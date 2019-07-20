هل تنذر عودة القوات الأمريكية للسعودية بمعركة مع إيران؟

للمرة الأولى منذ مغادرتها السعودية في 2003، ستعود قوات أمريكية لتتمركز في المملكة النفطية، في تطور عسكري بارز يأتي في أوج التوتر الكبير مع إيران في منطقة الخليج.

كانت الولايات المتحدة أرسلت قوات إلى السعودية عام 1991 إبان اجتياح الكويت. وبقيت القوات الأمريكية في المملكة 12 عاما، إلى أن انهار نظام صدام حسين بعد اجتياح العراق.

فهل تنذر عودة هذه القوات للسعودية بنزاع جديد في الخليج؟

هل هذا مؤشر على ضربة لإيران؟

من الهجمات الغامضة على ناقلات النفط في الخليج، إلى إسقاط طائرات مسيرة والتهديدات المتبادلة، يتصاعد التوتر مع إيران منذ تشديد واشنطن العقوبات عليها في مايو/آيار الماضي، بعد سنة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قالت إنها لا تريد حربا معها، إلا أنها ألمحت إلى احتمال شن ضربات على إيران بعدما اتهمتها بمهاجمة ناقلات النفط، وهو اتهام نفته طهران.

أندرياس كريغ، الباحث في "كينغز كولدج" في لندن المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، قال إن العودة العسكرية الأمريكية للسعودية "جزء من عملية التمركز وسعي الولايات المتحدة لزيادة خياراتها العسكرية في حال تقرر تنفيذ ضربة ضد إيران".

تبعد السواحل السعودية نحو 200 كيلومتر فقط عن سواحل إيران. القيادة الوسطى الأمريكية أكدت في بيان أن الانتشار في المملكة يوفر "رادعا إضافيا" ويخلق "عمقا عملياتيا وشبكات لوجستية".

لم تحدد السعودية عدد القوات التي ستستضيفها عندما أعلنت ليل الجمعة السبت عودة عسكريين أمريكيين. لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت هذا الأسبوع بأن 500 جندي سيتمركزون في قاعدة الأمير سلطان جنوب الرياض.

كريغ يرى أن هذا العدد من الجنود لا يؤشر إلى استعدادات لحرب "خصوصا عندما نتحدث عن حرب مع إيران".

كريغ أشار إلى أن هذه القوات "ستتواجد لتجهيز قاعدة الأمير سلطان لاحتمال استضافة سرب طائرات".

ما هي الرسالة الأمريكية السعودية؟

بالنسبة إلى جيمس دورسي الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، تعكس الخطوة محاولة سعودية لترميم علاقاتها مع واشنطن، وإبراز الشراكة العسكرية بينهما.

دورسي اعتبر أن رسالة السعوديين للأمريكيين هي "إذا وقفتم معنا، سنقف معكم".

تعود بداية العلاقات السعودية الأمريكية إلى عام 1940. وفي فبراير/شباط 1945، تم تدشين شراكة تاريخية خلال لقاء جمع الملك عبد العزيز بن سعود بالرئيس فرانكلين دي روزفلت على متن البارجة الأمريكية "كوينسي".

بموجب الاتفاق، حصلت المملكة على حماية عسكرية مقابل امتياز الحصول على النفط.

قامت الولايات المتحدة على مدار العقود الاخيرة بمساندة المملكة عسكريا، وتدريب قواتها، وبيعها أسلحة بمئات مليارات الدولارات.

لكن هذه الشراكة واجهت تحديات كثيرة في الفترة الأخيرة.

صوت نواب أمريكيون على خفض الدعم العسكري للمملكة في اليمن العام الماضي، وعلى منع بيع أسلحة للرياض على خلفية دورها في هذا البلد ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.

كما ردد ترمب أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، تراجعت وأن على الدول الخليجية أن تدفع لواشنطن ثمن "الحماية" التي تقدمها لها.

في مرحلة من التوتر الشديد مع إيران، واحتمال اندلاع نزاع معها، تسعى المملكة والولايات المتحدة للتأكيد أن العلاقة العسكرية لا تزال كما كانت عليها، وأن القوات الأمريكية جاهزة لحماية المملكة.

كريغ قال إن ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان يسعى من خلال استضافة قوات أمريكية "لإظهار أن الولايات المتحدة لا تزال تشكل ضمانة أمنية مهمة، وأنها ملتزمة بحفظ أمن السعودية".

ماذا عن الدول الأخرى في المنطقة؟