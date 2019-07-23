العسكر والدستور في تركيا (4)

(سامي كمال الدين)

نحن في العام 1980 بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران بعام، هناك انقلاب عسكري يحدث في تركيا.

لكن بدأت قطاعات عديدة من الشعب التركي تدعم التيار الديني والمحافظ لحزب الوطن الأم بزعامة الرئيس التركي "تورجوت أوزال" الذي نجح في البقاء في الحكم بعد الانقلاب وإجراء انتخابات برلمانية، حتى تم بعد ذلك انتخابه رئيسًا للجمهورية عام 1989.

عاد "نجم الدين أربكان" زعيم الإسلام السياسي ليدير حزب الرفاه، بعد رفع الحظر السياسي عن الزعماء السياسيين، وحقق الرفاه نجاحًا غير مسبوق للتيار الإسلامي في انتخابات المحليات عام 1994، ثم في انتخابات البرلمان عام 1995.

يقول د. طارق عبد الجليل في كتابه العسكر والدستور في تركيا الصادر عن دار نهضة مصر في القاهرة إن "المؤسسة العسكرية كانت قد اعتادت، بحكم الحق الذي خولته لنفسها دستوريًا، التدخل في الشؤون السياسية والمدنية للحفاظ على النظام العلماني عن طريق القيام بتدخل عسكري مسلح من أجل الحفاظ على الجمهورية التركية ومبادئها الأتاتوركية لإنهاء أي خلل في منظومة الدولة السياسية.

إلا أن المؤسسة العسكرية هذه المرة واجهت الأخطار نفسها التي تمثلت- من وجهة نظرها- في تولي أربكان زعيم حزب الرفاه ذي الأيديولوجية الإسلامية رئاسة الوزراء، وسعيه لإحلال أنماط سياسية وثقافية إسلامية في المجتمع التركي، محاولًا بذلك الإخلال بقواعد وأسس النظام العلماني للدولة"

تشكلت حكومة (الرفاه – الطريق القويم) الائتلافية، وتولى نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء، لكن الجيش رأى في هذه الحكومة خطرًا على المبادئ الأتاتوركية والنظام العلماني للجمهورية التركية، فشكلت رئاسة الأركان وحدة أو مجموعة خاصة لمتابعة هذه الحكومة، وجمع المعلومات عن تنامي الإسلام السياسي في تركيا.

بدأت مجموعة العمل الغربية، التي تشكلت تحت إشراف قائد القوات البحرية جمع المعلومات، ومتابعة الجمعيات الأهلية والأوقاف والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات التعليم والمعاهد والجامعات، ومتابعة الصحف والقنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة وكل مؤسسات النشر، وكذلك متابعة توجهات المحافظين ورؤساء المحليات.

غيرت المؤسسة العسكرية من خططها هذه المرة، لم تلجأ للانقلابات العسكرية المباشرة، ولكن اتخذت، ربما نفس التكتيك الذي اتخذه عبد الفتاح السيسي في انقلابه في مصر بعد ذلك بحوالي 15 عامًا، فبدأت بتحريض الرأي العام عبر وسائلها المختلفة ضد حزب الرفاه، وأعدت تقارير عرضتها على هيئات الدولة الرسمية والبيروقراطيين المدنيين والقضاة وأجهزة الإعلام من خلال ندوات رتبتها ودعت لها وأدارتها.

شكلت المؤسسة العسكرية كذلك وحدة إدارة الأزمات، وطلبت من العسكريين تحديد ما هي الأزمات التي تمر بها البلاد أولًا، وطرق حلها ثانيًا.

بعد الإعداد الجيد لانقلاب ناعم، أطلعت المؤسسة العسكرية الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني على تقاريرها، التي نتج عنها عدة قرارات منها الحد من التنامي الإسلامي وتجفيف منابع الإسلام السياسي في تركيا.

حاول أربكان كسب المزيد من الوقت لرفض تنفيذ هذه المطالب، لكنه لم يجد بدًا من التوقيع عليها، وهنا كانت الكارثة، فأربكان وقع على قرارات عليه تنفيذها أمام القانون، ومنها تجفيف منابع الإسلام السياسي، وتقليص مظاهر الحياة الإسلامية، والتصدي للحالة الإسلامية.

وكما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي في مصر بدأت القنوات التلفزيونية والصحف والكتاب والمثقفين حملة شرسة وكبيرة ضد أربكان، وكما فعل مرسي بعد ذلك فعل أربكان قبله، فقد حاول أربكان الحفاظ على السلوك الديمقراطي في معالجته للمشكلات القائمة.

انتهى الأمر بانقلاب ناعم داخل مؤسسات الدولة في 28 فبراير 1997أجبر فيه أربكان تحت الضغوط على تقديم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء، وتم تكليف "مسعود يلماز" رئيس حزب الوطن الأم بتشكيل حكومة ائتلافية، تشكلت بأقلية من أربعة أحزاب، ليس بينهم حزب الرفاه!

وعادت المؤسسة العسكرية لفرض سيطرتها الكاملة على كافة مؤسسات الدولة، من خلال تشكيل "مراكز الاستقرار الأمني" وفي يدها كل السلطات، وبدأ تسريح عدد من ضباط الجيش كل عام بتهمة الانتماء الديني والسياسي.

