي الأصوات المؤثرة وما هي وسائل الإعلام المؤثرة. وهكذا بحثنا عنهم وقمنا بتصنيفهم.

المسؤول: ما وجدناه هو أن الكثير من وسائل الإعلام التي كانت معادية لأمريكا أو معادية لإسرائيل في الماضي لم يكن لديها تواصل أو إمكانية الوصول إلى الحكومة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يسار" ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يمين" وغاريد كوشنر (رويترز)

كيف تجري العملية؟

يجري تشغيل وسائل إعلام إقليمية بعضها يبث باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية، وذلك من خلال برنامج آلي يقوم بنسخ مجموعة من الكلمات المفتاحية الرئيسية والبحث عنها.

يجري بعد ذلك التقاط مقطع مدته دقيقة حول كل كلمة رئيسية، ويقوم فريق من الخبراء الحكوميين بمراجعة المواد لتعيين درجة حياديتها، وقياس مدى إيجابية أو سلبية المحتوى.

بعد ذلك يجري حساب متوسط هذه الدرجات لتوفير تقييم عام للتغطية التي تقدمها كل وسيلة إعلام، بما يسمح للحكومة الأمريكية بتتبع ما إذا كانت التغطية تتحسن بمرور الوقت أم لا، وتزويد فريق كوشنر بأدلة ملموسة لتكييف انخراطهم في عملية السلام.

يجري تحليل وسائل الإعلام المطبوعة ووسائل الإعلام الرقمية بنفس الطريقة.

مسؤولون أوضحوا أن سفارات الولايات المتحدة في المنطقة والمتحدثين باللغة العربية في وزارة الخارجية الأمريكية يشاركون في هذه الجهود.

المسؤولون أوضحوا أن الحكومة الأمريكية تقوم برصد وسائل الإعلام الأجنبية وترجمة محتواها منذ أكثر من 50 عامًا، وهي عملية بدأت مع إنشاء "خدمة معلومات البث الأجنبي" ثم فيما بعد باستخدام "مركز المصادر المفتوحة"، لتحليل المواد من أجل قيمتها الاستخباراتية.

كوشنر، بحسب المسؤولين، اتخذ خطوة إضافية في هذا الاتجاه عبر طلب تحديثات منتظمة مبنية على البيانات حول رأي وسائل الإعلام العربية، واستخدام تلك المعلومات لتشكيل مجموعة من السياسات.

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