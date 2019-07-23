الحكومة المصرية تخالف الدستور بخفض الإنفاق على الصحة والتعليم

قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إن التعليم والصحة لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية في مصر.

أبرز ما ورد في التقرير:

تراجع الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، إلى 2.5% في 2018، ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة.

تراجعت مخصصات الصحة أيضا إذ بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

تناقض

الحكومة المصرية تقول إنها زادت الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم مقارنة بالأعوام السابقة.

تدلل الحكومة على ذلك بمضاعفة قيمة الاستثمارات العامة في قطاعي التعليم والصحة، إذ ارتفعت الاستثمارات في قطاع التعليم من 6.1 مليارات جنيه عام 2014-2015، إلى 21.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2019-2020.

كما ارتفعت استثمارات الصحة من 4 مليارات جنيه إلى 13.5 مليار جنيه.

مغالطة

إذا وضعنا في الاعتبار التغير في سعر صرف الجنيه الذي انخفض من 7.8 جنيه مقابل الدولار عام 2015، إلى 16.7 جنيه مقابل الدولار حاليا، نجد أن القيمة الحقيقية للاستثمارات في مجالي التعليم والصحة قد انخفضت، وهذا ما يشعر به المواطن المصري من خلال تدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية في مصر حاليا.

تراجع مستمر

كما أن مقارنة الإنفاق على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة، تبين انخفاضا مستمرا عاما بعد آخر منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن، بالمخالفة للاستحقاقات الدستورية.

انخفض الإنفاق على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% عام 2014-2015، إلى 2.15% في العام المالي الحالي 2019-2020.

مخالفة دستورية

ينص دستور عام 2014 في المادة (19) على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

كما تنص المادة (21) على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

انخفضت مصروفات قطاع التعليم نسبة إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة من 12.58% عام 2014-2015، إلى 8.39% العام المالي الحالي.

الصحة

يشهد قطاع الصحة وضعًا أسوأ من التعليم، إذ إن نسبة الإنفاق على الصحة للناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري.

تنص المادة (18) من الدستور على أن" تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ".

انخفاض متتالٍ

انخفض الإنفاق على الصحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.53% عام 2014-2015، إلى 1.19% في العام المالي الحالي 2019-2020.

انخفضت مصروفات قطاع الصحة نسبة إلى إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة من 5.08% عام 2014-2015 إلى 4.64% العام المالي الحالي.

خلل