صراع الناقلات يتصاعد وهجوم مرتقب لدعم حفتر في ليبيا

توتر الخليج، تداعيات الصواريخ الروسية لتركيا، تحذيرات هجوم وشيك ضد ليبيا، وتطورات السودان، الحرب فى اليمن، والفلسطينيون في لبنان، وفوز الجزائر بكأس أفريقيا هي أبرز أحداث الأسبوع

وهذه قراءة في أبرز الأخبار التي أوردها موقع الجزيرة مباشر خلال الأسبوع الماضي:

تصاعد حرب الناقلات في الخليج

تطورت المطاردات الخشنة بين واشنطن وطهران لتصل في بداية الأسبوع إلى حالة من التسخين والرسائل المتبادلة بين الجانبين، وكان أبرزها تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله التي حذر فيها من أن إيران لن تقف وحدها في مواجهة الولايات المتحدة حال اشتعال الحرب بين الجانبين، وانتهى الأسبوع، الجمعة، بمواجهة خشنة جديدة بين واشنطن وطهران.

بدأت أحداث الجمعة بإعلان الرئيس ترمب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت بدرجة كبيرة من إحدى القطع البحرية الأمريكية في الخليج، وهو ما نفته طهران وبثت صورا قالت إن الطائرة التقطتها وعادت سالمة لقواعدها.

بعدها أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في حين أفرج عن ناقلة ثانية بعد تحذيرها وفقا لوسائل إعلام إيرانية، وحذرت بريطانيا إيران من "عواقب" إذا لم تفرج عن ناقلتها المحتجزة.

وقال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت إنه ستكون هناك عواقب إذا لم تفرج إيران عن ناقلتين احتجزتا في مضيق هرمز، ولكنه أكد أن بريطانيا لا تفكر في عمل عسكري ضد إيران.

تأتي تلك التطورات بعيد ساعات من تمديد المحكمة العليا في جبل طارق فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غرايس 1" لثلاثين يوماً، والتي احتجزتها سلطات المقاطعة البريطانية بشبهة أنّها كانت متوجّهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوربية، بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق.

كيف تثير الطائرات المسيرة قلق أمريكا بشأن خطط إيران؟

أزمة صواريخ إس 400 الروسية لتركيا:

شهد الأسبوع الأسبق بدء استلام تركيا للصواريخ الدفاعية الروسية من طراز إس-400، لتبدأ تداعيات تلك الأزمة فى الظهور خلال الأسبوع الماضي حيث أكّد البيت الأبيض الأمريكي الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات إف 35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه النوعية من الطائرات الهجومية الأمريكية المتقدمة.

صواريخ إس 400 الروسية فى استعراض عسكري بموسكو ( أرشيفية- غيتي)

ولم يتأخر رد الفعل التركي علي هذا القرار الأمريكي، فقد وصف بيان رسمي للخارجية التركية القرار الأمريكي بأنه خطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع، ودعت واشنطن للتراجع عن "هذا الخطأ الذي سيلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها في علاقات البلدين."

"إف35".. تركيا تنتقد أمريكا والناتو يؤكد على عمق العلاقة مع أنقرة

بعد السوريين مضايقات للفلسطينيين في لبنان

في إطار موجة من تصاعد العداء الرسمي تجاه العاملين الأجانب في لبنان، وظهرت مؤخرا تجاه اللاجئين السوريين، اتخذت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي قرارات بإغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة عدم وجود تراخيص رسمية للعمال.

وأعلنت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، الأحد، أن السلطات اللبنانية بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ( أرشيفية- غيتي)

علي إثر ذلك، اندلعت أعمال احتجاج ومظاهرات داخل المخيمات الفلسطينية فى لبنان البالغ عددها 12 مخيما، كما منعت قوات الأمن اللبنانية، الثلاثاء، مسيرة للاجئين فلسطينيين أرادت التوجه نحو مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، للإعراب عن رفضها لتلك الإجراءات.

