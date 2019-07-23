أزمات مالية تعصف بجامعات غزة وتحذيرات من انهيار وشيك

أطلقت الجامعات الفلسطينية تحذيرات من انهيار المنظومة التعليمية الكُبرى في قطاع غزة نتيجة تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن الحصار.

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الجامعات الفلسطينية "الإسلامية، الأزهر، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية"، عقدت ورشة عمل حول تداعيات الأزمة، شارك فيها رؤساء الجامعات ومسؤولو المؤسسات الدولية المانحة في غزة، مثل منظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومؤسسة قطر الخيرية، واللجنة القطرية لإعمار غزة، ومؤسسة غزة جيكس، ومؤسسات دولية أخرى.

الجامعات الفلسطينية دقت ناقوس الخطر على مستقبل التعليم الجامعي في غزة، خاصة مع قدوم فصل دراسي جديد، وتعيش هاجس عدم إقبال الطلاب للتسجيل في الجامعات خلال الفصل الحالي، وإذا ما حدث ذلك، فإن الجامعات في غزة سوف تنهار بشكل سريع، إذ بلغت نسبة الديون في الجامعات 20 مليون دينار أردني (الدينار يساوي 1.4 دولار)، ونسبة الديون المتراكمة على الطلاب لعدم تسديد رسومهم 17 مليون دينار.

تصريحات مازن حمادة النائب الإداري لجامعة الأزهر

بدأت أزمات الجامعات الفلسطينية تتفاقم وتطفو إلى السطح منذ بداية العام 2012، وزادت عام 2016.

حاولت الجامعات في غزة توفير الحلول وإيجاد البدائل لتخطي الأزمة، ولكن الأزمة تراكمت وزادت ووصلت إلى ذروتها في العام 2019.

الأزمة الحالية تهدد مسيرة التعليم في الجامعات التي أصبحت غير قادرة على تغطية الاحتياجات لعدة أسباب، أبرزها الفقر والبطالة وعدم انتظام رواتب الموظفين في قطاع غزة، ففي الآونة الأخيرة أصبحت الجامعات تقدم مكافآت مالية لموظفيها بدلاً عن الرواتب.

جامعة الأزهر والإسلامية والكلية الجامعية في قطاع غزة هي جامعات عامة تعتمد على رسوم الطلاب الدراسية والمنح الخارجية، وتعتمد على القروض من وزارة التربية والتعليم العالي.

رئيس الجامعة الإسلامية: الواقع الاقتصادي حرم الآلاف من خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بالتعليم الجامعي

توقف الدعم المالي والقروض من وزارة التعليم العالي في العام 2016.

هجرة العقول الأكاديمية، من خلال البحث عن عقود عمل خارج قطاع غزة، أسهمت في انخفاض عدد الطلبة المسجلين في الجامعات الثلاث.

في عام 2010 كان عدد طلاب الجامعات الثلاث 45 ألف طالب وطالبة، في حين سجل هذا الرقم انخفاضا بواقع 30% ليصل عدد طلاب الجامعات الثلاث في 2019 إلى 30 ألف طالب وطالبة، بواقع 12 ألف طالب في جامعة الأزهر، و16 ألف طالب في الجامعة الإسلامية، و6 آلاف طالب في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

بعض الجامعات في القطاع قامت بإغلاق بعض الأقسام في الكليات بسبب التأثير السلبي للحصار والإغلاق على تلك الأقسام، وبسبب الرسوم المتراكمة على الطلاب.

عدد الطلاب الذين لم يحصلوا على شهاداتهم من الجامعات 7200 طالب، ولا تزال تلك الشهادات محتجزة لعدم قدرة الطلاب على تسديد الرسوم الجامعية.

تعاني الجامعات الفلسطينية من ديون ومصاريف تشغيلية متراكمة حيث بلغت قيمة الديون 20 مليون دينار أردني.

تتراوح نسبة تحصيل الرسوم الدراسية في الجامعات الفلسطينية الثلاث من 40% إلى 60% فقط.

عدم تسديد الرسوم أحد أسباب الأزمة المالية

الدكتور يحيى السراج، عضو اللجنة المشتركة من فريق الجامعات الفلسطينية الثلاث، استعرض واقع الأزمة المالية في الجامعات الثلاث خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، مبينا من خلال الأرقام والإحصاءات كيفية تعاظم هذه الأزمة من مديونيات مالية على الطلبة بسبب عجزهم عن تسديد الرسوم المستحقة عليهم.

هناك عدد كبير من الخريجين غير قادرين على استخراج شهاداتهم، وهو ما يعيق من اندماجهم في سوق العمل.

رئيس جامعة الأزهر: الأزمة الكارثية التي تمر بها جامعات القطاع وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التردي

رؤساء الجامعات: نعجز عن تأدية دورنا

رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة: الواقع الاقتصادي القاسي ألقى بظلاله القاتم على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وفي مقدمتها كبرى المؤسسات الأكاديمية التي أصبحت غير قادرة على تأدية الأدوار المنوطة بها بالشكل الأمثل، ما يعني خطر انهيار منظومة التعليم العالي في القطاع.

عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الأزهر: الأزمة الكارثية التي تمر بها جامعات القطاع لا تخفى على أحد، خاصة بعد وصولها إلى مرحلة غير مسبوقة من التردي، الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي في قطاع غزة وكذلك مصير الآلاف من العاملين في الحقل الأكاديمي، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا وفوريا من كافة الجهات وعلى مختلف الأصعدة لإنقاذ مصير آلاف الطلبة الغزيين.

ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية: الواقع الاقتصادي الصعب حرم الآلاف من خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بالتعليم الجامعي لعجزهم الكامل عن دفع الرسوم الجامعية، بالرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات لدعم ومساندة هؤلاء الطلبة، داعيا المؤسسات المانحة إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ مستقبل التعليم الجامعي في قطاع غزة من خلال تقديم المقترحات والحلول المتاحة، مشيرا إلى الآثار المهولة المترتبة على توقف عمل المؤسسات الأكاديمية في القطاع وهجرة العقول والكفاءات العلمية والمهنية إلى الخارج.

رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية: الواقع الاقتصادي ألقى بظلاله على مختلف جوانب الحياة

المانحون أمام حلول مرحلية واستراتيجية