ثم أغلق حزب الرفاه تحت دعوى مخالفته لمبدأ علمانية الجمهورية التركية، ومنع عدد من قياداته وعلى رأسهم أربكان من ممارسة السياسة أو إدارة أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات.

قام بعض أعضاء حزب الرفاه من تشكيل حزب جديد -حزب الفضيلة- لكن حدثت مشكلة بين جناحي الحزب الكلاسيكي والتجديدي، وأغلق بعد ذلك بسبب مخالفته لمبادئ العلمانية، ليولد منه حزب السعادة عام 2001 بزعامة "رجائي قوطان" الذي لم يحقق نجاحًا يذكر في الانتخابات البرلمانية، ليقوم الجناح التجديدي بتأسيس حزب جديد في 14 أغسطس2001 أسماه "حزب العدالة والتنمية" بزعامة رجب طيب أردوغان، ليحصد المركز الأول في انتخابات برلمان 2002، وبنسبة 34.28% من جملة أصوات الناخبين، ليتمكن بذلك من تشكيل الحكومة منفردًا.

قال رئيس الوزراء التركي "بولنت أجاويد" حين سمع نتيجة الانتخابات البرلمانية "لقد أطلقنا على أنفسنا الرصاص".

عرفت رؤية حزب العدالة والتنمية بـ "العثمانية الجديدة"، لم يتخل عن منطلقاته الإسلامية، وفي نفس الوقت انفتح على كل التيارات والقوى الوطنية والأحزاب، وحافظ على الهوية والتقاليد التركية.

بدأ أردوغان النهوض بالدولة، وتبنى انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، وهو مطلب قومي أتاتوركي، وهو أيضًا مطلب النخب العلمانية في تركيا، لكن كما يقول د. طارق عبد الجليل "المؤسسة العسكرية كانت تدرك تمامًا أن انضمام تركيا للاتحاد الأوربي يعد سحبًا لكافة سلطاتها السياسية ولقوتها الاقتصادية الخاصة، ويعني أيضًا إعادة تنظيم وضعيتها الدستورية وفق المعايير الأوربية".

ظهرت تقارير الاتحاد الأوربي عن تركيا من عام 1998 وحتى عام 2001 وفيها نقد للدور الكبير لسيطرة الجيش على الحياة السياسية من خلال مجلس الأمن الوطني، وطالب الاتحاد الأوربي عام 2002 تركيا بأن تعيد تنظيم مجلس الأمن الوطني دستوريًا وفق المعايير الأوربية وتحويله لمؤسسة استشارية في خدمة الحكومة، حتى تبدأ مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي.

لذلك تم تعديل 37 مادة من الدستور، وبهذه المواد، وبالقوانين التي أصدرتها حكومة أردوغان عام 2003 لإعادة هيكلة المؤسسات، ومصادقة البرلمان على الحزمة القانونية السابعة تم الحد من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وألغيت هيمنتها على السلطة، وتم إلغاء عضوية ورئاسة الجنرالات المؤسسات المدنية كالتعليم ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وغيرهم.

ثم تم تعديل المواد الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بل وألغيت تمامًا.

رشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله جول لمنصب رئيس الجمهورية، ونشر الجيش بيانًا على موقعه الإليكتروني في 27 أبريل 2007 أبدى فيه اعتراضه على هذا الترشح بحجة تخوفه على مصير الجمهورية التركية، فأطلق أردوغان تصريحًا دعا فيه الجيش إلى الالتزام بمهامه العسكرية وعدم التعرض للشأن السياسي مطلقًا.

رفعت رئاسة هيئة الأركان صباح اليوم التالي لتصريح أردوغان إنذارها من الموقع، ثم استصدرت الحكومة قرارًا بمنع العسكريين من الإدلاء بتصريحات شفهية أو مكتوبة تتعلق بالشأن السياسي.

وكان هذا الإنذار الإليكتروني هو آخر تدخل للجيش التركي في السياسة التركية، ونجح حزب العدالة والتنمية في صناعة استقرار يليق بالجمهورية التركية، ليوافق الشعب على تعديلات الدستور في استفتاء 12 سبتمبر 2010 الذي أنهى الوصاية العسكرية في تركيا، ففيه أصبح من حق المحاكم المدنية محاكمة العسكريين أمام محاكمها، وبذلك نزعت الحصانة القضائية عن الجيش، فبدأ محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980.

صيغت كل دساتير الجمهورية التركية: دستور ١٩٢٤ و١٩٦١ و١٩٨٢ تحت وصاية عسكرية عقب انقلابات عسكرية، حتى جاء حزب العدالة والتنمية وأحدث تغييرات هائلة في الدستور والقوانين أبعدت المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، ونجح أردوغان في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014 لتستمر تعديلات الدستور، خاصة بعد انقلاب يوليو 2016 .

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العسكر والدستور في تركيا (1)

العسكر والدستور في تركيا (2)

العسكر والدستور في تركيا (3)

*كاتب وإعلامي مصري