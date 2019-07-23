مواقف رئيس وزراء بريطانيا الجديد في إيران وترمب وهواوي والاقتصاد

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وسيتولى منصب رئيس الوزراء عندما تترك تيريزا ماي المنصب غدا الأربعاء.

في ضوء هيمنة قضية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي على حملة الدعاية لانتخابات حزب المحافظين لم يكشف جونسون عن شيء يذكر فيما يتعلق بالسياسات التي سيتبعها لكن فيما يلي بعض مواقفه في قضايا رئيسية:

إيران:

سبق أن قال جونسون إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يبدو "واهيا على نحو متزايد" وإن من الضروري التوصل لسبل لتحجيم "السلوك المزعزع للاستقرار" الذي تتبعه إيران والتواصل مع الإيرانيين والسعي لإقناعهم بأن عدم تطوير برنامج للتسلح النووي هو السبيل الصحيح للسير قدما.

لم يبد جونسون حتى الآن أي مؤشر يذكر على الاقتراب من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأكثر تشددا، بل قال إنه يتفق في الرأي مع الموقف الذي اتخذته الدول الأوروبية تشجيعا للعودة إلى الدبلوماسية.

قال إنه في المرحلة الحالية لن يؤيد العمل العسكري.

قال خلال نقاش خاص بزعامة الحزب في وقت سابق من الشهر الجاري "لن أدعي أن ملالي طهران أناس يسهل التعامل معهم أو أنهم أكثر من نظام مخرب وخطير وصعب".

أضاف: "لكن.. لو سألتني عما إذا كنت أعتقد أننا يجب الآن، إذا كنت رئيسا للوزراء في تلك اللحظة، أن نكون مؤيدين للعمل العسكري ضد إيران؟ عندئذ ستكون الإجابة لا".

هونج كونج:

عندما اندلعت الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب مشروع قانون مقترح حول تسليم المطلوبين، والحرب الكلامية التي تلت ذلك بين بريطانيا والصين قال جونسون لرويترز إن لسكان هونج كونج "في نطاق حقوقهم أن يكونوا متشائمين للغاية وقلقين للغاية" إزاء هذا القانون.

أضاف: "أنا أدعمهم ويسعدني أن أتكلم داعما لهم وأؤيدهم في كل خطوة على الطريق. وسأؤكد لأصدقائنا في بكين على أن صيغة دولة واحدة ونظامين أتت ولا تزال تؤتي ثمارها وينبغي عدم التخلي عنها".

شركة هواوي:

تسبب تنحي ماي في تعطل اتخاذ قرار نهائي بشأن ضم هواوي إلى شبكة الاتصالات البريطانية جي5 (الجيل الخامس).

قال جونسون إن من الممكن أن تكون هناك فوائد كبيرة من الاستثمار القادم من دول أخرى لكنه لن يساوم على البنية الأساسية للأمن القومي لبريطانيا.

قال "لا تنتظروا مني وأنا رئيس للوزراء أن أفعل أي شيء للمساومة على قدرة أجهزة مخابراتنا الرائعة على تبادل المعلومات مثلما تفعل، خاصة مع شركائنا في العيون الخمس، ومن ثم فهذا هو المبدأ الذي سيوجهنا".

يشير جونسون بتعبير العيون الخمس إلى تحالف خماسي قائم بين بريطانيا وكل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا.

العلاقة مع الولايات المتحدة:

يحرص جونسون على الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه يبحث القيام بزيارة لها للاجتماع مع ترمب في مستهل فترة ولايته.

بدا إحجامه عن استعداء ترمب واضحا في وقت سابق من الشهر الجاري عندما تقاعس عن الدفاع عن السفير البريطاني في واشنطن بعد تسريب مذكرات دبلوماسية إلى إحدى الصحف وصف فيها كيم داروك إدارة ترمب بأنها "رعناء".

بدلا من ذلك، قال جونسون إنه تربطه علاقة طيبة مع البيت الأبيض وإن "من المهم للغاية أن تكون لنا صداقة وثيقة وشراكة وثيقة مع الولايات المتحدة".

منذ ذلك الوقت قال جونسون إن داروك أبلغه بأن الدعم الفاتر له كان من أسباب قراره الاستقالة من منصبه.

خلال نقاش عن القيادة، انتقد جونسون ترمب لتصريحاته عن أربع عضوات في الكونغرس الأمريكي لكنه رفض وصف التصريحات بأنها عنصرية.

قال: "إذا كنت قائد مجتمع عظيم متعدد الأعراق متعدد الثقافات لا يمكنك ببساطة استخدام مثل هذا النوع من اللغة عن إعادة الناس إلى الأماكن التي جاءوا منها، فقد انتهى ذلك منذ عقود وعقود مضت وشكرا لله على ذلك، ولذلك فإنه (كلام) غير مقبول بالمرة".

الاقتصاد:

تعهد جونسون بإنفاق مليارات الجنيهات على الخدمات العامة والبنية الأساسية وخفض الضرائب كما وعد بزيادة الإنفاق على التعليم والنقل والإنترنت فائق السرعة والشرطة وإنهاء تجميد الأجور في القطاع العام.

قال إنه سيستفيد من التسهيلات الائتمانية البالغ مقدارها 27 مليار جنيه التي تجمعت في التمويلات العامة، في إشارة إلى الفرق بين الرقم الحكومي المستهدف لعجز الموازنة وحجمه المتوقع.

نسب إليه قوله "صدقوني هناك أموال متاحة الآن… أنا مستعد للاقتراض لتمويل أهداف معينة عظيمة لكن فوق كل شيء سنعمل بالمسؤولية المالية".

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه يعد ميزانية طوارئ تشمل تخفيضات ضريبية هائلة وتحديث الرسوم العمومية والضريبة العقارية وإجراء تغيير جذري في اللوائح إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

خلال تقلده منصب عمدة لندن قدم جونسون دعما هائلا للخدمات المالية لكنه ظل يحاول إعادة بناء العلاقات مع إدارات الشركات بعد هجوم شنه على الشركات.

التخفيضات الضريبية: