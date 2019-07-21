تسلسل زمني للتطورات الأخيرة في المواجهة بين إيران والغرب
21/7/2019
تصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي واحتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة.
فيما يلي تسلسل زمني للتطورات الأخيرة:
2 من مايو/ أيار- الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في 2018 وشددت العقوبات على طهران، تنهي الاستثناءات التي كانت تسمح لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا بمواصلة شراء النفط الخام الإيراني.
5 من مايو/ أيار – الولايات المتحدة تقول إنها سترسل مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط مستشهدة بتهديدات إيرانية.
8 من مايو/ أيار – إيران تعلن أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي دون أن تصل إلى حد انتهاك الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى لكنها تهدد بخطوات أخرى إذا لم تحمها الدول الموقعة من العقوبات الأمريكية.
10 من مايو/أيار- الإدارة البحرية الأمريكية تحذر من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.
12 من مايو/أيار – أربع سفن من بينها ناقلتان سعوديتان تتعرض للهجوم في الخليج خارج مضيق هرمز. والمسؤولون الأمريكيون يحملون إيران مسؤولية الهجوم لكن طهران نفت الاتهامات.
13 من يونيو/حزيران – تعرض ناقلتين للهجوم جنوبي مضيق هرمز. وواشنطن تتهم إيران مرة أخرى بالوقوف وراءه وطهران تنفي أن لها يدا فيه.
20 من يونيو/حزيران – إيران تسقط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.
4 من يوليو/تموز – البحرية الملكية البريطانية تحتجز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوربي على سوريا.
5 من يوليو/تموز – قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز سفينة بريطانية ما لم يتم الإفراج عن الناقلة غريس 1.
7 من يوليو/تموز – إيران تقول إنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 وستقلل التزاماتها بمقتضى الاتفاق مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوجيه تحذير وإبداء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قلقها من ذلك.
10 من يوليو/تموز – الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية توجه تحذيرات شفهية لزوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني وتصوب مدافعها تجاهها بعد اقترابها من ناقلة النفط البريطانية هيريتدج عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.
18 من يوليو/تموز – الولايات المتحدة تقول إن السفينة بوكسر التابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" طائرة إيرانية مسيرة في خليج هرمز بعد أن هددتها لكن إيران تنفي أنها فقدت طائرة مسيرة.
19 من يوليو/تموز – جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة غريس 1 شهرا.
19 من يوليو/تموز – إيران تحتجز ناقلتي النفط ستينا إمبيرو ومصدر اللتين تديرهما شركتان بريطانيتان والإفراج عن الناقلة الثانية بعد تلقيها تحذيرا من السلطات الإيرانية.