سيغال ماندلكر" المرأة التي تصنع سياسة ترمب تجاه إيران"

مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، نشر موقع "أتلانتك" مقالا يسلط الضوء على الوجوه الأكثر تأثيرا في رسم استراتيجية ترمب تجاه إيران.

رغم أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو يعتبران متصدري حملة الضغط القصوى على إيران، لكن المسؤولة في وزارة الخزانة، سيغال ماندلكر هي التي تدير فعليا سياسة ترمب إزاء إيران.

العقوبات الأمريكية على إيران

معظم الإجراءات العقابية الأمريكية ضد طهران هي إجراءات مالية.

سيغال ماندلكر المسؤولة في وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، هي التي تقوم بالتنفيذ الفعلي للعقوبات.

ماندلكر هي واحدة من أقوى المسؤولين الذين يصممون الاستراتيجية التي تأمل إدارة ترمب أن تجبر إيران على الاستسلام أو تدفع إلى انهيار الحكومة.

ترمب يروج كذلك لإنجازات ماندلكر، حيث صرح بأن "إيران في مشكلة كبيرة الآن. اقتصادهم في حالة انهيار".

ترمب أضاف "اقتصادهم على وشك الانهيار. إنهم يحاولون إعادة الجنود إلى بلادهم لأنهم لا يستطيعون دفع رواتبهم. هناك الكثير من الأشياء السيئة تحدث لهم".

سيغال ماندلكر قالت إن العقوبات فعالة بدون أدنى شك مستشهدة بالشكاوى الإيرانية من أن صادراتها النفطية هي في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

من المؤكد أن حملة العقوبات كان لها تأثير في شل الاقتصاد الإيراني. سواء كانت فعالة في تحقيق أهدافها السياسية أم لا.

تريد الإدارة الأمريكية إجبار الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، على الرغم من تصاعد حدة الاستفزازات في منطقة الخليج.

يقول ترمب إنه يتمنى أن يتصل به الإيرانيون، ويعرضوا عليه الخطوط العريضة لاتفاق محتمل.

إذا توصل الطرفان إلى إجراء مفاوضات، فستكون العقوبات قد حققت هدفًا دبلوماسيًا رئيسيًا للإدارة لكنها لم تفعل ذلك بعد، وربما لن تفعل ذلك أبدًا.

ماندلكر أشارت إلى أن حصول إيران على المال يمكنها من فعل أشياء سيئة مثل تشكيل تهديد لإسرائيل بالإضافة إلى دعم رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي قتل شعبه بالأسلحة الكيميائية.

تعتقد ماندلكر أن نهج سياسة العقوبات المتشددة ضد طهران وحرمانها من عائداتها يجعل من العالم مكانا أكثر أمننا.

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