وهدأت الأزمة ظاهريا بعد تصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير العمل كميل أبو سليمان، أكدا فيها أن الاجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وكذلك بعد تدخل السلطة الفلسطينية وإرسال مبعوث عنها إلي بيروت، وتدخل حركة المقاومة الاسلامية حماس للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين ضد تلك الاجراءات.

حماس ترد على اتهامات جعجع

تحذيرات ليبية من هجوم فرنسي مصري إماراتي

بعد مناوشات محدودة خلال الأسبوع الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا من جهة، وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر من جهة أخرى، وفي تطور لافت، قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، إن معلومات استخباراتية وردت إليه تفيد بالدليل القاطع أن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على طرابلس، لدعم قوات حفتر.

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية لاتخاذ موقف قوي وحاسم إذا تدخلت هذه الدول في ليبيا.

تحذيرات ليبية من هجوم فرنسي مصري إماراتي على طرابلس

مسيرات العودة وتصاعد التوتر في غزة:

وسط جو من التصعيد المحسوب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وتهديدات من الجانب الإسرائيلي بشن حرب جديدة على القطاع المحاصر، جاءت مسيرة العودة، أمس الجمعة، لترفع من حدة هذا التوتر خصوصا بعد وقوع عدد كبير من المصابين شرق غزة من بينهم عدد من الصحفيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إصابة 97 متظاهرا، بينهم 47 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

مسيرات العودة.. وتصاعد التوتر في غزة

الغموض يكتنف مصير اتفاق السودان:

على وقع مظاهرات غاضبة بالخرطوم الأحد الماضي، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، اكتنف الغموض مصير التوقيع على الإعلان الدستوري وسط تباين في مواقف الأطراف السياسية السودانية.

وبعد جدل وصراع استمر 3 أشهر وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي في الساعات الأولى من فجر، الأربعاء الماضي، بحضور الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد والوسيط الأثيوبي محمود درير، وحمل الاتفاق السياسي في طياته ستة فصول تتعلق بمرحلة الحكم ومهام الحكومة الانتقالية.

وأعلنت قوي الحرية والتغيير الجمعة تأجيل جولة المفاوضات المقررة في ذات اليوم مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق

السودان: تأجيل مفاجئ للتفاوض والخلافات تهدد الاتفاق السياسي

تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن:

فيما تتزايد مشاكل السعودية والامارات في الحرب التي يخوضونها ضد اليمن، تتفاقم الأزمة الإنسانية بين المدنيين، وتتصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب وتخفيف حدتها على اليمنيين.

وانتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك السعودية والإمارات، بسبب تقديمهما نسبة متواضعة من مئات الملايين من الدولارات التي تعهدتا بتقديمها للمساهمة في جهود إنسانية باليمن.

الأمم المتحدة تنتقد عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما لليمن

تركيا مصممة علي التنقيب عن الغاز شرق المتوسط:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين مقترحا للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك.

وقال أوغلو، الأحد، إن المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.

تركيا ستنقب عن الغاز حتى يوافق القبارصة اليونانيون

الجزائر بطل أفريقيا في كرة القدم

توج المنتخب الجزائري ببطولة أمم أفريقيا في دورتها رقم 32، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على السنغال بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب “القاهرة". كررت الجزائر فوزها على السنغال 1-صفر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات خلال البطولة.

قاد بغداد بونجاح منتخب بلاده للفوز باللقب بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

وشهدت شوارع القاهرة والجزائر وباريس احتفالات صاخبة من الجمهور الجزائري استمرت حتى الساعات الأولي من فجر اليوم السبت.

شاهد: الجزائر تتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية

اللحوم المستزرعة طعام المستقبل

الحلم يكاد يصبح واقعًا بفضل اللحوم المصّنعة في مختبر من الخلايا المستزرعة!

وحسب تقرير لمجلة "ساينتفك أمريكان" تقوم عدة شركات ناشئة بتطوير لحوم البقر ولحم الخنزير والدواجن والمأكولات البحرية المزروعة في المختبرات.

هل تصبح "اللحوم المستزرعة" طعام المستقبل؟