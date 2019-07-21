تسلسل زمني للتطورات الأخيرة في المواجهة بين إيران والغرب

تصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي واحتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة.

فيما يلي تسلسل زمني للتطورات الأخيرة: