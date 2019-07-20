هل يمكن تجنب المواجهة الأمريكية الإيرانية؟

رصد تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي فرص الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز.

القصة:

الإعلان عن إسقاط الطائرة الإيرانية جاء بعد ساعات من أنباء عن استيلاء إيران على ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز، ما أثار المخاوف مجددا من اندلاع مواجهة أمريكية إيرانية في الخليج.

عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار في الخليج الشهر الماضي، كاد هذا الحادث يؤدي إلى نشوب صراع عسكري بين الجانبين.

يمثل تكرار هذه الحوادث خطورة كبرى في هذه المنطقة الحساسة، حيث يمر في المضيق نحو ثلث النفط العالمي.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الطائرة الإيرانية كانت تحلق في نطاق يمثل "تهديدا" للسفينة بوكسر، التي "اتخذت إجراءات دفاعية".

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الطائرة بدون طيار جر إسقاطها عبر "التشويش الإلكتروني"، بينما قال الرئيس الأمريكي إنه جرى "تدميرها على الفور".

فرص الدبلوماسية:

تكرار هذه الأزمات يجعل الفرص تقل أمام دور الدبلوماسية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح الأسبوع الماضي أن إيران لن تدع ترمب "يتنمر" لفرض أسلوبه بهدف إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن ظريف طرح أيضا إمكانية التوصل لاتفاق يسمح بإجراء عمليات تفتيش دائمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات بشكل دائم.

براين هوك، المبعوث الأمريكي لإيران، صرح بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات "دون أي شروط مسبقة"، لكنها لن تتخذ أي "خطوات ملموسة" لضمان إجراء المحادثات.

هوك قال إن إيران إذا رفضت الدبلوماسية بناء على هذه الشروط ، فإن "عقوباتنا ستستمر وتشتد".

أبدى ترامب اهتمامًا واضحًا بإجراء محادثات مع إيران.

أفاد تقرير لموقع بوليتيكو أن ترمب أعطى السيناتور المعتدل راند بول الضوء الأخضر للقيام بدور الوساطة نيابة عنه، حيث يمكن أن يتواصل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الموجود هذا الأسبوع في نيويورك.

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حريص أيضا على لعب دور مماثل.

علي فايز، مدير قسم إيران في مجموعة الأزمات الدولية، قال بعد محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين: "يأخذ الإيرانيون أي شخص له صلة مباشرة بالرئيس ولا ينتمي إلى معسكر بولتون-بومبيو على محمل الجد، لأنهم يدركون أن الرئيس مهتم في الغالب بالتوصل إلى اتفاق، لكن لا يوجد أي شخص آخر في هذه الإدارة يفكر بهذه الطريقة".

يقول فايز إن الإيرانيين يرون أن العبء يقع على عاتق ترمب كي يقوم بالتنازل الأول، رغم أنهم يعلمون أنه لن يلبي مطالبهم بإلغاء جميع العقوبات الأمريكية.

يرى فايز أنه قد يكون هناك اتفاق تعود بموجبه إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 في مقابل قيام الولايات المتحدة بتخفف تضييقها على صادرات النفط الإيرانية.

كيف يتحقق هذا؟