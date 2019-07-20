لماذا غاب الرئيس المصري عن تسليم الكأس للفريق الجزائري؟

لماذا غاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حفل الختام؟ سؤال تردد كثيرا في جنبات استاد القاهرة، بعدما أعلن التلفزيون وصول السيسي والرئيس الجزائري المؤقت لحضور نهائي كأس أفريقيا.

التفاصيل

في نبأ عاجل، أفاد التليفزيون المصري مساء أمس بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح استاد القاهرة الدولي لحضور حفل ختام كأس أمم أفريقيا والمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.

فوجئ المصريون والجزائريون بعدم حضور السيسي وقيام مسؤولي الاتحاد الأفريقي والرئيس الجزائري بتسليم الكأس للفريق الفائز، ولم تذكر أية قناة ولا صحيفة مصرية تفسيرا لغياب السيسي بعدما أعلنت وصوله!

سبق المباراة الختامية حشد أمنى غير عادي وتقارير أمنية تحذر من شغب محتمل للجمهور الجزائري سواء فاز الفريق أو خسر البطولة، وانتشرت قوات أمنية داخل فندق إقامة الفريق الجزائري وأماكن إقامة الجزائريين.

مصدر أمنى مطلع قال إن السيسي لم يحضر النهائي بعد وصول تقارير أمنية تحذر من شغب محتمل أو هتافات تحرجه خصوصا بعد تكرار هتافات الثورة الجزائرية في استاد القاهرة وترحيل مشجعين لهذا السبب ولتشاجرهم مع مصريين.

المصدر أوضح لـ "الجزيرة مباشر" أن التقارير الأمنية حذرت من أن ردود أفعال الجمهور الجزائري واللاعبين الجزائريين غير مضمونة، وقد يتعرض السيسي لإحراج بفعل الهتاف للاعب محمد أبو تريكة، أو ترديد هتافات الثورة الجزائرية أو موقف آخر محرج مثل واقعة #صوت-السيسي أثناء حضوره حفل الافتتاح.

شعارات الحراك الشعبي للثورة الجزائرية حضرت بشكل لافت في أغاني الجمهور الجزائري مثل: "نربحوهم قاع" أي سنفوز عليهم جميعا المستلهمة من "يتنحاو قاع" أي ليتنّحوا جميعا (الزعماء)، وبسبب رفع ثلاثة من مشجعي المنتخب الجزائري بالقاهرة لافتات كتب عليها "يتنحاو قاع" الشهر الماضي اعتقلتهم السلطات المصرية وقامت بترحيلهم.

أكد مصدر أمنى ترحيل 23 مشجعاً جزائرياً الأسبوع الماضي إلى بلادهم بعدما "أحدثوا شغبا باستاد القاهرة في لقاء نصف النهائي وإلقاء زجاجات مياه وتخريب ونزع بعض مقاعد الاستاد"، مشيرا لالتزام غالبية الجمهور بالنظام.

هتف الجمهور الجزائري كعادته في كل مباراة "الله أكبر، أبو تريكة"، وهو ما فعله سابقا في حضور السيسي، واعتبره سياسيون إحراجا للرئيس المصري، حيث يتهم النظام المصري أبو تريكة "بالإرهاب" وصادر أمواله.

يا تريييكة .. الجزائر_السنغال pic.twitter.com/GaLbkWK8Dw — Hazem أنا مصري (@mizozee) July 19, 2019

هنأ أبو تريكة فريق الجزائر بالفوز وقال عقب نهاية المباراة "منتخب الجزائر وحد العرب وحول القاهرة لعاصمة بلدهم بعد الفرحة التي عاشها جميع العرب".

وختامها جزائر …مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الافريقية لقب مستحق عن جدارة …ومبروك لمصر تنظيم ممتاز واستضافة أكثر من رائعة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 19, 2019

تشجيع مصري للجزائر

كان ملفتا التشجيع من جانب الجمهور المصري لفريق الجزائر خصوصا في الأحياء الشعبية وعلى المقاهي، برغم عدم تحمس بعض المصريين للفريق الجزائري بسبب الصراع الكروي معها، وأطلقت سيارات أصوات أبواقها احتفالا بفوز الجزائر.

الجزائر فعلا بتلعب في أرضها ووسط جمهورها.. انا في الجيزة الان تعالوا اسمعوا الناس بتهلل على القهوة ازاي وبتزمر بالعربيات 😍😍 حاجة حلوة جدا — 🌷سونيا 💕 (@SoniaElSakka) July 19, 2019

برغم هذا، سأل صحفي مصري مدرب الجزائر بالإنجليزية عن رأيه في دعم الجمهور المصري لمنتخب بلاده ضد السنغال فرد جمال بالماضي بالفرنسية: "أنا محتاج أذهب لطبيب عيون لأني لم أر هذا".

بلماضي يرد على صحفي مصري سأله بخصوص مساندة المصريين للجزائر: "سأزور طبيب العيون" pic.twitter.com/2DUR3Xj3ck — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) July 19, 2019

مقابل الحفاوة الشعبية المصرية بفوز الفريق الجزائري، غرد اللاعب المصري السابق أحمد حسن تغريدة تسببت في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

احنا أسياد افريقيا = احنا هوليود الشرق = احنا الفراعنة = احنا حضارة ٧٠٠٠ سنة.. كل ما تفشل عاير الناس بتاريخ إنت أول واحد عارف انه راح ومش راجع 🤷🏻‍♀️ https://t.co/Z1AyDIfFhL — نانسي صليب (@thenoussa) July 19, 2019

مع انتهاء العرس الإفريقي نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله 💪💪 pic.twitter.com/oMaMdfgLL1 — Ahmed Hassan احمد حسن (@AhmedHassan) July 19, 2019